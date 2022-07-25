Газовый квест: экономическая игра на политическом поле

21 июля начал действовать седьмой пакет антироссийских санкций, который уже окрестили "шести-с-половинным" из-за того, что продовольствие и удобрения из-под запретов выведены. Санкции санкциями, а кормить народ властям как-то надо.

И в этот же день Германия возобновила приём газа по "Северному потоку" — газопроводу, который покрывает более трети экспорта российского голубого топлива в Евросоюз. И, к слову, цены на газ в Европе поползли вниз. Как и обещал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, когда говорил, что

"Россия способна гарантировать отсутствие зашкаливающих счетов за электричество, тепло и так далее, которые сейчас получают налогоплательщики в европейских странах".

Палки в колёса Европа все же вставляет. Вопрос — кому?

Сейчас СП-1 работает в треть своей мощности. И, что бы там ни кричали с высоких европейских трибун, вина в этом никак не Газпрома. Причины не политические, а чисто технические.

По словам ведущего специалиста ФНЭБ Игоря Юшкова, проблема с турбиной, застрявшей в Канаде всё еще не решена:

хотя есть разрешение на возврат её в Россию, и она даже уже доставлена самолётом в Германию, дальше её не везут (маршрут: паромом до Финляндии, далее — сухопутным транспортом в российский Выборг).

По оценке специалиста, даже если больше проволочек не будет, то ввести в эксплуатацию турбину удастся, самое раннее, в начале августа. Выдержат ли нагрузку две турбины, которые сейчас работают? Или их тоже придется снимать и чинить вместе с четырьмя, которые сейчас остановлены, так как им нужен ремонт и техобслуживание?

И что будет делать Европа, когда пропускная способность газопровода ещё больше уменьшится? Новые санкции введут? Опять обвинят в том, что Россия использует газ, как оружие и инструмент давления?

Что же это за "газовый квест", в котором одна играющая сторона вводит непонятные и заведомо беззубые санкции, а другая, несмотря ни на что, продолжает поставлять первой жизненно необходимый ресурс?

Почему Россия продолжает поставлять газ?

Как пояснил в интервью Pravda.Ru заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев, поставки российского газа в Европу продолжаются по двум причинам, не считая политики.

Причина 1 — экономическая

— Дело в том, что это всё-таки основная доходная, наиболее маржинальная, приносящая наибольшую прибыль, статья. Внутренний рынок, другие направления экспорта — Китай, Япония — приносят намного меньше прибыли и газовым компаниям, и государственному бюджету, чем поставки в Европу. И, с финансовой точки зрения, заместить эти поставки нечем.

Столько платить за газ, сколько платят европейцы, никто из наших других стран-импортёров не готов, а на внутреннем рынке у нас цены поддерживаются искусственно низкими.

Поэтому сокращение или обнуление экспорта в страны ЕС грозит существенными финансовыми потерями в газовой отрасли и, в общем-то, создаёт риски для исполнения инвестиционных программ того же "Газпрома", что, в свою очередь, может сказаться и на внутренних потребителях, потому что традиционно, если верить заявлениям "Газпрома", происходит перераспределение прибыли между экспортными поставками на внутренний рынок.

То есть, "Газпром" регулирует внутренний рынок, в том числе строительство и поддержание сетей, работает огромная российская газотранспортная система. И всё это за счёт европейских сверхдоходов.

Получается, что России совсем невыгодно отказываться от экспорта в Европу или его сокращать.

Причина 2 — юридическая

— "Газпром" связан многочисленными долгосрочными контрактами, которые являются обязывающими для обеих сторон. Есть принцип — "бери или плати". То есть, потребитель должен отбирать газ либо платить за него, "Газпром" же должен этот газ поставлять.

Если "Газпром" не будет исполнять контракты, то потребитель имеет все основания подать иски в Стокгольмский арбитраж. И у "Газпрома" очень высокие риски нарваться на многомиллиардный штраф.

Доколе?

— Какой прогноз на этот "газовый квест"? И чем, в конце концов, закончится это политическое шоу?

— Прогнозировать очень сложно, потому что всё, что происходит, происходит не по экономическим причинам, которые как-то можно анализировать. Это политические игры с обеих сторон, иногда в них вступают ещё и "со стороны" — Канада, США.

Скажем так, мы видим, по крайней мере, заявляемую готовность европейских стран к полному прекращению поставок российского газа даже в ближайший отопительный сезон. Собственно, тот план экономии газа для безопасной зимы, который на прошлом неделе был опубликован Еврокомиссией, предполагающий 15-процентное снижение потребления газа с 1 августа по 31 марта 2023 года, как раз направлен на то, чтобы обезопасить страны ЕС от возможности полного прекращения поставок трубопроводного газа из России.

То есть, европейцы к этому готовятся, хотя это не вызывает никакого, прямо скажем, оптимизма в Европе. Это, в любом случае, крайне негативный для экономики сценарий, но к нему готовятся.

"Газпром", в свою очередь, тоже, несмотря на почти трёхкратное, фактически, снижение поставок, по сравнению с прошлым годом, заверяет, что он чувствует себя устойчиво и не испытывает каких-то проблем. И из-за этих заявлений в Европе опасаются, что Россия может по политическим мотивам газ прикрыть, и к этому готовятся.

В общем, последнее слово будет, вероятнее всего, за политиками.

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