Экономист: как россиянам обезопасить сбережения при дефолте

3:26 Your browser does not support the audio element. Экономика Прогнозы и статистика

Дефолт, ранее объявленный в США к 1 июня, отменен, но угроза остается. Какие страны являются наиболее уязвимыми в финансовом плане и как граждане России смогут обезопасить свои сбережения от последствий возможного дефолта, рассказала к. э. н., замдекана по международной деятельности экономического факультета РУДН Дарья Соколан.

Фото: grozny-inform.ru

— Порог госдолга в США достиг 31,4 трлн долларов США — это 144% от ВВП Штатов. Ожидалось, что 1 июня Америка может объявить технический дефолт, но этого не произошло. И все же... Дарья Сергеевна, готова ли Россия к возможному дефолту в США?

— Весь мир не готов к этому. У нас есть одно преимущество, оно в том, что нас уже год как изолировали от этой финансовой системы. Но, несмотря на изолированность, влияние будет оказано на все страны, в том числе на Россию. Просто мы уже к этому несколько адаптировались и, когда дефолт объявят, будем к нему готовы.

— Чем грозит дефолт в США европейской экономике?

— Европейская экономика больше подвержена риску, чем Россия, потому что Россия держит гособлигации США только на 2 миллиарда. А Япония, Китай и часть европейских стран держат в основном вот эти ценные бумаги. Они больше всего и подвержены риску. В первую очередь почувствуют кризис на себе основные партнёры США:

Германия,

Франция,

Великобритания.

Это мы уже видели в 2009 году. Тогда кризис начался в США, и все думали, что там он и закончится, а в итоге он раскрутился на кризис всего ЕС. Но тогда пострадали в большей степени страны Южной Европы, а в данной ситуации пострадают более развитые страны, учитывая последний год и процессы, которые происходят в той же Германии:

сокращение производства,

рост инфляции

и безработицы.

Пострадают все, просто никто об этом объявлять не будет. Если сейчас Германия, Франция объявят, что у них тоже дефолты, то это повлечёт за собой полное переформатирование всей экономики. Естественно, США и ЕС этого не хотят, поэтому всячески будут избегать формулировки "у нас дефолт".

— Как могут обезопасить себя от негативных последствий дефолта простые россияне, которые обладают накоплениями?

— Россиянам стоит обратить внимание на популярные инструменты инвестирования, но инвестирования не в американские и европейские ценные бумаги, а в российский рынок, акции наших крупных компаний, в том числе Сбербанк, "Яндекс". Обратите внимание на технологический сектор российской экономики.

И не стоит забывать про Китай, который активно продвигает свои технологические компании. Если диверсифицировать свои риски в плане валют, я бы склонилась к азиатским валютам, в том числе к юаню. Но сбережения в валютах, учитывая последние обстоятельства, будут сейчас самые нестабильные. Сейчас можно заработать деньги на фондовом рынке, потому что вот эти падения — самый пик, и на спекуляциях можно заработать.

Можно в золото вкладываться, если не хотите вообще рисковать. Золото всегда будет стабильно расти.