Учёные создали 3D-модель подземных туннелей: и вот что они обнаружили

1:55 Your browser does not support the audio element. Наука

Эрдсталл — это тысячи узких и запутанных подземных туннелей по всей Европе, происхождение и назначение которых остаются загадкой.

Фото: flickr.com by John Fowler, CC BY 2.0

В некоторых местах эти туннели настолько тесны, что человеку приходится буквально протискиваться сквозь проходы.

Из-за ограниченного пространства традиционные методы изучения пещер, такие как лазерные измерения и роботизированные исследования, здесь не работают.

Исследователи решили использовать самодельное устройство, которое сочетает в себе камеру, датчики глубины, гироскоп и акселерометр для создания 3D-изображений.

Благодаря этому устройству исследователи смогли детально воссоздать структуру одного из туннелей в Австрии, состоящего из семи камер на трёх уровнях.

Они обнаружили следы, указывающие на существование дверей и защитных механизмов, которые использовались для укрепления подземных убежищ.

Такие находки могут пролить свет на быт и архитектурные решения людей прошлого.

"Можно представить, что зимой люди, живущие в деревянных домах на поверхности, использовали подземные ходы, когда на улице было очень холодно", — говорит Люк Стивенс, член Французского общества по изучению подземных туннелей.

Эти сооружения могли использоваться как зернохранилища или временные укрытия от мародёров. Однако для окончательных выводов требуется больше данных.

Использование современных технологий при изучении подземных сооружений может помочь раскрыть их истинное предназначение.

Исследователи планируют воссоздать копию туннеля над землёй, чтобы люди могли почувствовать себя в узких проходах Эрдсталла.

Они надеются, что их разработки позволят не только углубить наше понимание древних цивилизаций, но и сохранить эти уникальные памятники для будущих поколений.

Уточнения

Пеще́ра (от церк.-слав. пещера; ст.‑слав. пештера, др.-рус. печера, нижегор., симб., смол. печо́ра; слово «пещера» буквально — «похожая на печь») — полость естественного происхождения, находящаяся в верхней части земной коры, связанная с поверхностью одним (или несколькими) входными отверстиями.

