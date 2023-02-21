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Антон Куликов

Авиакомпании из Азии увеличивают полёты через Россию. Европа кусает локти

2:42
Экономика

В Росавиации сообщили об увеличении с начала года полётов через территорию России иностранных авиакомпаний. Рост не то чтобы очень большой, на восемь процентов. Но тем не менее, это рост. И достигнут он в основном за счёт перевозчиков из азиатских государств.

Авиакомпании из Азии увеличивают полёты через Россию. Европа кусает локти

Наибольшее количество ежесуточных полётов сейчас демонстрируют авиакомпании Китая (около 60 рейсов в день), а также Air India (20 рейсов в день) и "Белавиа" (16 рейсов в день), отмечает агентство "Интерфакс".

Кроме того, к транзитным полётам через российское воздушное пространство приступили вьетнамская авиакомпания Hang Khong Viet Nam и филиппинская Philippine Air Lines.

В Росавиация подчеркнули, что авиакомпании Азии и Юго-Востока имеют "существенные экономические преимущества перед авиакомпаниями "недружественных" стран, полёты которых в настоящее время в/из России приостановлены из-за санкций".

Ожидается, что в летнем расписании IATA-2023 количество ежедневных рейсов будет увеличено.

К слову, об "экономических преимуществах". Не так давно исполнительный директорв авиакомпании Air France-KLM Бен Смит сетовал на то, что китайские авиакомпании имеют "несправедливое преимущество" перед европейскими перевозчиками.

Как раз по той причине, что китайские (но и не только китайские) авиакомпании могут летать через воздушное пространство России. А европейские — нет. И по этой причине время в полёте, а стало быть, и эксплуатационные расходы, для европейских компаний существенно увеличиваются. Например, полёт из Парижа в Сеул стал дольше на три часа.

Заметим, что воздушное пространство России было закрыто для европейских перевозчиков после решения властей государств ЕС и ряда других стран Европы о закрытии воздушного пространства для российских авиакомпаний. Так что свои претензии Бен Смит может адресовать известно кому.

Для американских, японских и корейских авиакомпаний российское воздушное пространство также закрыто.

Досаду у европейских перевозчиков вызывает и тот факт, что они могут потерять значительную часть клиентов после того, как восстановится туристический поток из Китая. А ведь это миллионы клиентов ежегодно. Так что понятно, почему так расстроены руководители европейских авиакомпаний.

Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
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