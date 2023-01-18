Финансист: новые регионы помогут российской экономике

Как сложится финансовая ситуация для России в наступившем году, как повлияют четыре новых региона Российской Федерации на её экономику, и что потребовал президент Владимир Путин на программном совещании с кабинетом министров, рассказал финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев.

— Михаил Кимович, эти новые территории — нагрузка для нас или, наоборот, стимул для развития экономики?

— В экономике есть расходы, которые являются не прямыми расходами, а инвестициями, то есть вложениями.

Сейчас в эту зону мы будем вкладывать деньги. Чтобы возвести дом, надо привезти бетон, кирпич, арматуру, поставить работников. Это значит, что вы создали рабочие места и дали заказы другим отраслям, которые всё это производят.

Вот это инвестиции. То есть, это не прямые расходы, когда вы деньги израсходовали, и больше ничего нет. Наоборот, вы вложили деньги в то, что дало возможность раскрутиться маховику экономики.

Территории, которые сейчас законно вошли в состав России, это крупные промышленные центры, которые требуют восстановления. Если они будут восстановлены, то вольются в наш экономический комплекс.

— И в долгосрочной перспективе станут донорами нашей экономики, то есть будут приносить деньги?

— Да, но они же и были донорами. Это там, где:

уголь,

сталь,

машиностроение,

богатейшие сельское хозяйство.

Херсонская область — это сельскохозяйственная специализация, даже для снабжения внутреннего рынка, про внешний мы вообще не говорим. Мы видим, как обострилась ситуация на внешнем продовольственном рынке, и насколько, кстати, там будет именно такая продукция. Да, сначала придётся туда вкладывать, но сразу будет отдача в виде рабочих мест и заработков.

— Знаю людей, которые поехали туда зарабатывать деньги на стройке или в качестве врачей. Это большое подспорье многим, особенно тем, кто живёт на периферии.

— Конечно.

— Вы считаете, что надо смотреть с оптимизмом на 2023 год, потому что мы будем стабилизировать экономику?

— Да. Президент в январе на программном совещании с министрами сказал, что не надо на местах ждать, пока кто-то даст указания, а должна быть инициатива, потому что денег одних мало, деньги надо привести в рабочее состояние. Все руководители на своём месте, я имею в виду, прежде всего, кабинет министров, должны быть более расторопны.

Президент подчеркнул несколько раз: "Действуйте! Действуйте! Быстрее-быстрее-быстрее!" Надо, чтобы это было, наконец, воспринято. Основа для развития экономики у нас есть, осталось только эту основу раскрутить и придать ей динамику.