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Антон Куликов

Baijiahao: из Вашингтона скоро начнут звонить Путину с просьбами насчёт доллара

3:12
Экономика

Соединённые Штаты могут вскоре обратиться к России с просьбой насчёт доллара, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе Baijiahao.

Baijiahao: из Вашингтона скоро начнут звонить Путину с просьбами насчёт доллара
Фото: REX/Shutterstock

На протяжении нескольких десятилетий американский доллар является главной резервной валютой мира, с помощью которой осуществляется большинство международных торговых сделок, отмечается в материале (перевод "ПолитРоссии").

Но в последнее время отношение к нему меняется, всё больше стран заявляют о намерениях начать использовать альтернативные валюты.

"В это сложно поверить, но вскоре США будут умолять Россию продолжить использовать доллар в качестве платёжного средства", — считают авторы материала.

Когда несколько лет назад президент России Владимир Путин заявил о намерении снизить зависимость российской экономики от американского доллара, на Западе не придали этому особого значения.

Однако сейчас настроения меняются, в Вашингтоне в том числе. Некоторое время назад глава Минфина США Джанет Йеллен не исключила, что доллар может лишиться статуса главной резервной валюты мира.

А бывший президент США Дональд Трамп пошёл ещё дальше. Он заявил, что доллар вскоре потеряет статус главной мировой валюты, что станет крупнейшим провалом Соединённых Штатов за последние две сотни лет.

По мнению авторов материала, США наконец опомнились и заметили, что решение России начать дедолларизацию повлекло за собой глобальные последствия.

И остановить этот каток будет невероятно сложно. На этом фоне в КНР не исключают, что Вашингтон будет вынужден обратиться за помощью к Москве. Дело может дойти до того, что Путину позвонят из Белого дома и попросят об услуге — прекратить дедолларизацию.

"Американцы будут мечтать, чтобы Россия вернулась обратно к доллару", — считают авторы материала.

Конечно, к этому следует относиться как к преувеличению. Звонить из Вашингтона в Москву по этому поводу едва ли станут.

Но вот то, что дедолларизация и в самом деле стала актуальным вопросом, неоспоримо.

Например, в поддержку этого процесса высказался бывший премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад.

"К примеру, Россия настаивает, чтобы торговля велась в рублях, в российской валюте. <…> Сейчас многие страны хотят использовать собственные денежные единицы", — сказал он в интервью китайской газете Global Times.

"Уже давно я предлагаю (единую) валюту, которая будет использоваться только в регионе Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, а также в странах Северо-Восточной Азии", — отметил Махатхир Мохамад.

По его словам, государства, покупающие валюту США для международной торговли, автоматически повышают стоимость американского доллара, цитирует ТАСС интервью.

По мнению бывшего премьер-министра Малайзии, если у этих государств появится возможность использовать свои собственные или какую-либо иную единую валюту, то они так и поступят.

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
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