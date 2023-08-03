Индия хочет закупить 9 млн тонн пшеницы у России

1:35 Your browser does not support the audio element. Экономика

Правительство Индии активно рассматривает возможность приобретения у России 9 млн тонн пшеницы в рамках межправительственной сделки. Этот стратегический шаг призван обеспечить достаточные внутренние запасы продовольственного зерна на фоне недавнего резкого роста цен на пшеницу на индийском рынке. О возможной сделке сообщает ТАСС со ссылкой на газету Economic Times.

Фото: https://lms.pgu.ac.ir/

Рост цен на пшеницу и реакция правительства

Недавний рост цен на пшеницу может быть связан с введением правительственных ограничений на объём хранения пшеницы для производителей и поставщиков, занимающихся оптовой и розничной торговлей. Это первый случай введения подобных ограничений с 2008 года. Министерство по делам потребителей Индии заявило, что эти меры были приняты для обеспечения продовольственной безопасности, стабилизации цен, борьбы с инфляцией и спекуляциями.

По данным российских источников, качество и цены на российскую пшеницу привлекательны для индийского правительства, которое стремится укрепить свои внутренние резервы в условиях рыночной неопределённости.

Обеспечение продовольственной безопасности

Возможная закупка 9 млн т пшеницы в России — это серьёзный шаг к обеспечению продовольственной безопасности Индии. Диверсифицируя источники поставок пшеницы и сотрудничая с международными партнёрами, Индия стремится смягчить влияние колебаний мировых цен на внутренний рынок.

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