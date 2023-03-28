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Александр Приходько

Смольный не стал спасать крупнейший рыбокомбинат Петербурга, что привело к его банкротству

5:44
Экономика

Долг еще совсем недавно крупнейшего на Северо-Западе рыбного комбината "РОК №1" перед кредиторами достиг 3 млрд рублей. Предприятие фактически является банкротом, сотрудники остались без работы, а чиновники Смольного, в чьих силах было спасти комбинат, так и не нашли обещанного инвестора.

Смольный не стал спасать крупнейший рыбокомбинат Петербурга, что привело к его банкротству

Основанный в 1974 году "Рыбообрабатывающий комбинат № 1" — старейший в своей отрасли в Петербурге и крупнейший на Северо-Западе в настоящее время практически банкрот. На прошлой неделе сумма долга перед кредиторами подошел к "психологической отметке" в 3 млрд рублей. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал заявление о включении в реестр кредиторов "РОК №1" на сумму более 1,6 млрд рублей. Аналогичное заявление подал "ЮниКредитБанк", заявив о задолженности в размере 1,39 млрд руб. Заявления приняты, суд назначил их рассмотрение на май 2023 года.

Судя по открытым источникам, еще недавно на предприятии трудилось около 2000 человек. При этом финансовый отчет за 2021 год не вызывал никаких тревог. Выручка компании выросла почти на 20% по сравнению с пандемийным 2020 годом и оставила 7,2 млрд рублей. Компания без труда заплатила более 150 млн налогов и сборов. Генеральный директор Александр Старобинский строил планы на расширение бизнеса и выход в Ленинградскую область. При этом на тот момент "РОК №1" сотрудничал с такими крупными торговыми сетями, как "Пятерочка", "Перекресток", "Дикси", "Лента", "Метро" и более мелкими магазинами. Комбинату принадлежали такие бренды, как "РОК", "Аморе", "Своя рыбка", "Морская планета" и он выпускал порядка 40 тыс. тонн продукции в год.

Вот только осенью 2022 года на простой было отправлено около 250 человек, а в феврале текущего нынешнего года "РОК-1" остановил производство и сократил более 90% штата своих сотрудников. То есть цеха находятся в простое, ничего не производится и факт банкротства уже налицо.

Словно по иронии, практически сразу после подачи искового заявления о признании банкротом крупнейшего в СЗФО рыбообрабатывающего комбината в Санкт-Петербурге прошел V Международный рыбопромышленный форум и выставка рыбной продукции Seafood Expo Russia 2022. Присутствующий на мероприятии губернатор Александр Беглов тогда отметил, что Петербург играет важную роль в развитии рыбодобывающей отрасли. Спустя несколько месяцев после этого сотни людей, работающие в старейшем рыбообрабатывающем предприятии города потеряли свои рабочие места, а все счета компании были заблокированы.

Известно, что перед этим директор Александр Старобинский активно договаривался с профильными комитетами Смольного о поиске инвесторов компании, которые смогли бы реструктуризировать долг компании. Кредит для столь крупной компании дело обычное. Более того, еще в середине прошлого года банки не высказывали претензий компании по выданным кредитам — в финансово-кредитном блоке прекрасно понимают, что санкции наложенные на экономику России не могли не сказаться на экономической оперативности предприятий.

По словам генерального директора, навстречу не пошли именно чиновники Смольного.

"Мы предлагали реструктуризацию на 8 лет с полным погашением кредита, только нам нужно было год-два первых подышать. Почему-то с нами они не захотели так сделать, и непонятно почему. Мы обращались и к городу, к профильным компаниям — пока такого инвестора нет. У рыбаков высокий доход, но они не хотят вкладываться в переработку и внутренний рынок — у нас нет вертикальной интеграции со сквозным ценообразованием и заряженностью на потребителя." — заявлял владелец 80% акций "РОК№1" Старобинский.

По мнению источника, знакомого с ситуацией, Смольный не захотел помогать старейшей рыбообрабатывающей компании по нескольким причинам:

"Версии тут ровно две. Либо чиновники Смольного захотели получить определенный откат и долю, но получили отказ, либо сработала элементарная ревность по отношению к соседнему региону — зачем помогать компании, которая собиралась открывать дополнительные мощности в Ленинградской области и со временем могла перерегистрироваться в другом регионе. Вряд ли можно назвать совпадением, что атака на компанию началась после неудачных переговоров с представителями Смольного", — рассказал нам собственный источник в финансовых структурах правительства Санкт-Петербурга.

Нужно напомнить, что "РОК №1" далеко не первое из "непотопляемых" старинных предприятий Санкт-Петербурга, которые разорились именно во времена правления "крепкого хозяйственника" Александра Беглова. В 2021 году тот же Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал банкротом ОАО "Метрострой". Предприятие не смогло платить по кредитам после того, как градоначальник фактически запретил заключать с ним контракты на строительство объектов метрополитена в Санкт-Петербурге.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы банкротство санкт-петербург александр беглов
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