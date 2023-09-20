Časopis argument: надежду на будущее Европе может дать только Россия

2:54 Your browser does not support the audio element. Экономика

Соединённым Штатам на данном этапе удалось оторвать Европу от России, что можно считать их бесспорным геополитическим успехом. Однако вопрос, надолго ли это, отмечает чешское издание Časopis argument.

Фото: CreativeCommons

В материале издания подчёркивается, что США долгое время вели работу по подрыву связей между Европой и Россией. В частности, поощряя создание региональных союзов — при том, что формальное участие в них США было необязательным.

Это и Организация за демократию и экономическое развитие (ГУАМ), которую в 2001 году основали Грузия, Украина, Азербайджан, Молдавия и Узбекистан (который, впрочем, в 2005 году вышел из объединения).

Это и "Восточное партнёрство", инициатива Евросоюза, о которой было объявлено в 2008 году. Под "востоком" здесь понимался кто угодно из бывших советских республик, но только не Россия.

В 2016 году появилась "Инициатива трёх морей", в рамках которого объявили о сотрудничестве 12 государств, которые расположены между Балтийским, Адриатическим и Чёрным морями.

Наконец, "Люблинский треугольник", договор между Польшей, Литвой и Украиной, подписанный в 2020 году в польском Люблине.

Все эти проекты, впрочем, не избавили Евросоюз от проблем, которые возникли из-за разрыва связей с Россией, отмечается в материале (перевод "ИноСМИ").

Как отмечает чешское издание, унылый доклад о состоянии ЕС, который на прошлой неделе представила в Европепарламенте председатель Европейской комиссии, особых надежд на будущее не внушает.

На фоне этого доклада кажется, что Евросоюз оторвался от России навсегда. Но тогда значение Европы в мире будет не просто постоянно снижаться, но ещё и ускоренными темпами. Вашингтон создал проблему: Европа всё больше зависит от него, но при этом всё больше слабеет как союзник.

Представители НАТО и ЕС страстно обещают, что сделают всё для интересов США в Индо-Тихоокеанском регионе, но на самом деле не они решают, каким будет европейский вклад, а политическая инфляция, подчёркивается в материале.

Чтобы в будущем Европа имела какой-то вес в мире, ей нужен российский рынок, российское сырье, российская наука, подчёркивает Časopis argument.

"И пусть некоторым пражским чиновникам в это не верится, но без русской культуры Европа не гармонична. В любом случае последствия англосаксонского успеха на Украине — сигнал о том, что, только наладив отношения с Россией (хотя сейчас неясно, на какой основе это возможно), Европа получит надежду на будущее", — говорится в материале.

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