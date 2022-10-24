Почему Украина обязана своим ураном России

Киевский режим отрицает все, что Россия когда-то дала Украине, и особенно в советский период. Однако своей промышленностью, энергетической инфраструктурой и разработкой полезных ископаемых бывшая социалистическая республика обязана именно Москве и специалистам из РСФСР. В том числе и своей ядерной энергетикой, ведь именно советские ученые кроме прочего создали на Украине цепочку предприятий по добыче и переработке урановой руды, способных полностью обеспечить потребности атомной энергетики государства.

Уран в дотационном регионе

Все советское время Украинская ССР была дотационным регионом. Республика вкладывалась в экономику Советского Союза за счет производства металлов, угля, атомной энергетики и машиностроения. Однако вся необходимая для этого инфраструктура была создана за счет центральных бюджетных вливаний и специалистов из РСФСР.

Так, например, на территории Украины до 1991 года были построены 4 АЭС, 15 ТЭС и 11 ГЭС. Исключением стала только Днестровская ГЭС-2, созданная уже в постсоветское время. Аналогичная ситуация наблюдалась и в сфере добычи урана.

Первые сообщения о нахождении на территории Украины запасов руд относятся к 1944 году. Наибольшее сосредоточение урана в слоях почвы находится на территории Кировоградской области, а также частично — в Николаевской и Днепропетровской областях. Месторождения были найдены в самом центре природного Украинского кристаллического щита, который богат железными и марганцевыми рудами.

В результате активных разработок советской поры к 1990-м годам в "урановом сердце Украины" было зафиксировано 17 месторождений: 14 — в Кировоградской области, 2 — в Николаевской и 1 в Днепропетровской. В целом же, на Украине разведано 21 месторождение со значительными залежами урана, в которых, по оценкам специалистов World Nuclear Association, находится 2% от всех мировых запасов.

Специалисты из РСФСР

После Великой Отечественной войны Украинская ССР стала ключевым центром по добыче урановых руд. Однако это заслуга специалистов из РСФСР, которые, например, создали единственное на Украине предприятие по добыче и переработке урановой руды, способное полностью обеспечить потребности атомной энергетики государства — ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" (ВостГОК) в городе Жёлтые Воды.

Создание предприятия началось после Великой Отечественной войны. В 1950 году, на территории двух небольших рудников в залежах магнитного железняка были найдены промышленные запасы урановых руд.

Находка позволила расширить производство в Желтых Водах и сделать Украину первым большим центром урановой добычи в СССР. В 1951 году постановлением Совета министров СССР в Днепропетровской области был создан "закрытый" промышленный объект "Комбинат №9", который в 1966 году приобрел современной название — ВостГОК. Кроме того, в Желтых Водах был основан гидрометаллургический завод, вырабатывавший из добытой руды урановый оксидный концентрат — так называемый желтый кек, материал для получения изотопов урана-233 и урана-235.

Первым начальником комбината приказом начальника 2-го Главного управления при Совете Министров СССР Антропова от 10.08.51 года был назначен Михаил Николаевич Бондаренко, этим же приказом главным инженером комбината был назначен Якушенков.

На комбинате трудились сотни советских ученых и инженеров, делавших в то время почти невозможное. Одним из специалистов, поднявших украинский атом на высокие позиции в мире, стал Ефим Ильич Пригожин — первый начальник Центральной научно-исследовательской лаборатории автоматики, применивший свои новаторские идеи как раз на производстве в Желтых Водах. Благодаря деятельности Пригожина на Украине появилась возможность оптимизировать добычу урана настолько, что даже после распада СССР украинский атом оставался долгое время на ведущих мировых позициях.

ЦНИЛА стала первой организацией в системе Первого главка Минсредмаша СССР, которая могла закрыть цикл от разработки, изготовления до внедрения изделия "под ключ". Для этого по инициативе ЦНИЛА был создан монтажный участок, который занимался наладкой и сдачей в эксплуатацию машин, механизмов и средств автоматики, разработанных и изготовленных в лаборатории. Так, внедрены на производстве комплексы механизмов обмена вагонеток в шахтных рудничных дворах и на поверхности шахт, шахтные лифты и другие. Такими механизмами оборудованы практически все шахты Первого главка.

Большой вклад ЦНИЛА внесла при оснащении механизмами обмена вагонеток строящейся ш."Новая-Глубокая" в Желтых Водах, Ингульской и Смолинской шахт. Для бурения скважин в подземных условиях внедрены станки ВП-80, "Норит" и др.

Кстати, весьма занятный факт: Ефим Пригожин — родной брат Евгения Ильича Пригожина — деда бизнесмена Евгения Викторовича Пригожина, который ныне возглавляет ЧВК "Вагнер", воюющую на Украине.

Атомные станции

Впрочем, историю развития атомной энергетики Украины нельзя рассматривать отдельно от атомной промышленности всего Советского Союза. Именно благодаря строительству АЭС в СССР, атомная энергетика России стала одной из ведущих в мире, а на Украине действует крупнейшая АЭС в Европе.

Если первая АЭС СССР в Обнинске была запущена в 1954 году, то первая атомная электростанция Украины — Чернобыльская АЭС — дала свой первый ток только в 1977 году. Сентябрь этого года можно считать датой рождения атомной энергетики Украины (тогда еще Украинской ССР). Развитие промышленности в центральных и восточных областях Украины заставило строить и запускать новые электростанции. Так появились Южно-Украинская, Ровенская, Хмельницкая и Запорожская АЭС.

Всего на Украине за годы существования СССР были построены пять атомных электростанций, включающие в себя 16 реакторов. Основными из них были РБМК-1000, ВВЭР-440 и ВВЭР-1000.

Авария на Чернобыльской АЭС в 1986 году не сказать, чтобы сильно затормозила развитие атомной промышленности Украины. Однако взорвавшийся реактор ЧАЭС был остановлен. Три остальных продолжили свою работу. Также были остановлены работы по строительству еще нескольких реакторов и АЭС. Среди них Харьковская АТЭЦ, Одесская АТЭЦ, Новоазовская АЭС, Чигиринская АЭС и Крымская АЭС. Последняя стала самой дорогой незапущенной атомной электростанцией в мире. Так как была готова уже на 90%, когда вопрос её запуска был решен отрицательно.

Мораторий на строительство новых АЭС на территории Украины действовал с 1986 по 1990 годы, но как уже было сказано выше, не сильно сказался на развитии отрасли. В этот период были запущены шесть атомных реакторов.

Между тем, Украина никак не оплачивала свою индустриализацию просто потому, что ей было нечем. Даже к 1988 году эта республика, уже имея тяжмаш, угольную и металлургическую промышленность, атомную энергетику, была дотационным регионом: вот данные по разнице производства и потребления в 1990 году. Украина ела больше, чем поставляла.

После советской эпохи

Как и в случае со всем наследием советской эпохи, оставшимся на Украине, атомная промышленность, несмотря на большие возможности и привлечение широкого круга специалистов, оказалась под серьезным ударом.

Новые власти в Киеве относились к урановым рудам и прочим богатствам украинских недр как к ценному ресурсу, которым можно торговать с Западом. Результатом варварского отношения стала полная выработка нескольких месторождений урана — в том числе нескольких рудников в Желтых Водах и Первомайске. Ресурсы, которые могли питать украинские атомные электростанции на протяжении ближайших 100 лет, продавались за рубеж и больше не могли приносить пользу украинскому народу.

Но совместное прошлое с Россией киевским режимом сейчас преподносится исключительно как оккупация.