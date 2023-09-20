Соединённым Штатам на данном этапе удалось оторвать Европу от России, что можно считать их бесспорным геополитическим успехом. Однако вопрос, надолго ли это, отмечает чешское издание Časopis argument.
В материале издания подчёркивается, что США долгое время вели работу по подрыву связей между Европой и Россией. В частности, поощряя создание региональных союзов — при том, что формальное участие в них США было необязательным.
Это и Организация за демократию и экономическое развитие (ГУАМ), которую в 2001 году основали Грузия, Украина, Азербайджан, Молдавия и Узбекистан (который, впрочем, в 2005 году вышел из объединения).
Это и "Восточное партнёрство", инициатива Евросоюза, о которой было объявлено в 2008 году. Под "востоком" здесь понимался кто угодно из бывших советских республик, но только не Россия.
В 2016 году появилась "Инициатива трёх морей", в рамках которого объявили о сотрудничестве 12 государств, которые расположены между Балтийским, Адриатическим и Чёрным морями.
Наконец, "Люблинский треугольник", договор между Польшей, Литвой и Украиной, подписанный в 2020 году в польском Люблине.
Все эти проекты, впрочем, не избавили Евросоюз от проблем, которые возникли из-за разрыва связей с Россией, отмечается в материале (перевод "ИноСМИ").
Как отмечает чешское издание, унылый доклад о состоянии ЕС, который на прошлой неделе представила в Европепарламенте председатель Европейской комиссии, особых надежд на будущее не внушает.
На фоне этого доклада кажется, что Евросоюз оторвался от России навсегда. Но тогда значение Европы в мире будет не просто постоянно снижаться, но ещё и ускоренными темпами. Вашингтон создал проблему: Европа всё больше зависит от него, но при этом всё больше слабеет как союзник.
Представители НАТО и ЕС страстно обещают, что сделают всё для интересов США в Индо-Тихоокеанском регионе, но на самом деле не они решают, каким будет европейский вклад, а политическая инфляция, подчёркивается в материале.
Чтобы в будущем Европа имела какой-то вес в мире, ей нужен российский рынок, российское сырье, российская наука, подчёркивает Časopis argument.
"И пусть некоторым пражским чиновникам в это не верится, но без русской культуры Европа не гармонична. В любом случае последствия англосаксонского успеха на Украине — сигнал о том, что, только наладив отношения с Россией (хотя сейчас неясно, на какой основе это возможно), Европа получит надежду на будущее", — говорится в материале.
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