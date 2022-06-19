Экономика еврозоны стремительно несётся к краху

Во время выступления на ПМЭ, глава "Роснефти" Игорь Сечин заявил, что страны Евросоюза "стреляют себе в ногу, вводя ограничения в отношении России".

"Европа совершает энергетическое самоубийство, вводя санкции против России. Они (члены ЕС) теряют свою идентичность и конкурентоспособность перед США”, — сказал Сечин, подчеркнув, что санкции покончили с "зеленым переходом", поскольку лидерам ЕС это больше не нужно для "манипулирования рынком, поскольку применяются более грубые и радикальные подходы”.

По словам руководителя "Роснефти", то, что осталось от "зеленой риторики” европейского блока, полностью противоречит реальной практике, поскольку страны региона стремятся найти источники для замены российской нефти любой ценой.

Хорошие времена для граждан ЕС закончились

По словам Марии Демерцис, заместителя директора брюссельского аналитического центра Bruegel, кризис стоимости жизни, как ожидается, усугубится по всему Европейскому Союзу, что будет сопровождаться повышением цен на продукты питания, топливо и электроэнергию.

"Аномальная инфляция является результатом стремительного роста цен на энергоносители, который влияет на Европу намного сильнее, чем на США, потому что мы зависим от России намного больше, чем другие. Мы почувствуем это в наших карманах, когда будем заправлять наши автомобили, когда будем покупать еженедельную еду. И я осмелюсь сказать, что ситуация, вероятно, ухудшится. И нам надо к этому готовиться".

К слову, напомним, в своей большой речи на ПМЭФ президент России тоже отметил, что западные лидеры нанесли значительный ущерб экономике своих стран, введя ограничения. Владимир Путин сказал, что прямые потери ЕС от санкций могут превысить $400 млрд за один год, а расходы будут нести граждане ЕС.

Евро от краха не спасёт даже ЕЦБ

С оценкой российского президента согласны финансовые институты самого Евросоюза. В частности, Европейский Центробанк.

Это следует из нового, подготовленного ЕЦБ плана реинвестирования облигаций, который описывает схему помощи странам ЕС, имеющим самые большие долги. Наиболее сильно от пандемии пострадали так называемые "южные страны". Например, валовой долг Италии на сегодня составляет примерно 150% ВВП. Всего на поддержку ослабевших экономик ЕЦБ намерен направить € 1,7 трлн.

Однако, аналитики уверены, что проблему долгов "просевших" экономик это не решит.

Так, Олли Рен, глава Центрального банка Финляндии, заявил, что эта мера просто поможет предотвратить "необоснованные” движения рынка и не поможет странам в случае действительно крупных долговых проблем.

Немецкий депутат Европарламента Маркус Фербер отметил, что ЕЦБ, возможно, слишком расширяет сферу своей компетенции.

"Задача ЕЦБ заключается в обеспечении стабильности цен, а не в обеспечении благоприятных условий финансирования… Некоторые страны сейчас просто получают счет за годы безответственной фискальной политики”, — сказал он.

По словам финансового аналитика Ричарда Куксона, в то время как основная цель центрального банка — поддерживать инфляцию на низком уровне, у европейского регулятора, похоже, другая цель — удержать самых слабых членов ЕС "от выхода из валютного союза.”

"ЕЦБ сейчас поставил себя в безвыходное положение… В течение последних 10 лет вместо таргетирования инфляции денежно-кредитная политика проводилась с целью удержать самых слабых членов от выхода из валютного союза. Грубо говоря, это больше не центральный банк, ориентированный на инфляцию, — написал Куксон в статье для Bloomberg, подчеркнув, что этот год "вероятно, будет решающим годом для евро”.