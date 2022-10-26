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Автор Людмила Черткова

Вашингтон в ярости: саудиты сорвали "секретную" нефтяную сделку

Экономика » Сырье » Нефть

Администрация Белого дома пребывает в ярости после того, как Саудовская Аравия нарушила сделку по увеличению добычи нефти, якобы заключённую летом.

Вашингтон в ярости: саудиты сорвали "секретную" нефтяную сделку

Правящая в США Демократическая партия изо всех сил пытается справиться с инфляцией и растущими ценами на топливо в преддверии ноябрьских промежуточных выборов в конгресс. Президент Джо Байден даже лично посетил Саудовскую Аравию летом, пытаясь добиться увеличения нефтедобычи, чтобы вытеснить с мирового рынка российскую нефть, но при этом удержать цены на прежнем уровне. Ему пришлось даже на время "забыть" о том, что ранее он поклялся сделать саудовского наследного принца Мухаммеда бен Салмана "изгоем" в глазах всего мирового сообщества, обвинив его в причастности к убийству журналиста Джамаля Хашогги.

Однако, результат оказался противоположным. В начале октября ОПЕК+, куда входит и Саудовская Аравия, принял решение сократить добычу нефти на два млн баррелей в день, чем привёл в ярость американских чиновников.

А была ли сделка?

Оказывается, американцы думали, что они заключили с наследным принцем Саудовской Аравии сделку, детали которой ранее не разглашались. Это "секретное" соглашение должно было привести к резкому увеличению нефтедобычи в период с сентября по декабрь текущего года. Каково же было их возмущение, когда выяснилось, что принц Мухаммед бен Салман, со своей стороны, никакой сделки с США не заключал.

То, что произошло за последние полгода, — это история соглашений о рукопожатии, принятия желаемого за действительное, пропущенных сигналов и указания пальцем на невыполненные обещания. Вместо того, чтобы восстановить отношения с лидером СА, результат стал ещё одной низшей точкой в бурных отношениях Америки с Саудовской Аравией, пишет по этому поводу The New York Times.

Американская сторона якобы получила заверения от наследного принца Саудовской Аравии, что сокращения добычи нефти по линии ОПЕК+ не произойдёт. Сделка, по версии США, должна была состояться следующим образом:

  • саудиты должны были ускорить увеличение добычи на 400 тысяч баррелей в день, уже запланированное на сентябрь, перенеся его на июль и август;
  • затем саудиты должны были заставить картель увеличивать добычу на 200 тысяч баррелей в день каждый месяц с сентября по декабрь.

Летом цены на нефть действительно медленно снижались, и после июльского визита Джо Байдена в Саудовскую Аравию в кулуарах Белого дома полагали, что США "удалось укрепить обязательства саудитов по многим направлениям", а принц Мухаммед бен Салман "всем доволен". Поэтому октябрьское решение ОПЕК+ о резком сокращении нефтедобычи оказалось неприятным сюрпризом и сбило американцев с толку.

Не помогли и попытки американцев повлиять на строптивого принца ни через его брата, Абдулазиза бен Салмана, министра энергетики, ни через министра финансов Мухаммеда аль-Джадаана.

Отношения СА и США порвала "рука Кремля"

Теперь некоторые официальные лица в США считают, что такой резкий "разворот" Саудовской Аравии от соблюдения американских интересов к соблюдению собственных не обошёлся без влияния русских. В частности, указывается на прочные рабочие связи принца Абдулазиза с высокопоставленными российскими чиновниками, близкими к президенту РФ Владимиру Путину — с Александром Новаком, заместителем премьер-министра, который курирует энергетическую политику.

Саудовская Аравия под руководством своего амбициозного наследного принца, похоже, стремится избавиться от давней зависимости от Соединённых Штатов, а принц Мухаммед пытается позиционировать Саудовскую Аравию как самостоятельную державу, а не американскую колонию. Собственно, это и приводит американцев в ярость.

Многое зависит от того, что решат сделать саудиты. Если они откажутся объявить об увеличении добычи на предстоящей декабрьской встрече — примерно в то время, когда российская нефть может уйти с рынка, — цены на нефть могут резко вырасти, что подорвёт усилия Байдена против России и подстегнёт глобальную инфляцию, резюмирует NYT.

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США — предатель. Такова жёсткая позиция Саудовской Аравии
Темы сша нефть россия джо байден владимир путин саудовская аравия
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