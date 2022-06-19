Защищая свою экономику от последствий санкций, Россия приступает к внедрению тактики сырьевого удушения экономик недружественных стран.
Началось это с того момента, когда ограничения затронули экспорт энергоресурсов. Это то, про что глава "Роснефти" Игорь Сечин на ПМЭФ сказал: "Евросоюз стреляет себе в ногу".
Точнее происходящее и не объяснишь, ведь в странах ЕС газ уже стоит $1,5 тысячи, нефть — $123 за баррель.
Для России можно считать проблемой запрет на импорт высокотехнологичного оборудования. А РФ на закупку его у одной только Германии потратила € 900 млн, продав ей энергоресурсов на € 962 млрд.
Специалисты начали тревожиться: такое стремительное укрепление рубля, говорят, вредно для промышленности. Российской.
По словам вице-премьера Андрея Белоусова, оптимальный в сложившейся ситуации курс — 70-80 рублей/доллар.
Проще говоря, бумажек (валюты) много, а тратить их некуда.
Это может показаться невероятным, но для укрепления экономики надо сокращать экспорт. А как? Ведь контракты нарушать — не наш метод.
И тут Запад в очередной раз "стрельнул себе в ногу". Точнее, Канада "подложила союзникам свинью", отказавшись возвращать "Газпрому" Siemens — турбину.
Прекратить стремительное подорожание всего, завязанного на энергоресурсы, ЕС может только одним способом — снять все санкции и вернуться к нормальной торговле с Россией, чтобы ей снова стала нужна валюта.
Если же Европа продолжит свою санкционную политику, да ещё и усугубит её седьмым пакетом, цены на газ в ЕС будут оставаться высокими ещё несколько лет.
Об этом предупредил экс-министр энергетики России Александр Новак. По словам вице-премьера, с началом осенне-зимнего периода по всей Европе могут начаться серьёзные проблемы.
Выступая на Петербургском международном экономическом форуме, Новак сказал, что Евросоюзу необходимо прокачать еще 40-45 миллиардов кубометров газа до начала отопительного сезона, что эквивалентно примерно четырехмесячному объему российских поставок.
Говоря о текущем состоянии российской нефтегазовой отрасли, Новак сказал, что март был самым сложным для отрасли, но с тех пор компании адаптировались к изменениям. Да и европейские покупатели приняли новые условия игры — до 95% российского газа, поставляемого в блок, в настоящее время оплачивается в рублях.
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