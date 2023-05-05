Россия и Китай почти наверняка попытаются извлечь выгоду, в том случае, если США объявят дефолт по государственному долгу, заявила директор американской национальной разведки Аврил Хейнс.
В США сейчас очередной виток политического противостояния по поводу увеличения лимита американского госдолга. Республиканцы настаивают на сокращении расходов, демократы этого не хотят.
Если стороны до 1 июня не договорятся, то в теоретически властям США придётся объявить дефолт. Пока стороны демонстрируют неуступчивость. И к делу — на стороне нынешней администрации, разумеется — подключилась глава национальной разведки.
Как считает Аврил Хейнс, Москва и Пекин попытаются воспользоваться проблемами Вашингтона с госдолгом, считает The Hill.
"Почти наверняка, что обе страны захотят воспользоваться этой возможностью", — заявила Хейнс в своем выступлении перед членами комитета сената по вооружённым силам.
По её мнению, на фоне дефолта США Россия и Китай развернут масштабную информационную кампанию, которая будет посвящена несостоятельности американской демократии и политической системы.
Помимо этого, проблемы с госдолгом вызовут волатильность на финансовых рынках и товарных биржах, где торги ведутся в долларах.
Повторимся, это заявление пока что следует воспринимать исключительно в контексте споров республиканцев и демократов относительно ограничения госдолга. Как правило, это очень удобный предлог, чтобы выторговать какие-то уступки у действующей администрации.
Так было, когда президентом был республиканец Дональд Трамп, так происходит и сейчас, когда государство возглавляет демократ Джо Байден.
Основываясь на этом, можно предполагать, что к 1 июня стороны договорятся.
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