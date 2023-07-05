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Инна Новикова

Эксперт рассказал, как население планеты сократят до 100 млн

4:19
Экономика » Прогнозы и статистика

Мировые элиты уже давно продвигают идею о том, что на Земле должно жить не 7-8 миллиардов, а один "золотой миллиард". Откуда взялась эта идея, каким образом её планируется осуществить и почему "парниковый эффект" — это благо, рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой финансовый аналитик, экономист, общественный деятель Александр Лежава.

Эксперт рассказал, как население планеты сократят до 100 млн
Фото: freepic.com

— Александр Валерьевич, я в своё время беседовала с Валентином Юрьевичем Катасоновым. Он рассказал, что мировая закулиса продвигает программу "золотого миллиарда". Недавно вы тоже опубликовали статью о том, что мировая элита работает над сокращением населения. Откуда возникла эта идея?

— Томас Мальтус 200 лет назад первый обнародовал идею, что на Земле слишком много людей, планета не может всех прокормить, поэтому население надо сокращать. Эту концепцию развивали многие "уважаемые люди", в том числе семейство Хаксли, начиная с деда Томаса, затем Джулиана Хаксли, который возглавлял Английское евгеническое общество. Джулиан переименовал евгенику в трансгуманизм, поскольку немцы в 40-е годы настолько запятнали понятие евгеники, что уже было некрасиво его использовать. Этот процесс потихоньку продвигался на разных уровнях, целые институты работали в этом направлении.

Мне недавно попалась интересная статья, где речь шла уже не о "золотом миллиарде", а о том, что планета должна вернуться к первоначальному "дикому" состоянию, и миллиард — это слишком много, достаточно 100 миллионов.

Вопрос, который волнует элиты на протяжении 200 лет: как это сделать наиболее эффективным способом. Если Мальтус рассматривал эпидемии как возможные варианты решения проблемы, то более поздние представители, включая Герберта Уэллса, рассматривали биологическое оружие, химию.

Кампания на Западе, которая связана с ЛГБТ, сменой полой, с уколами, которые вызывают бесплодие, — это всё направлено на то, чтобы сократить население.

Ещё в 1930-е годы предлагали использовать химические методы, чтобы бедные слои населения не рожали. Причём если люди согласны на такие медицинские действия, то их можно до конца жизни содержать за счёт общества.

— Раньше количество населения регулировалось естественным образом. Люди погибали в бесконечных войнах, от множества болезней, антисанитарии. Рожали по 10-15 детей, выживали 1-2. Сейчас медицина гораздо более развита, и количество населения резко выросло.

— Пока население было небольшое, ему было легко себя прокормить. По мере развития науки, техники повышалось плодородие земель, обрабатывались новые земли. Поэтому, если использовать современные методики, можно накормить значительно большее число людей, чем раньше.

Другое дело, что для сокращения населения наиболее действенные способы:

  • война,
  • голод,
  • болезни,
  • природные катаклизмы.

Но на природные катаклизмы человек повлиять не может. Яркий пример — это голодные годы в начале 1600-х годов, во времена Бориса Годунова. Извержение вулкана на другом конце земли — в Южной Америке — привело к климатическим изменениям во всём мире, к голоду.

Сейчас говорят, что надо сокращать загрязнение углекислым газом, азотом, но на сегодня вся человеческая совокупность не может произвести такого количества пыли, серы, которое может выбросить один вулкан средней руки и загрязнить атмосферу углекислым газом.

Кроме того, оказалось, что наиболее продуктивные годы были, когда количество углекислого газа в атмосфере повышалось. Климат становился теплее, растительность была значительно более буйная. Поэтому нельзя говорить о том, что "парниковый эффект" — это плохо. Многим западным учёным платят за то, чтобы они говорили то, что нужно. Но это противоречит объективным данным.

Автор Инна Новикова
Инна Новикова - с 2000 года - генеральный директор, главный редактор интернет-медиахолдинга "Правда.Ру". *
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
Темы томас мальтус
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Эксперт рассказал, как население планеты сократят до 100 млн
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