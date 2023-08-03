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Антон Куликов

"Коварству" русских нет предела: Боррель о том, как Россия делает страны зависимыми

2:53
Экономика

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель вновь разоблачил коварные планы русских. На этот раз он установил, что Россия предлагает развивающимся странам дешевое (а то и вовсе бесплатное) зерно не просто так. Таким образом Москва делает эти страны зависимыми. Сажает, так сказать, на зерновую иглу.

"Коварству" русских нет предела: Боррель о том, как Россия делает страны зависимыми
Фото: Stringer/Xinhua

"В то время как мир имеет дело с перебоями в поставках и повышением цен, Россия сейчас обращается к уязвимым странам с двусторонними предложениями о поставках зерна по сниженным ценам", — цитирует агентство Reuters заявление главы евродипломатии.

При этом Боррель уверяет, что ЕС приложил все усилия, дабы санкции не повлияли на продовольственную безопасность третьих стран. По его словам, "никаких санкций в отношении российского экспорта продуктов питания и удобрений в третьи страны нет".

Но как же нет… А проблемы с застрявшими в европейских портах российскими удобрениями? Которые наша страна даже готова была передать нуждающимся государствам бесплатно, однако воз и ныне там.

А вопросы со страхованием и фрахтом судов, перевозящими сельхозпродукцию и те же удобрения, проблемы с проведением платежей через банки? И так далее, много чего ещё.

Понятно, что все эти проблемы так или иначе можно решить. Но это, во-первых, дополнительное время и издержки. Во-вторых, это так выглядит "непрепятствование" Евросоюза российскому экспорту? Оригинально, что сказать.

Напомним, ранее на форуме "Россия — Африка" Владимир Путин заявил, что наша страна готова в ближайшие три-четыре месяца безвозмездно поставить в ряд африканских стран — Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Центральноафриканскую Республику, Эритрею — по 25-50 тысяч тонн зерна. По его словам, эти поставки будут бесплатными для потребителей.

Собственно, по этому поводу Боррель и разразился очередным "разоблачением" планов России. Хотя, казалось, что мешает тому же Евросоюзу организовать такие же поставки. Да хотя бы в дополнение к российским, предполагаем, наша страна возражать не будет.

Здесь стоит ещё напомнить, что в рамках зерновой сделки за год её действия в страны Евросоюза было вывезено более 38% экспортированной с Украины сельхозпродукции (более 12 млн тонн). А вот в бедные страны было поставлено 2,3%, менее 800 тысяч тонн сельхозпродукции.

Но понятно, рассуждать о чьих-то "недобрых" намерениях главе евродипломатии куда как проще, нежели попытаться объяснить, почему такая разница в цифрах.

Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы евросоюз
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