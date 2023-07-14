Еврочиновники и евробанкиры разругались из-за российских активов

2:40 Your browser does not support the audio element. Экономика

Между Еврокомиссией и Европейским центробанком (ЕЦБ), а также внутри Евросоюза возникли серьёзные разногласия из-за замороженных российских активов.

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Спорят из-за налога на прибыль от использования российских замороженных активов. То есть, отметим, речь об их конфискации не идёт. Ну или по крайней мере, публично её стараются не обсуждать.

Напомним, ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в Брюсселе будут осторожно обсуждать возможность использования активов России. Однако уже до августа она пообещала представить странам сообщества конкретные предложения о том, как, собственно, воспользоваться активами российского Центробанка.

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявил, что в ЕС рассчитывают получать не менее трёх миллиардов евро в год. И направлять их на помощь Украине. Хотя ещё вопрос, что именно в Евросоюзе при этом считают "помощью" — отдадут ли эти средства Киева либо будут распоряжаться по своему усмотрению.

Однако оказалось, что не всё так просто: "Официальные лица исполнительной власти ЕС в четверг выразили возражение председателю ЕЦБ Кристин Лагард в ответ на предостережение банка о том, что действия в отношении замороженных активов могут угрожать финансовой стабильности еврозоны и ликвидности единой валюты".

Чиновники Еврокомиссии отвергли аргументы банкиров ЕЦБ. Они считают, что риски были оценены, когда активы было первоначально заблокированы более года назад. И на данный момент "ни один из этих рисков не материализовался".

В ЕК уверяют, что налог на дополнительные доходы от использования замороженных активов России, который планируется ввести, не затрагивает ни сами активы, ни претензии российского ЦБ, ни роль ЕС в обеспечении сохранности ценных бумаг, сообщает агентство "Прайм".

На данный момент понятно, что сроки принятия решения сдвинулись на период после летнего перерыва, поскольку и Еврокомиссия с ЕЦБ разошлись во мнения, и сами страны-члены Евросоюза разошлись во мнениях.

На этой неделе Франция предложила рассмотреть двухэтапный процесс в качестве компромисса, который предполагает сначала "замораживание" доходов, а затем обсуждение того, как их использовать.

Впечатление такое, что в ЕС и рады были бы вообще отложить вопрос о российских активах "на потом". Но поступить так не могут, поскольку уже столько было заявлено на сей счёт.