РФ отвечает на санкции: шаг первый — сырьевое удушение европейских экономик

Защищая свою экономику от последствий санкций, Россия приступает к внедрению тактики сырьевого удушения экономик недружественных стран.

Началось это с того момента, когда ограничения затронули экспорт энергоресурсов. Это то, про что глава "Роснефти" Игорь Сечин на ПМЭФ сказал: "Евросоюз стреляет себе в ногу".

Точнее происходящее и не объяснишь, ведь в странах ЕС газ уже стоит $1,5 тысячи, нефть — $123 за баррель.

Для России можно считать проблемой запрет на импорт высокотехнологичного оборудования. А РФ на закупку его у одной только Германии потратила € 900 млн, продав ей энергоресурсов на € 962 млрд.

В итоге доллар стал стоить 57 рублей (хотя Байден, помнится, прогнозировал "за 200").

Когда укрепление — плохо

Специалисты начали тревожиться: такое стремительное укрепление рубля, говорят, вредно для промышленности. Российской.

По словам вице-премьера Андрея Белоусова, оптимальный в сложившейся ситуации курс — 70-80 рублей/доллар.

Проще говоря, бумажек (валюты) много, а тратить их некуда.

Что делать?

Это может показаться невероятным, но для укрепления экономики надо сокращать экспорт. А как? Ведь контракты нарушать — не наш метод.

И тут Запад в очередной раз "стрельнул себе в ногу". Точнее, Канада "подложила союзникам свинью", отказавшись возвращать "Газпрому" Siemens — турбину.

"Газпром" моментально сократил прокачку газа по "Северному потоку-1". В два этапа. Было 167 млн кубометров, стало — 67.

Прекратить стремительное подорожание всего, завязанного на энергоресурсы, ЕС может только одним способом — снять все санкции и вернуться к нормальной торговле с Россией, чтобы ей снова стала нужна валюта.

Пока сомнения президента Путина в необходимости долларов и евро не стали реальностью.

Осень близко

Если же Европа продолжит свою санкционную политику, да ещё и усугубит её седьмым пакетом, цены на газ в ЕС будут оставаться высокими ещё несколько лет.

Об этом предупредил экс-министр энергетики России Александр Новак. По словам вице-премьера, с началом осенне-зимнего периода по всей Европе могут начаться серьёзные проблемы.

Выступая на Петербургском международном экономическом форуме, Новак сказал, что Евросоюзу необходимо прокачать еще 40-45 миллиардов кубометров газа до начала отопительного сезона, что эквивалентно примерно четырехмесячному объему российских поставок.

В 2021 году ЕС импортировал 155 млрд куб. м природного газа из России, что составляет около 45% его импорта газа и около 40% от общего потребления газа.

Говоря о текущем состоянии российской нефтегазовой отрасли, Новак сказал, что март был самым сложным для отрасли, но с тех пор компании адаптировались к изменениям. Да и европейские покупатели приняли новые условия игры — до 95% российского газа, поставляемого в блок, в настоящее время оплачивается в рублях.

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