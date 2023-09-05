"Кидалово": в России ответили на попытку ООН вернуть Москву в зерновую сделку

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что генсек ООН Антониу Гутерриш предложил механизм посредничества для возвращения России в зерновую сделку без подключения одного из российских банков к системе SWIFT — одного из условий участия России в соглашении. Pravda.Ru побеседовала с российскими официальными лицами и узнала, что они думают о такой идее.

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Предложение ООН

"У России есть две особые просьбы. Одна из них заключается в подключении к системе SWIFT Россельхозбанка. В настоящее время российские банки не участвуют в системе SWIFT из-за санкций. Совсем недавно, 28 августа, генеральный секретарь ООН Гутерриш в направленном им письме предложил механизм посредничества, который не будет прямым [подключением к] SWIFT, как хотят русские, а будет производным от транзакции через SWIFT", — цитирует Эрдогана ТАСС.

Он добавил, что ООН занимается устранением проблем страхования российских судов, которые возникли из-за санкционной политики Запада.

"Чтобы суда могли перевозить грузы в Европу или другие порты, они должны быть застрахованы. В связи с санкциями британская страховая компания не страхует [российские] суда. Из-за исключения российских банков из системы SWIFT не осуществляются денежные переводы, а россияне оговаривают, что и то, и другое возможно. Они [ООН] также сообщили, что работают над вопросом страхования", — пояснил турецкий лидер.

Позднее он уточнил, что планирует обсудить этот вопрос с главой ООН.

"Возобновление черноморской зерновой инициативы является приоритетной задачей для всего мира. Мы находимся в тесном контакте с Организацией Объединенных Наций по этому вопросу. Как вы уже знаете, в этом месяце пройдет Генеральная Ассамблея ООН. У нас там будут встречи с господином Гутеррешем, и мы также будем обсуждать эти вопросы. Я хотел бы еще раз выразить, что мы ценим и поддерживаем усилия генерального секретаря, господина Гутерреша", — заявил Эрдоган журналистам в самолете по возвращении из Сочи.

Светлана Журова, депутат Госдумы

"Пока я не могу сказать, (подходит ли это России. — Ред.), потому что надо смотреть. Это финансистам оценивать эту ситуацию. В общем, у нас были свои достаточно серьезные требования по еще многим моментам. Поэтому вопрос: обеспечат они это или нет. Соглашаться на малое тоже неправильно было бы. Для нас вообще соответствовало полное понимание наших предложений и принятия их. Хотелось бы чтобы наши требования (выполнялись. — Ред.). По удобрениям были вопросы, по многим другим".

Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский

"Тут даже нечего рассматривать. Во-первых, это всего лишь один из пунктов. Пока не будут все пункты выполнены, Россия не преступит к возобновлению этой сделки и не будет способствовать организации этого коридора безопасных поставок украинского зерна. Предлагается какой-то даже не альтернативный механизм проведения платежей, а предлагается какой-то квазимеханизм, который будет имитировать. Это, во-первых, никак не касается вообще всех расчетов за наши поставки продовольствия, это не касается стоимости фрахта, не касается стоимости страхования грузов и никак не затрагивает расшивку заблокированных удобрений. И это неприемлемо. Я считаю, что она (зерновая сделка. — Ред.) похоронена и слава богу. Она никому ничего не давала. У нее были бенефициары, которые просто тупо на этом наживались. Нам с этого что? Нажились Турция, Китай, например. ООН что-то получила. Россия понесла ущерб. Российские зерновики потеряли серьезные деньги, потерпели убытки от реализации этой сделки. И зачем в нее опять погружаться, когда никаких механизмов компенсации ущерба просто не сделано, не организовано, не исполнено и даже не обещается".

Михаил Делягин, депутат Госдумы

"Это кидалово. Никто никого не подключит (к системe SWIFT. — Ред.). Москва, может быть, это предложение будет рассматривать. Когда наше руководство со сладострастием рассказывает, как его в очередной раз обманули и кинули, может быть, еще раз будут рассматривать. Но нам чего с этого? Подключение Россельхозбанка к SWIFT — в чем здесь сакральная ценность? Россельхозбанку будет чуть-чуть полегче. Ну и что? Что за глупости? О чем рассуждать здесь вообще?"

Выход России из зерновой сделки

17 июля Россия окончательно вышла из зерновой сделки — заключённого в 2022 году соглашения о том, что Киеву гарантируется безопасный экспорт сельхозпродукции на экспорт, а России — снятие ограничений на удобрения и экспорт.

Сделка продлевалась несколько раз, однако этим летом Россия отказалась от пролонгации соглашения. Российская сторона заявила, что решение обосновано тем, что "часть, касающаяся России в этой черноморской договорённости, не выполнена до сих пор".

"Фактически черноморские договорённости прекратили своё действие сегодня. Как сказал уже ранее президент Российской Федерации, истекает срок 17 июля. К сожалению, часть, касающаяся России в этой черноморской договорённости, не выполнена до сих пор. Поэтому её действие прекращается", — объяснял это решение представитель Кремля Дмитрий Песков.

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин называл условие продления сделки, однако подобный исход счёл невозможным.