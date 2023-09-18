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Антон Куликов

На Западе поразились перемене в отношении к российской нефти

2:34
Экономика

На Западе обнаружили перемену в отношении к поставкам нефти из России и сочли её поразительной. Ведь известный факт, что вот уже полтора года российская нефть продаётся с дисконтом по отношению к эталонному сорту Brent. Но всё меняется.

На Западе поразились перемене в отношении к российской нефти
Фото: https://www.kathimerini.gr/

Например, сорт российской нефти ВСТО — его, как правило, предпочитают небольшие независимые нефтеперерабатывающие заводы в Китае для производства дизеля — торгуется с небольшой премией к эталонному сорту Brent за грузы с доставкой в следующем месяце, изумляется агентство Bloomberg.

Сейчас в мире наблюдаются определённые проблемы с дизельным топливом, нефтеперерабатывающие заводы не поспевают за спросом.

А ограничения поставок сырой нефти, которые были введены Россией и Саудовской Аравией, привели к сокращению поставок более плотных и сернистых сортов нефти, которые обычно и идут на производство дизеля, говорится в материале (перевод "ИноСМИ").

По словам трейдеров, партии российской нефти ВСТО с отгрузкой в Китай в октябре торговались с премией примерно в 50 центов за баррель относительно Brent. По словам Виктора Катоны, ведущего сырьевого аналитика компании Kpler, это рекордный показатель с тех пор, как был введён ценовой потолок.

Этот ценовой потолок, напомним, составляет 60 долларов за баррель при поставках нефти морским путём. Он был введён странами Запада в декабре прошлого года.

А Евросоюз в феврале этого года ещё ввёл и эмбарго на поставки нефти из РФ. За исключением ряда государств Восточной и Центральной Европы, входящих в сообщество — они выхода к морю не имеют, получают нефть из России по трубопроводам.

Согласно указу Владимира Путина, российским компаниям запрещено поставлять нефть частным лицам и компаниям, которые поддержали ценовой потолок.

Цена нефти сорта Brent 18 сентября превысила 94 доллара за баррель.

Сорт ВСТО остаётся излюбленным у частных переработчиков Китая, но закупки увеличили и государственные нефтеперерабатывающие заводы — только в октябре они примут до семи партий больше, говорится в материале американского агентства.

Так что частники и государственные нефтеперерабатывающие заводы теперь даже соперничают за поставки российской нефти. Хотя на Западе официальные лица продолжают уверять, что ценовой потолок работает эффективно.

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
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