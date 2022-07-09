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Экономика

Канада может отказаться от части санкций против России. Они собираются поставить Германии турбину для газопровода "Северный поток — 1".

Это, конечно, противоречит принципам хваленной "западной солидарности", зато помогает восстановить нужные объемы прокачки российского газа в Европу. Ради такого можно и пойти на уступки, считают в Германии.

На Украине же подобное решение называют "необоснованным и опасным", пытаясь доказать, что Россия и без того могла бы нарастить мощности, чтобы обеспечить Европу газом. Но мнение Киева в данном случае никого не интересует. Или, как говорят немецкие политики, она вынуждены "через силу" "пойти на уступки Москве".

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Автор: Ольга Лебедева
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