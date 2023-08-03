"Коварству" русских нет предела: Боррель о том, как Россия делает страны зависимыми

2:53 Your browser does not support the audio element. Экономика

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель вновь разоблачил коварные планы русских. На этот раз он установил, что Россия предлагает развивающимся странам дешевое (а то и вовсе бесплатное) зерно не просто так. Таким образом Москва делает эти страны зависимыми. Сажает, так сказать, на зерновую иглу.

Фото: Stringer/Xinhua

"В то время как мир имеет дело с перебоями в поставках и повышением цен, Россия сейчас обращается к уязвимым странам с двусторонними предложениями о поставках зерна по сниженным ценам", — цитирует агентство Reuters заявление главы евродипломатии.

При этом Боррель уверяет, что ЕС приложил все усилия, дабы санкции не повлияли на продовольственную безопасность третьих стран. По его словам, "никаких санкций в отношении российского экспорта продуктов питания и удобрений в третьи страны нет".

Но как же нет… А проблемы с застрявшими в европейских портах российскими удобрениями? Которые наша страна даже готова была передать нуждающимся государствам бесплатно, однако воз и ныне там.

А вопросы со страхованием и фрахтом судов, перевозящими сельхозпродукцию и те же удобрения, проблемы с проведением платежей через банки? И так далее, много чего ещё.

Понятно, что все эти проблемы так или иначе можно решить. Но это, во-первых, дополнительное время и издержки. Во-вторых, это так выглядит "непрепятствование" Евросоюза российскому экспорту? Оригинально, что сказать.

Напомним, ранее на форуме "Россия — Африка" Владимир Путин заявил, что наша страна готова в ближайшие три-четыре месяца безвозмездно поставить в ряд африканских стран — Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Центральноафриканскую Республику, Эритрею — по 25-50 тысяч тонн зерна. По его словам, эти поставки будут бесплатными для потребителей.

Собственно, по этому поводу Боррель и разразился очередным "разоблачением" планов России. Хотя, казалось, что мешает тому же Евросоюзу организовать такие же поставки. Да хотя бы в дополнение к российским, предполагаем, наша страна возражать не будет.

Здесь стоит ещё напомнить, что в рамках зерновой сделки за год её действия в страны Евросоюза было вывезено более 38% экспортированной с Украины сельхозпродукции (более 12 млн тонн). А вот в бедные страны было поставлено 2,3%, менее 800 тысяч тонн сельхозпродукции.

Но понятно, рассуждать о чьих-то "недобрых" намерениях главе евродипломатии куда как проще, нежели попытаться объяснить, почему такая разница в цифрах.