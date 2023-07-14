Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Антон Куликов

Еврочиновники и евробанкиры разругались из-за российских активов

2:40
Экономика

Между Еврокомиссией и Европейским центробанком (ЕЦБ), а также внутри Евросоюза возникли серьёзные разногласия из-за замороженных российских активов.

Еврочиновники и евробанкиры разругались из-за российских активов
Фото: shutterstock

Спорят из-за налога на прибыль от использования российских замороженных активов. То есть, отметим, речь об их конфискации не идёт. Ну или по крайней мере, публично её стараются не обсуждать.

Напомним, ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в Брюсселе будут осторожно обсуждать возможность использования активов России. Однако уже до августа она пообещала представить странам сообщества конкретные предложения о том, как, собственно, воспользоваться активами российского Центробанка.

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявил, что в ЕС рассчитывают получать не менее трёх миллиардов евро в год. И направлять их на помощь Украине. Хотя ещё вопрос, что именно в Евросоюзе при этом считают "помощью" — отдадут ли эти средства Киева либо будут распоряжаться по своему усмотрению.

Однако оказалось, что не всё так просто: "Официальные лица исполнительной власти ЕС в четверг выразили возражение председателю ЕЦБ Кристин Лагард в ответ на предостережение банка о том, что действия в отношении замороженных активов могут угрожать финансовой стабильности еврозоны и ликвидности единой валюты".

Чиновники Еврокомиссии отвергли аргументы банкиров ЕЦБ. Они считают, что риски были оценены, когда активы было первоначально заблокированы более года назад. И на данный момент "ни один из этих рисков не материализовался".

В ЕК уверяют, что налог на дополнительные доходы от использования замороженных активов России, который планируется ввести, не затрагивает ни сами активы, ни претензии российского ЦБ, ни роль ЕС в обеспечении сохранности ценных бумаг, сообщает агентство "Прайм".

На данный момент понятно, что сроки принятия решения сдвинулись на период после летнего перерыва, поскольку и Еврокомиссия с ЕЦБ разошлись во мнения, и сами страны-члены Евросоюза разошлись во мнениях.

На этой неделе Франция предложила рассмотреть двухэтапный процесс в качестве компромисса, который предполагает сначала "замораживание" доходов, а затем обсуждение того, как их использовать.

Впечатление такое, что в ЕС и рады были бы вообще отложить вопрос о российских активах "на потом". Но поступить так не могут, поскольку уже столько было заявлено на сей счёт.

Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы евросоюз урсула фон дер ляйен
Новости
Экономист Ракша: цифровой рубль окажется во всеобщем пользовании с 2025 года
В Челябинске начался активный поиск мака и конопли на садовых участках
В Ростовской области объявили штормовое предупреждение до 15 июля из-за урагана
На автодороге "Воронеж-Луганск" обнаружены двое убитых мужчин в военной форме
В Глазове появился мурал с парой белых лебедей
Диетолог рассказала, как правильно питаться после 50 лет
91-летний Бедрос Киркоров проходит плановый медосмотр в военном госпитале
Цена нового Lotus Emira 2024 года составляет чуть меньше шестизначной суммы
Ford Mustang Mach-E Rally выходит на трассу и в шоурум
Поставки VW в первом полугодии выросли во всех регионах, кроме Китая
Популярное
Безумные поступки украинцев шокировали жителей Европы

Украинцы, которые заверяли власти Европы, что "бегут от войны", массово отправились на родину во время летнего отпуска.

Hlavné správy: европейцев шокировали беженцы, массово поехавшие из Чехии на Украину в отпуск
Депутат Гурулёв опубликовал заявление генерала Попова с подтверждением отставки
Опубликовано заявление генерала Попова об отстранении
Туристов из России избили и обматерили в Грузии
Турчак высказался по ситуации с обращением генерала Попова
Как русские воевали за Болгарию в турецких войнах Сергей Лебедев Новая миссия на МКС объединит специалистов четырёх космических агентств Анастасия Жукова Главари "Азова"* и "зерновая сделка" — взаимосвязаны ли они? Вадим Горшенин
Эксперт раскрыл последствия отставки генерала Попова для СВО
Стало известно о судьбе генерала Попова — такими офицерами не разбрасываются
Вопреки желанию Эрдогана, РФ выходит из "зерновой сделки"
Вопреки желанию Эрдогана, РФ выходит из "зерновой сделки"
Последние материалы
На автодороге "Воронеж-Луганск" обнаружены двое убитых мужчин в военной форме
Еврочиновники и евробанкиры разругались из-за российских активов
В Глазове появился мурал с парой белых лебедей
Диетолог рассказала, как правильно питаться после 50 лет
91-летний Бедрос Киркоров проходит плановый медосмотр в военном госпитале
Цена нового Lotus Emira 2024 года составляет чуть меньше шестизначной суммы
Ford Mustang Mach-E Rally выходит на трассу и в шоурум
Поставки VW в первом полугодии выросли во всех регионах, кроме Китая
Массажист рассказала, как убрать морщины вокруг глаз
Пасечник: ВСУ понесли под Артёмовском существенные потери
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников