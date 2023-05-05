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В Вашингтоне рассказали, как Россия использует в своих интересах дефолт США. Как будто это плохо

1:56
Экономика

Россия и Китай почти наверняка попытаются извлечь выгоду, в том случае, если США объявят дефолт по государственному долгу, заявила директор американской национальной разведки Аврил Хейнс.

В Вашингтоне рассказали, как Россия использует в своих интересах дефолт США. Как будто это плохо
Фото: imago stock&people, via www.imag/www.imago-images.de

В США сейчас очередной виток политического противостояния по поводу увеличения лимита американского госдолга. Республиканцы настаивают на сокращении расходов, демократы этого не хотят.

Если стороны до 1 июня не договорятся, то в теоретически властям США придётся объявить дефолт. Пока стороны демонстрируют неуступчивость. И к делу — на стороне нынешней администрации, разумеется — подключилась глава национальной разведки.

Как считает Аврил Хейнс, Москва и Пекин попытаются воспользоваться проблемами Вашингтона с госдолгом, считает The Hill.

"Почти наверняка, что обе страны захотят воспользоваться этой возможностью", — заявила Хейнс в своем выступлении перед членами комитета сената по вооружённым силам.

По её мнению, на фоне дефолта США Россия и Китай развернут масштабную информационную кампанию, которая будет посвящена несостоятельности американской демократии и политической системы.

Помимо этого, проблемы с госдолгом вызовут волатильность на финансовых рынках и товарных биржах, где торги ведутся в долларах.

Повторимся, это заявление пока что следует воспринимать исключительно в контексте споров республиканцев и демократов относительно ограничения госдолга. Как правило, это очень удобный предлог, чтобы выторговать какие-то уступки у действующей администрации.

Так было, когда президентом был республиканец Дональд Трамп, так происходит и сейчас, когда государство возглавляет демократ Джо Байден.

Основываясь на этом, можно предполагать, что к 1 июня стороны договорятся.

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
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