На двух стульях: OTP Group зарабатывает в России, держа курс на Запад

5:37 Your browser does not support the audio element. Экономика

Почти год прошёл с тех пор, как венгерская банковская группа компаний OTP Group, один из крупнейших финансовых институтов Центральной и Восточной Европы, сообщила о своих планах продать российское подразделение — ОТП Банк.

Фото: Fotodom. ru

За это время корпорация так и не нашла покупателя для активов в РФ, а, возможно, и вовсе не собиралась искать. Не исключено, что реальная цель подобных заявлений: вызвать одобрение у украинской и европейской публики.

При этом, похоже, ничего не мешает банку ограничиться лишь заявлениями и продолжать зарабатывать в России рекордную прибыль. Венгерских банкиров можно понять: кто же захочет самостоятельно отказываться от такого крупного, а главное прибыльного рынка, как российский?

По итогам первого квартала российское подразделение банка обеспечило своей финансовой группе почти 10% от всей прибыли. Это при том, что в ряде стран Восточной Европы банк является одним из лидеров рынка, а у нас не входит даже в тридцать крупнейших банков.

Потеря такого рынка сильно скажется на финансовых показателях корпорации. А отыграть назад после ухода вряд-ли получится. Конечно, свято место пусто не бывает, и клиентов OTP Group могут быстро переманить российские банки, которые, наверняка, не упустят такую возможность. Циничные европейцы это отлично понимают.

Так или иначе корпорация продолжает оплачивать различные программы обучения и развития для сотрудников своего российского подразделения, что наводит на мысль, что в банке сознательно затягивают вопрос о выходе из российской юрисдикции.

В свою очередь для банковского рынка РФ уход ОТП никакой серьезной угрозы не представляет. Напротив, крупные игроки финансового сектора будут только рады расшириться за счёт беглецов. Рядовые россияне тоже ничего не потеряют. Несмотря на свое европейское происхождение, ОТП не задаёт никаких важных трендов в работе банковского сектора, он не является новатором в цифровой сфере, как, например, "Тинькофф".

И даже наоборот, в банковских чатах неоднократно появлялась информация о том, что ОТП ради повышенных заработков использует различные схемы, которые его многочисленные клиенты называют, мягко говоря, хитрыми, не выгодными для клиентов. Похоже, руководство банка это совершенно не смущает. Как не смущает и реакция европейцев на слишком медленный уход из России.

Чтобы купировать критику со стороны той же Украины, руководство OTP Group придумывает, так сказать, различные "отмазки", которые якобы не позволяют корпорации оперативно продать свои активы в России. Одна из самых удобных из таких "отмазок", придуманных венгерскими коммерсантами, — необходимость получать спецразрешение от президента Российской Федерации Владимира Путина. И хотя всем участникам отрасли очевидна нелепость этого тезиса, но в OTP, похоже, надеются, что не искушенную западную публику удовлетворит и этот аргумент — как-нибудь проглотят.

Кажется, OTP даже не смущают угрозы, поступающие со стороны Украины — создать всевозможные проблемы для подразделения банка, расположенного на территории Незалежной. Пока что Киев ограничился введением санкций против OTP Group из-за продолжения работы в России.

Чтобы договориться с украинцами, OTP Group пришлось привлекать политическое руководство своей страны. В итоге Будапешт в лице главы МИД Петера Сийярто даже пригрозил Киеву блокировать выделение Евросоюзом средств на вооружение Вооруженных сил Украины (ВСУ), если венгерский банк ОТП не исключат из списка украинских санкций. При этом тот же глава венгерского МИД решил успокоить Киев, утверждая, что Будапешт якобы следит за тем, чтобы участие банка в российском финансовом секторе не превышало 0,1%.

"Наша позиция ясна: до тех пор, пока ОТП не будет исключен из этого списка, Венгрия не будет поддерживать какое-то финансирование внутри ЕС для поставок вооружений Украине", — сказал он.

То есть позиция OTP Group крайне проста: банк совершенно не против финансирования ВСУ, главное, чтобы при этом ему не мешали зарабатывать деньги: и на Украине, и в России. И пока банку, судя по всему, это удаётся. Более того, у украинского подразделения OTP дела парадоксальным путем явно идут в гору, несмотря на санкции Киева!

Прибыль, а вместе с ней и отчисления в казну Незалежной, в том числе в украинский военный бюджет, растут. А это значит, что часть денег OTP идёт на финансирование и поддержку ВСУ, то есть для продолжения войны против России.

Так что пока OTP Group, по сути, удаётся-таки усидеть на двух стульях: зарабатывать на россиянах и быть белыми и пушистыми для Запада. Может, все-таки нашим финансовым властям найти венгерскому банку подходящего российского инвестора и помочь наконец материнской структуре ОТП Банка разрешить моральную дилемму и избавиться от такого тяжкого бремени, как прибыльный банк в ужасной стране-агрессоре?