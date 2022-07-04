Новосибирской области нужны крупные предприятия

Новосибирская область входит в число регионов, где занятость населения так и не восстановилась до нормального уровня после пандемии. Об этом сообщает РБК со ссылкой на профильное издание Минтруда, где опубликовано соответствующее исследования.

Сократить число безработных, которых стало значительно больше в период пандемии, не удалось в 46 субъектах России из 85. Однако, есть регионы, где борьба с безработицей идет труднее всего. Это Республика Тыва, Севастополь, Крым и Новосибирская область.

Очевидно, что социальный портрет Новосибирской области требует новых рабочих мест. Они в области создаются, но не так оперативно, как хотелось бы. При этом после ввода санкций против России, структура отечественной экономики начала меняться, приспосабливаясь под новые условия. Роль реального сектора экономики, особенно связанного со стратегическими и жизненно-необходимыми отраслями, будет только возрастать. И было бы разумно выбирать это направление для создания новых рабочих мест в Новосибирской области.

Перспективное направление

Сфера АПК в Сибири традиционно сильна, особенно в части молочного производства. Уже несколько лет местные молочники с избытком обеспечивают Новосибирскую область сырым молоком, а динамика надоев говорит о том, что так и будет дальше. По сравнению с 2021 годом, надой на одну корову в сутки вырос на 1,6 килограмма, с начала года — на 283 кг. Средняя корова в области дает более 18 килограммов молока в сутки. Общее производство сырого молока в регионе соответственно выросло на 20,7 тысяч тонн, достигнув и превысив показатель в 360 тысяч тонн.

Молочное производство Новосибирской области — безусловный лидер в СФО и за Уралом, к тому же входит в число главных производителей страны. По данным местного правительства, если в 2019 году впервые был преодолен рубеж в 5 тонн молока от одной коровы в год, то по итогам 2022 года аграрии рассчитывают на рост в 20%.

Дальнейший рост молочной отрасли Новосибирской области сдерживается лишь узкой базой переработки. Половина произведенного в регионе молока отправляется на переработку в соседний Алтайский край, а потом возвращается обратно в виде готовой продукции.

Сейчас в регионе силами ГК "ЭкоНива" строится крупный завод по переработке молока, который после ввода в эксплуатацию сможет перерабатывать до 460 000 тонн молока в год. При этом в области будет создано свыше 400 рабочих мест, что весьма существенно для региона, экономика которого имеет огромный сельскохозяйственный потенциал. Это хороший пример того, как новое предприятие позволит решить сразу несколько задач.

Двойная выгода

Вопрос дальнейшего повышения производства, переработки сырья и расширения ассортимента продуктов, которые производятся на территории России, крайне актуален. Различные экспортные санкции, введенные против России, ударили по многим статьям отечественных поставок на внешние рынки. Однако, продукцию российского АПК на мировом рынке заменить объективно нечем и некем.

По данным регионального Минэкономразвития объемы экспорта из региона в первом квартале текущего года выросли в 1,8 раза. Перевозки грузов в страны Ближнего Востока и Средней Азии выросли на 124%, почти до 430 000 тонн. Больше чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года увеличился экспорт зерна в Казахстан, Киргизию и ОАЭ, продовольственных товаров — в 3 раза.

Угроза продовольственного кризиса остается реальной, продукция АПК будет востребованной на мировом рынке, а значит — дальнейшем продовольственный экспорт из России будет нарастать. Чтобы использовать эту возможность экономического развития региона, Новосибирской области нужны новые предприятия, в первую очередь по переработке аграрной продукции. Спрос на которую будет очень высок в ближайшие несколько лет.

И речь тут не только об экспорте. Доктрина продовольственной безопасности страны требует 90%-й обеспеченности внутреннего молочного рынка продукцией отечественного производства, достигнутый показатель составляет 84%. В России постоянно растет потребление сыра, творога, других продуктов молочной переработки. Больше всего увеличивается спрос на сыр, за последние 6 лет он увеличился на четверть, достигнув 6,8 килограмма на человека в год.

В близких к России по кулинарным традициям странах, среднее потребление превышает 18 килограммов. Сейчас в России ежегодно производится около 800 тысяч тонн сыра в год, при темпе роста потребления можно ожидать, что в несколько следующих лет понадобится увеличить производство ещё на 100-150 тысяч тонн. Новосибирская область имеет достаточно сырья и кадров, чтобы реализовать потенциал своего АПК. При этом строительство новых заводов позволит серьезно снизить остроту проблемы безработицы.