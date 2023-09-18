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Антон Куликов

Санкции "работают": власти ФРГ делают вид, что не знают, поступает ли газ из России

2:33
Экономика

Власти Германии не знают, продолжает ли поступать в страну российский газ, заявил представитель Минэкономики ФРГ. Он объяснил это тем, что снабжают страну энергоресурсами частные компании — именно они заключают соглашения о поставках.

Санкции "работают": власти ФРГ делают вид, что не знают, поступает ли газ из России
Фото: Creativecommons

"Договоры на поставки газа заключают компании, это частноправовые соглашения, они не заключаются федеральным правительством. Поэтому у нас нет полной картины того, как компании обеспечивают снабжение газом", — цитирует ТАСС представителя Минэкономики ФРГ.

"Мы выступаем за то, чтобы не импортировать в Германию российский газ и в форме сжиженного природного газа. Но, как уже сказал, соглашения заключают компании. Отгрузка происходит отчасти в Германии, но есть и очень много других пунктов подачи в европейскую газовую систему, так что в отдельности это невозможно отследить", — заявил он.

Отвечая на вопрос об обеспечении контроля над соблюдением санкционного режима против России, он отметил, что над ним "идёт постоянная работа".

"Постоянно происходит корректировка, чтобы достигнуть настолько чётко этой цели, насколько возможно, а именно того, чтобы российское государство не получало доходов за счет таких торговых операций. Мы очень внимательно следим за тем, каким образом реализуются эти санкции, есть ли возможности их обхода, нужно ли внести корректировки", — сказал чиновник.

Ранее стало известно, что Германия за первые семь месяцев текущего года резко нарастила импорт нефтепродуктов из Индии, в 12 раз. Именно индийские нефтеперерабатывающие предприятия стали одними из основных покупателей российской нефти.

В правительстве ФРГ данные о значительном росте импорта из Индии комментировать не стали.

Между тем, европейские издания отмечают резкий рост импорта из России сжиженного природного газа. Вот, например, поставки из РФ вышли на первое место в Испании. И это несмотря на то, что на словах правительство этой страны против импорта из России.

Что касается Германии, то местная пресса отмечает большие проблемы в ряде отраслей промышленности из-за нехватки энергоресурсов из России. Это, например, сказалось на производстве удобрений, которые резко подорожали. И в результате немецкие фермеры покупают российские удобрения, поскольку они значительно дешевле.

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы индия германия
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