Индия хочет заключить мегасделку с Россией

3:26 Your browser does not support the audio element. Экономика

Индия ведёт переговоры с Россией об импорте российского зерна. Вообще этой стране нужно три-четыре миллиона тонн пшеницы. Но в Нью-Дели готовы купить у России восемь-девять миллионов тонн зерна, сообщает агентство Reuters.

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Запас, как известно, карман не тянет. В данном случае, тому есть вполне понятные соображения: власти Индии, создав запасы пшеницы, смогут оказывать гораздо большее влияние на цены на основные товары в стране.

При этом Reuters сообщает, что решение о сделке будет приниматься "осторожно", а сама закупка может быть проведена через сделки между правительством и частными компаниями.

То есть именно частные компании и займутся покупками, если договорённость будет достигнута. Почему же индийские власти напрямую не хотят поучаствовать? А здесь мы вновь возвращаемся к теме санкций США и Евросоюза.

Которые, как известно, не влияют на поставки российского продовольствия на мировые рынки, как уверяют западные чиновники и политики. Так не влияют, что власти такой крупной страны как Индия ищут варианты, чтобы не нажить себе лишней головной боли.

По словам неназванного чиновника, Россия заявила, что готова предоставить Индии скидку от сложившихся рыночных цен на пшеницу. "Индия может легко получить от России скидку в размере от 25 до 40 долларов за тонну. Это гарантирует, что стоимость выгрузки пшеницы останется значительно ниже местных цен",- сказал Reuters один из зерновых дилеров в Мумбаи.

На 1 августа запасы пшеницы на государственных складах в Индии составляли 28,3 млн тонн. Это на 20 процентов меньше среднего показателя за десять лет. В последний раз Индия импортировала пшеницу в 2017 году, тогда страна закупила у частных трейдеров 5,3 млн тонн.

Вообще говоря, еще в начале августа индийское издание Economic Times сообщало, что власти этой страны рассматривают возможность закупки у России пшеницы. Причём речь шла о варианте по максимуму, то есть о девяти миллионах тонн.

Некоторое время назад правительство Индии ввело ограничения на объём хранения пшеницы для производителей и поставщиков, занимающихся оптовой и розничной торговлей.

Это первый случай введения подобных ограничений с 2008 года. Министерство по делам потребителей Индии заявило, что эти меры были приняты для обеспечения продовольственной безопасности, стабилизации цен, борьбы с инфляцией и спекуляциями. Правда, после этих ограничений цены на пшеницу в Индии стали расти.

Стоит добавить, что по данным Минсельхоза РФ, экспорт зерна из РФ в 2021–2022 сельхозгоду составил 38,1 млн тонн, в том числе экспорт пшеницы — 30,7 млн тонн. Ранее ведомство сообщало, что целевой показатель по экспорту зерна из России в 2022–2023 сельскохозяйственном году составляет порядка 60 млн тонн.