Экономист Покровская: "Кризис — это время развития, главное — увидеть окно возможностей для инвестиций"

Ситуация в экономике за последние шесть месяцев кардинально изменилась. Привычные инструменты, казавшиеся надежными и незыблемыми, больше не работают. Что приходит им на смену? Об этом рассказала читателям Pravda.Ru экономист, финансовый аналитик холдинга GLS INVEST (ООО "УК "Джи Эл Эс Инвест") Оксана Покровская.

Инвестиции в 2022 году: какие есть возможности

Валютные инвестиции по-прежнему актуальны, несмотря на утрату доминирующей роли доллара и евро в мультивалютной корзине. Сейчас инвесторы с интересом и осторожностью смотрят на юань. О том, что роль китайских денег в перспективе будет только возрастать, указывает множество факторов.

Первый — это возможный перевод бюджетного правила на юань. Второй — китайская валюта уже обгоняла доллар и евро по объемам торговли на Московской бирже. Третий — галопирующее усиление товарооборота России с Китаем. Это не означает, что нужно мчаться на биржу и срочно закупать юани на все деньги: курс не стабилен и юань просел к рублю в течение года, да и в паре с долларом обновил двухлетний минимум. Но в качестве диверсификации инвестиционной корзины покупка юаней — неплохой вариант.

Главный вопрос, что делать с юанями после покупки? Пытаться заработать на разнице курсов не стоит, отмечает эксперт: волатильность на валютном рынке слишком велика и завязана на политике. В качестве варианта можно рассмотреть банковский депозит в юанях — один из российских банков готов предложить доходность до 8% по вкладу в юанях. Не исключено, что со временем банки будут предлагать больше продуктов с использованием юаня.

Интересный способ инвестиции — это инвестиционное и накопительное страхование (ИСЖ и НСЖ). Плюсы: человек застрахован в течение срока действия договора. Как минимум страхуется жизнь, но в число страховых случаев можно добавить и другие пункты:

потерю работы,

несчастный случай,

критическое заболевание (это термин страховщиков).

Чем больше рисков страхуется, тем выше обязательные выплаты застрахованного. Как правило, полисы рассчитаны на долгосрок — от пяти лет, хотя есть и годовые полисы. ИСЖ и НСЖ часто используется для крупных накоплений: например, при рождении ребенка родители берут страховку на 15-20 лет, чтобы в будущем оплатить ему учебу. Даже если страховой случай наступит в первый год после заключения договора, ребенок все равно получит деньги: взносы в течение срока действия договора будет делать страховая. При заключении договора сроком на 5 и более лет можно получить налоговый вычет.

Минусов в этой системе тоже хватает, отмечает эксперт. Главный — отсутствие гарантированного инвестиционного дохода или его низкий уровень (как правило, ниже банковских депозитов). Насколько успешной будет инвестиционная деятельность страховщика, застрахованный не знает. Самый жирный минус — огромные потери при досрочном расторжении договора. Если застрахованный больше не может делать выплаты, то получит он лишь часть того, что успел накопить.

Еще одно инвестиционное направление — это, конечно, биржа. В последние полгода ситуация там довольно нестабильная. Работать на рынке ценных бумаг можно как через брокерский счет, так и через индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). Многие предпочитают ИИС, поскольку там действуют налоговые льготы. Счет типа А возвращает владельцу 13% от суммы, которую он внёс на ИИС, счет типа Б освобождает инвестора от налога на весь доход, который будет получен от прироста его инвестиций за период от трех лет.

"В целом торговля ценными бумагами сейчас — дело довольно рискованное, слишком много факторов (от локдаунов в Китае до решений ОПЕК+ по нефтедобыче) влияет на деловую активность, — рассказала Оксана Покровская. — Начинающим инвесторам следует хорошо подумать, прежде чем заходить. С одной стороны, велик соблазн прийти "на низах" и купить ценные бумаги "голубых фишек", пока они относительно дешевы. С другой — никто не знает, куда дальше повернется политико-экономическая конъюнктура, влияющая на стоимость акций, облигаций и других ценных бумаг. Зайти на биржу с частью капитала — да, возможно. Но вкладываться всем, что есть, в надежде проснуться миллионером, я бы не советовала".

Ещё год назад покупка недвижимости казалась незыблемой инвестицией. В последние полгода девелоперский сектор "трясло", поскольку зависимость от импорта у застройщиков очень велика. По рынкам недвижимости ударил и кредитный застой первого полугодия 2022 года (за исключением января-февраля), и фактическое отсутствие предложения на первичном и вторичном рынках.

"Сейчас с осторожным оптимизмом можно сказать: катастрофы на рынке недвижимости не случилось, — резюмирует Оксана Покровская. — Программы поддержки сделали своё дело: ставки по ипотеке вернулись к приемлемым значениям, продолжает работать льготная ипотека, наметились оптимистичные тенденции в сфере индивидуального жилого строительства. Застройщики — кто за счет параллельного импорта, кто за счет перехода на отечественную продукцию и продукцию дружественных стран — постепенно решают вопросы поставок. Говорить о полном восстановлении рано, но стабилизация очевидна. Кстати, к концу 2022 года ипотечные кредиты впервые "перегонят" необеспеченные в общем кредитном портфеле россиян. Плюс по итогам Восточного экономического форума явное желание выйти на российский рынок демонстрируют китайские девелоперы, что также может оживить рынок недвижимости".

Всё это сохраняет главные плюсы инвестиций в недвижимость: увеличение стоимости капитала за счёт роста цен на недвижимость, пусть небольшой, но стабильный ежемесячный доход при сдаче в аренду, прямой контроль за своим вложением и возможность влиять на него.

Инвестиции в бизнес также остаются хорошим вариантом вложения средств. Российские предприниматели стремятся занять ниши, опустевшие послы выхода с рынка западных компаний. И сделать это быстро, пока на российский 147-милионный рынок не вышли очень заинтересованные в этом турецкие, индийские и китайские компании. Для развития, как известно, необходимы средства, а с кредитованием бизнеса всё еще не очень благополучно. Чтобы минимизировать риск, лучше обратиться к залоговым инвестициям (недвижимость, автомобиль или другое ценное имущество станут для инвестора гарантией возврата вложенных средств). Можно, конечно, обойтись и без залога, а риски компенсировать процентом по займу, но в этом случае есть шанс безвозвратно потерять всё вложенное.

"В целом я посоветовала бы не бояться меняющихся условий, а использовать их к своей выгоде, — объяснила Оксана Покровская. — Хотели купить акции "голубых фишек", но пугала цена? Сейчас можно за небольшие деньги собрать приличный портфель, если готовы играть в средне- и долгосрок. Планировали купить недвижимость? Присмотритесь к предложениям застройщиков и банков (если нужна ипотека), ситуация в этом секторе сейчас управляемая. Планируете переориентировать бизнес на глобальный Восток или заработать на валютном депозите? Направьте часть капитала в юань. Кризис — это всегда время развития, главное — увидеть окно возможностей и воспользоваться им".

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