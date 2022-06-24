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Автор Ольга Лебедева

"Северный поток-1" остановится на десять дней: в ЕС уверены, что насовсем

Экономика » Сырье » Газ

Цены на газ в Европе в очередной раз начали движение вверх на фоне перебоев с поставками из России  голубого топлива по трубопроводу "Северный поток-1". Вчера, 23 июня, впервые с марта отмечена стоимость более $1500 за тысячу кубометров.

"Северный поток-1" остановится на десять дней: в ЕС уверены, что насовсем

Цена июльских фьючерсов на хабе TTF в Нидерландах достигла $1504 за тысячу кубометров, хотя ещё накануне держалась на уровне $1367.

"Дальнейшее повышение цен может произойти внезапно в случае каких-либо новых событий, связанных с поставками российского газа”, — предупредили аналитики Energi Danmark.

Напомню, европейский газовый рынок в настоящее время испытывает острую нехватку энергоносителей. Поставки "Газпрома" по газопроводу "Северный поток-1" упали примерно до 40% от мощности из-за проблем с запчастями, застрявшими в Канаде из-за санкций.

Происходящее побудило страны ЕС объявить на этой неделе о чрезвычайных мерах, направленных на сокращение использования природного газа. Российские аналитики называют ситуацию "газовой войной".

Сокращение поставок происходит в то время, когда Европа спешит запастись на зиму, и, согласно данным, запасы газа в хранилищах на континенте в настоящее время составляют 55%.

"Северный поток-1" остановят на десять дней

Страны Европы, а особенно Германия, которые пытаются пополнить свои запасы газа в преддверии зимнего сезона, получили новую порцию поводов для волнений:

  • 11 июля "Северный поток-1" будет остановлен полностью для проведения ежегодного планового ремонта, который продлится  десять дней. Однако покупатели голубого топлива в ЕС опасаются, что "подача газа не будет возобновлена".

Газопровод "Северный поток-1" ежегодно проходит техническое обслуживание в середине июля.

Ранее в этом месяце были подтверждены сроки проведения работ с 11 по 21 июля, при этом Федеральное сетевое агентство Германии предупредило, что в течение десятидневного периода транспортировка газа по трубопроводу будет невозможна.

В последние годы дефицит поставок по "Северному потоку-1", связанный с техническим обслуживанием, компенсировался увеличением потоков через Украину или Польшу. Теперь в Брюсселе и Берлине опасаются, что Москва может не сделать этого, оставив континент без газа.

Россия отвечает на обвинения в поставках газа

Сокращение потока газа по трубопроводу связано с вопросами технического обслуживания, и в этом нет скрытой повестки, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, напомнив, что Россия заслужила репутацию надежного поставщика энергоносителей, который "строго выполняет все свои обязательства”.

По словам Пескова, Берлин был проинформирован о "циклах обслуживания” газопровода "Северный поток-1", который должен пройти плановое ежегодное техническое обслуживание с 11 по 21 июля.

"Существует определенный график технического обслуживания… Информацию об этом лучше получать непосредственно от "Газпрома". Но я еще раз повторяю: Россия была и остается очень, очень надежным поставщиком энергоносителей в Европу”, — сказал спикер Кремля во время ежедневного брифинга, подчеркнув, что ни о какой экономической или энергетической атаке на Европу речи не идёт.

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Газпром и турбины Siemens – кто хочет оставить Европу без газа? (Николай Стариков)
Редактор: Ольга Алексеева
Темы европа газпром дмитрий песков
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