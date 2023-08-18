Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Антон Куликов

Индия хочет заключить мегасделку с Россией

3:26
Экономика

Индия ведёт переговоры с Россией об импорте российского зерна. Вообще этой стране нужно три-четыре миллиона тонн пшеницы. Но в Нью-Дели готовы купить у России восемь-девять миллионов тонн зерна, сообщает агентство Reuters.

Индия хочет заключить мегасделку с Россией
Фото: https://khetibazaar.com/product/flax-seed/?add-to-cart=1926

Запас, как известно, карман не тянет. В данном случае, тому есть вполне понятные соображения: власти Индии, создав запасы пшеницы, смогут оказывать гораздо большее влияние на цены на основные товары в стране.

При этом Reuters сообщает, что решение о сделке будет приниматься "осторожно", а сама закупка может быть проведена через сделки между правительством и частными компаниями.

То есть именно частные компании и займутся покупками, если договорённость будет достигнута. Почему же индийские власти напрямую не хотят поучаствовать? А здесь мы вновь возвращаемся к теме санкций США и Евросоюза.

Которые, как известно, не влияют на поставки российского продовольствия на мировые рынки, как уверяют западные чиновники и политики. Так не влияют, что власти такой крупной страны как Индия ищут варианты, чтобы не нажить себе лишней головной боли.

По словам неназванного чиновника, Россия заявила, что готова предоставить Индии скидку от сложившихся рыночных цен на пшеницу. "Индия может легко получить от России скидку в размере от 25 до 40 долларов за тонну. Это гарантирует, что стоимость выгрузки пшеницы останется значительно ниже местных цен",- сказал Reuters один из зерновых дилеров в Мумбаи.

На 1 августа запасы пшеницы на государственных складах в Индии составляли 28,3 млн тонн. Это на 20 процентов меньше среднего показателя за десять лет. В последний раз Индия импортировала пшеницу в 2017 году, тогда страна закупила у частных трейдеров 5,3 млн тонн.

Вообще говоря, еще в начале августа индийское издание Economic Times сообщало, что власти этой страны рассматривают возможность закупки у России пшеницы. Причём речь шла о варианте по максимуму, то есть о девяти миллионах тонн.

Некоторое время назад правительство Индии ввело ограничения на объём хранения пшеницы для производителей и поставщиков, занимающихся оптовой и розничной торговлей.

Это первый случай введения подобных ограничений с 2008 года. Министерство по делам потребителей Индии заявило, что эти меры были приняты для обеспечения продовольственной безопасности, стабилизации цен, борьбы с инфляцией и спекуляциями. Правда, после этих ограничений цены на пшеницу в Индии стали расти.

Стоит добавить, что по данным Минсельхоза РФ, экспорт зерна из РФ в 2021–2022 сельхозгоду составил 38,1 млн тонн, в том числе экспорт пшеницы — 30,7 млн тонн. Ранее ведомство сообщало, что целевой показатель по экспорту зерна из России в 2022–2023 сельскохозяйственном году составляет порядка 60 млн тонн.

Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы индия
Новости
Алаудинов: потери ВСУ за время контрнаступления составили более 40 тысяч бойцов
Туристов, пользующихся туалетами на Пхукете, призвали к бдительности по необычной причине
Стоматолог Кузина: употребление ананаса может влиять на цвет зубов
Певица Алсу вместе с дочерьми покинула Россию
Топ-10 самых популярных смартфонов премиум-сегмента в Китае
Москва проводит в последний путь клоуна Андрея Николаева
Журналисты рассказали о жизни критикующего Россию Дмитрия Назарова во Франции
Эрмитаж проведёт масштабную выставку в Бухаре
Певица Лолита Милявская рассказала о жизни дочери в Болгарии
МИД РФ: Россия призывает ВСУ встать против Киева и капитулировать перед ВС РФ
Популярное
Будущая карта Украины поражает: огрызок без моря и территорий

Заявление НАТО о том, что Украина отдаст РФ территории в обмен на членство в альянсе, вызвало мировой скандал. Эксперты же считают: у Киева нужно отобрать всё.

Новая карта Украины появится только после капитуляции Киева
Третий этап контрнаступления ВСУ: в бой под Работиным брошена группа "Марун"
Киев бросил в бой последние резервы на направлении главного удара на Работино
Чиновница из Курска заявила о "зажравшемся народе"
ИноСМИ: ВСУ в мясных штурмах "кричат и умирают" под ударами русских профи
Главный совет Лукашенко украинцам: вам нужен срочный мир с Россией Любовь Степушова В центре Москвы упал дрон ВСУ. Какие данные раскрыли власти? Петр Ермилин Для больших и маленьких: "Роскосмос" испытывает мощнейшие в мире двигатели для ракет и спутников Анастасия Жукова
Лукашенко заявил, что Путин собирался взять Киев за пару дней
Раскрыт провал ВСУ в битве за Урожайное: бороться бессмысленно
"Лада, держись!": Малахов анонсировал спецвыпуск ток-шоу с пострадавшей в ДТП певицей
"Лада, держись!": Малахов анонсировал спецвыпуск ток-шоу с пострадавшей в ДТП певицей
Последние материалы
Суд Петербурга оштрафовал "Триколор ТВ" из-за фильма с ЛГБТ-сценами
Дело об изнасиловании 16-летней челябинки мигрантом взято под контроль Бастрыкиным
Индия хочет заключить мегасделку с Россией
Певец Денис Майданов заявил об использовании сбежавших артистов против России
Агроэколог Гладилин посоветовал, как бороться с борщевиком Сосновского осенью
Ребенок в американском самолёте испражнился в сумку матери
ФССП: в России активизировались мошенники, отправляющие фейковые уведомления о задолженности
Израиль продлил социальную и медицинскую помощь украинским беженцам до конца года
Директор 92-летнего Ивана Краско рассказал о наследниках артиста
Телеведущая Лариса Гузеева призналась в любви к своей собаке Жуже
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников