Должник и кредитор всегда будут в одной упряжке

6:23 Your browser does not support the audio element. Экономика Финансы

Мы до сих пор не можем понять, с чем же едят рыночную экономику. Нам всё чаще приходится сталкиваться с такими явлениями, как уничтожение производства, безработица, увольнения.

Фото: primamedia.ru

Обратная сторона заявлений твердивших нам о рыночном благоденствии, а потом удиравших из России в страны НАТО "экономистов" — это угроза оказаться в нищете не только обычному гражданину, но и бизнесмену, который сегодня вроде бы на плаву. А ведь несоблюдение правил рыночных механизмов чревато проблемами, что в конечном счёте и равняет бедного и богатого перед Богом и законом. Этот знак равенства называется банкротством. Состояние, когда наши долги с большой скоростью начинают превышать наши доходы.

"Не ешьте сырые помидоры на голодный желудок", говорил товарищ Бендер

К банкротству или к обязательному взысканию долгов во всём мире трепетное отношение. Ведь финансовое падение одного человека не должно приводить к падению другого. За этим строго следит государство. Но если и государство становится должником, то это уже называется дефолтом, что сравнивается разве лишь с проигрышем на войне.

В России тоже есть своя правовая база, которая рассматривает предмет несостоятельности. И тем не менее даже сами власти уже лет тридцать говорят о необходимости "чуть уточнить нормы", "необходимо разработать и принять", "не удалось решить проблему". Так что наши должники могут пока спать спокойно, в то время как в странах Евросоюза приходится платить по всем векселям.

В Бельгии берегут и должника, и кредитора. В этой стране прокуратура, например, в рамках закона о банкротстве не играет никакой роли. Главной задачей является взаимное урегулирование интересов различных сторон, что позволяет защитить должника, находящегося под тяжёлым бременем долга, от исков его кредиторов (в порядке исполнительного производства) за счёт глобализации его экономической ситуации. Но в то же время — и защита интересов кредиторов.

В Италии по запросу управляющего продажа недвижимого имущества должника организуется конкурсным управляющим. Чтобы провести продажу, конкурсный управляющий организует аукцион. Это общее правило, которое применяется в отношении недвижимого имущества. Однако конкурсный управляющий должен доказать, что прямая продажа на основе частного соглашения более выгодна в интересах процедуры банкротства.

В США как только начинается процедура банкротства, наступает передышка: автоматическое приостановление действия кредиторских требований. При этом ни один из кредиторов, существующих на момент начала процедуры банкротства, включая налоговые органы, не может обращать взыскание по своим требованиям. Это делается с целью обеспечения равенства кредиторов и реабилитации должника. Ещё одной отличительной особенностью банкротства является то, что должник (если он остаётся владельцем своего имущества) или управляющий имеют права аннулирования, позволяющие им отменять любую сделку, заключённую в течение определенного срока (90 дней) до подачи заявления о банкротстве. Такая мера способствует возврату платежей или имущества, которые могут быть использованы для расчётов с кредиторами.

В ФРГ главная разменная монета — земля. Здесь собственность на землю находится преимущественно в частном и частно-экономическом владении. Как важный экономический товар она имеет огромное значение в качестве вложения имущества, а также как объект залога, тем более что квота собственного капитала немецкой экономики составляет менее 20%. Тем самым обращение взыскания на недвижимость также имеет важное экономическое значение с соответствующим влиянием на участников.

Несколько советов, как не стать банкротом

Понятно, что финансовая проблема может появиться у каждого. И не только потому, что вы патологический растратчик. Это возможно, если просто ваша компания или предприятие обанкротились, инфляция превышает все мыслимые пределы или наступил ваш "любимый" дефолт. Но не поддавайтесь панике, а сажайте расходы на суровую диету и бросайте свои дурные привычки, не делая ни шага без учёта.

Если вы не видите вариантов снижения расходов, это означает только одно — вы плохо смотрели. Можно сэкономить тысячи рублей в месяц, если пользоваться общественным транспортом вместо машины и брать из дома бутерброды. Если вам раньше никогда в голову не приходило составлять смету своих расходов и доходов, то теперь настало время заняться этим вплотную.

Прежде всего, запишите свои прошлые доходы и расходы, набросайте список на ближайшее будущее. Проанализировав счета, сможете убедиться, что излишние расходы, допустим, на майские праздники или из-за того, что вы постоянно забываете выключить свет в ванной, лишили вас одной хорошей вещи или даже поездки на пару дней в дом отдыха.

Любопытное замечание: никогда не покупайте продукты на голодный желудок. Обязательно купите больше, чем требуется. Старайтесь брать то, что наметили, а лучше по списку.

И помните истину: время — деньги. Потратив дополнительное время, можно заработать дополнительные деньги. И не бойтесь усталости: от мыслей о долгах и отсутствии денег устаёшь больше.

И предпоследний штрих: в США миллионы человек уже попали в число банкротов, а отметка о банкротстве останется в банковских документах на десять лет. Результат очевиден: долгие годы вам будут отказывать в кредите.

Конечно, можно сослаться на "Ветхий завет", где говорится:

"Прощение же состоит в том, чтобы всякий заимодавец, который дал взаймы ближнему своему, простил долг и не взыскивал с ближнего своего или с брата своего, ибо провозглашено прощение ради Господа".

Но вот прислушаются ли к этой благой вести сами заимодавцы — это вопрос.