Израиль диктует арабам цены на нефть

6:09 Your browser does not support the audio element. Экономика Сырье Нефть

Сегодня, когда мы в окружении санкций ведём политические баталии в ООН, в МОК, пытаемся пристроить забаненное зерно и сельхозудобрения, пусть и по дешёвой цене, наши противники свободно и безнаказанно чувствуют себя вдоль наших границ. И даже там, где мы держим военные базы.

Например, в Сирии, небо которой Израиль в течение последних десятилетий считает своим. А о сотрудничестве военного комплекса и армии Израиля с неонацистами на Украине и говорить не приходится. Это наша слабость и потеря зон влияния. Свято место пусто не бывает. Сегодня хозяин Ближнего Востока — Израиль, который и стал "арбитром" среди нефтедобывающих арабских стран.

Когда в своей семье нет единства

В начале 1970-х годов произошли два крупных события. В Каире на совещании встретились

президент Египта Анвар Садат,

президент Сирии Хафез Асад,

король Иордании Хусейн.

А позже, 13 сентября, над Средиземным морем в районе сирийского порта Тартус состоялось самое крупное воздушное сражение после "шестидневной войны" 1967 года между израильтянами и сирийцами. Тогда израильская агрессия против арабских стран при помощи СССР сдерживалась весьма успешно. Сейчас США дали карт-бланш еврейскому государству, который успешно развивает своё влияние в этом регионе.

Кстати, по закону Израиля, здесь каждая семья уже имеет по три ребёнка, что говорит только о благосостоянии государства и проводимой ими чисто национальной сионисткой политики. Многим странам в плане социально-экономических достижений здесь стоит поучиться. И почему-то российское правительство предпочитает платить пенсии израильским пенсионерам, обходя граждан России. К тому же, наши "родные" олигархи предпочитают без угрозы выдачи прятаться именно здесь. В Штатах своей мафии достаточно.

Возвращаясь к вторжению в воздушное пространство 64 самолётов ВВС Израиля, который, скорее всего, по заданию США попытался прощупать вооружённые силы Сирии и соответственно военный потенциал СССР, надо также знать, что за этой провокацией стояла более дальновидная политика еврейского государства.

Израильские политики всё настойчивей показывали арабам, кто хозяин на Ближнем Востоке. А общность арабского мира по разным причинам уже давала трещину. Всё больше трений не только политических, но и вооруженных были между мусульманскими странами. Через пару лет это будет претворено в жизнь в ходе многолетней кровопролитной войны в Ливане. Под сурдинку, не затрачивая много усилий, Израиль ещё прирастит своё жизненное пространство, прикрывая свою агрессию "оливковым листочком мира".

Уже тогда, не без влияния США, Англии и Франции, совместные выступления арабских стран против Израиля прекратились. Израиль, конечно, это всё устраивало, а вскоре президент Египта Садат станет для арабов предателем, заключив с помощью США постыдный мир с когда-то кровным врагом. За что и получит заслуженную пулю от молодых патриотически настроенных офицеров.

СССР не дал разделаться с арабами

Тем не менее, арабы в разных странах, пусть и с разными режимами, всё ещё пытались оказывать сопротивление еврейской агрессии. На этот раз, на фоне разразившегося энергетического кризиса в США и Западной Европе, при помощи арабской нефти. Зная о том, что Запад намерен увеличить закупку ближневосточной нефти, арабы заявили о своём намерении сократить её добычу, прекратить или повысить цены. А такие возможности были. И прижать Израиль, надавив на США, тогда было ещё возможно.

Неслучайно арабская пресса писала, что нефтяная политика в отношении США и их союзников будет рассматриваться в зависимости от их связей с Израилем. Западная пресса разразилась в свою очередь большим негодованием против зарвавшихся арабов. Но был ещё и сильный Восточный блок, из-за которого бряцать оружием надо было потихоньку. Чаще всего через подставных лиц, продававших оружие, и наёмников. Хотя, ещё раз напомню, что и среди арабов было много трений хотя бы по отношению к палестинскому движению против израильской агрессии. Но именно Египту, Сирии и Иордании (приграничным государствам) чаще всего приходилось вступать в военный конфликт с агрессивным молодым еврейским государством.

И всё же и здесь Израиль переигрывает оказавшееся только на бумаге соглашение арабских стран. Вскоре начинает полыхать Ливан, куда идёт оружие как из стран НАТО, так и из СССР. Последнюю скоро сожрёт коррупция и криминал, а там пошло поехало. Только успевай подставлять мешок для подарков.

Война и развал Югославии,

отрывают голову президенту Ливии,

горит Судан,

появляются исламисты,

США и Турция под видом помощи беженцам аннексируют нефтеносные районы Сирии.

И зелёная дорога Израилю в мусульманский мир открыта. Практически, чужими руками. И уже Израиль ставит условия всем арабским странам, которые уже сотню лет являются мировыми донорами нефтегазового комплекса. Особенно сейчас, когда у нас из рук вышибли "курицу, несущую золотые яйца". Продажа нефтеноски в тот же Китай (и по каким ещё ценам) — это отнюдь не победа. А сама российская политика последних десятилетий весьма напоминала разобщённость арабов в 1970-х годах, которым впоследствии и показал Израиль "кто в доме хозяин". Как и нам.