Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Автор Ольга Лебедева

Простаков: Россия и ЕС вступили в газовую войну

Экономика » Сырье » Газ

Новость о резком сокращении поставок топлива в Германию по существующему газопроводу "Северный поток-1" встревожила как Берлин, так и Брюссель.

Простаков: Россия и ЕС вступили в газовую войну

Официально объявленная причина — неспособность концерна Siemens отремонтировать турбины газовых компрессоров, поэтому "Газпром", действуя по указанию Ростехнадзора, временно прекратил эксплуатацию турбин, из-за чего с начала июня два из четырех газовых компрессора были отключены, а суточный расход снизился на 60%.

Напомню, неделю назад немецкий концерн Siemens сообщил, что не может вернуть "Газпрому" турбину для газопровода "Северный поток-1" после ремонта в Канаде из-за санкций, введенных там против России. По словам представителя Siemens, турбины отремонтированы на заводе в Монреале и подготовлены к отправке, но проблема "по-видимому, носит не столько технический, сколько политический или, скорее, геополитический характер".

  • На этом фоне цена фьючерсных сделок на газ резко выросла, достигнув значений до $1500 за тысячу кубометров.

В свою очередь министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что сокращение поставок голубого топлива было не более чем попыткой России "исказить рынок и поднять цены".

СП-1 — единственная надежда Европы

На самом деле приостановка — даже частичная — "Северного потока-1" становится существенной преградой для закачки российского газа европейским покупателям просто потому, что это единственный полнофункциональный маршрут для его поставок.

Второй — через Украину — пал жертвой хотелок Киева, который в мае отказался принимать газ через газораспределительную станцию "Сохрановка" в подконтрольном РФ районе Луганской области.

А чуть позже уже Москва объявила, что не будет поставлять газ через польский участок трубопровода "Ямал — Европа" из-за введения санкций против польской компании, являющейся владельцем трубопровода.

Газовая война на измор

Были ли проблемы Siemens истинной причиной резкого сокращения поставок газа или они просто как предлог, по большому счёту не имеет значения, уверен бизнес-аналитик Глеб Простаков.

По его мнению, газовая война, которая уже началась, когда был введен шестой пакет санкций, набирает обороты, несмотря на все заверения европейских властей в том, что "российский газ не рассматривается как потенциальная цель санкций".

"Они понимают, что альтернативы российскому газу в отличие от нефти нет. На Россию приходится до 40% потребления газа ЕС. В отличие от нефти, которая в основном транспортируется по морю, газ в основном транспортируется по трубопроводам. Однако для потребления сжиженного природного газа (СПГ) в Европе нет развитой инфраструктуры. Кроме того, во всем мире нет свободных газовых ресурсов в необходимых количествах.

Но и, наоборот, ЕС также является предпочтительным рынком сбыта для группы "Газпрома", которая поставляла туда до 70% своего экспорта. Однако Россия, похоже, более уверенно идет в нынешнюю конфронтацию", — цитирует слова Простакова издание "Взгляд".

Напомню, выступая на ПМЭФ, глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что компания "не разочарована" снижением поставок в ЕС, поскольку цены на сырьевые товары одновременно выросли в несколько раз, а также уведомил контрагентов в том, что Россия вводит новый принцип в торговле газом: "Наш товар — наши правила". А постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов предупредил, что "Северный поток-1" может быть даже полностью остановлен, если все турбины газовых компрессоров отправятся в Канаду на ремонт".

Объективная реальность

Бизнес-аналитик отмечает, что ни жалобы ЕС на российское злонамерение, ни уверенность российских политиков не отражают всей реальной картины. А она, по его мнению, такова:

Брюссель на самом деле намерен "когда-нибудь потом" — году в 2027-ом — полностью отказаться от российского газа и других энергоносителей. Сейчас руководство ЕС активно ищет новых поставщиков, готовится строить инфраструктуру для приема СПГ, "зеленой энергии" и изобретает способы экономии на потреблении.

"Удастся ли ЕС добиться ожидаемого эффекта — за счет объявленных поставок газа из Израиля, в частности, или за счет пресловутой "экономии против Путина", сокращения потребления воды во время купания и принятия душа — трудно сказать.

Но в России справедливо пришли к пониманию того, что газ стал геополитическим оружием, которое следует использовать здесь и сейчас. И начинают переориентировать поставки. Это правильно, ведь ЕС, США и их государства-сателлиты, введя санкции, предоставили России все основания для ответных мер", — говорит Простаков.

На сегодняшний день европейские газохранилища имеют рекордно низкие запасы. В Германии, например, они заполнены только на 56%. Если и дальше так пойдёт, то ситуация для экономики страны станет патовой.

Однако есть проблема и для России, ведь у нее под вопросом возможности транспортировать газ в среднесрочной перспективе. Полный поворот газа на восток, будь то строительство "Сибири-Силы-2" или новых сжижительных терминалов на Дальнем Востоке, займет не менее пяти лет. То есть когда собственные газовые хранилища России будут заполнены, производство придётся сократить.

Война за выживание

С учётом вышесказанного, газовая война — это война за выживание в энергетической политике, в результате которой обе стороны понесут значительный ущерб.

И хотя для России сокращение поставок газа связано со снижением доходов от экспорта и, вероятно, с необходимостью частичной остановки производства, предстоящая зима может иметь еще худшие последствия для Европейского Союза. Потому что когда необходимо взвесить между деньгами и критическим ресурсом, последний весит тяжелее, ибо означает:

  • масштабные остановки промышленности;
  • холод в домах;
  • трудности с поставками продуктов;
  • внутреннюю миграцию в ЕС;
  • критический рост социальной напряженности

— всё это не переживут не только отдельные правительства, но и ЕС в целом.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Вперед в СССР: Катасонов рассказал, что ждет экономику России
Редактор: Ольга Алексеева
Темы газ россия европа газпром алексей миллер
Новости
Ходарёнок: из-за нехватки военной помощи Запада ВСУ действуют как террористы
Ищенко: США не хотят воевать и не нападут на Россию
"Отважные" прорвались к Лисичанску: опорный пункт в Белой горе захвачен
Колония в Башкирии объявила тендер на покупку "водного банана" для катания
Разин удалил пост о планах судиться с Юрием Шатуновым после его смерти
Мать погибшего зацепера предупредила об опасности сообществ экстремалов
Росгвардия захватила танк Т-72 украинской армии в Донбассе
ВС РФ поразили взводы РСЗО и артиллерии ВСУ, которые обстреливали Донецк
Армия РФ уничтожила на Украине новый взвод американских гаубиц М-777
Клавишник "Ласкового мая": я говорил с Шатуновым два дня назад
Популярное
Силовые структуры
Комбат Ходаковский: боевики ВСУ применяют новую тактику в Донбассе

Командир батальона "Восток" раскрыл новую тактику ВСУ в ходе военной спецоперации.

Комбат Ходаковский: боевики ВСУ применяют новую тактику в Донбассе
Сивков: ВС РФ не могут предотвратить обстрелы Донецка из-за возможных жертв
Силовые структуры
Сивков: ВС РФ не могут предотвратить обстрелы Донецка из-за возможных жертв
Мир. Новости мира
InsideOver: Путин тремя фактами о ВС РФ сделал предупреждение странам Запада
Мир. Новости мира
ВС РФ освободили осквернённый неонацистами детский лагерь под Славянском
Юрий Панков Денацификация "Памяти народа": генпрокуратура проверила патриотические сайты Юрий Панков Людмила Черткова Московская неделя моды обнажила острые проблемы "стильного импортозамещения" Людмила Черткова Любовь Степушова Россия даст воду, Америка набьёт элите кошелёк. Выбор за народом Казахстана Любовь Степушова
Мир. Новости мира
Spiegel: Рэй Далио заявил, что США не смогут избежать войны с Китаем и Россией
Мир. Новости мира
Junge Welt: ФРГ вновь готова применить "климатического убийцу" в борьбе с РФ
Группировка "О" ВС РФ выжигает ТОС-1А "Солнцепёк" позиции ВСУ в Донбассе
Силовые структуры
Группировка "О" ВС РФ выжигает ТОС-1А "Солнцепёк" позиции ВСУ в Донбассе
Последние материалы
Разин удалил пост о планах судиться с Юрием Шатуновым после его смерти
Мать погибшего зацепера предупредила об опасности сообществ экстремалов
Росгвардия захватила танк Т-72 украинской армии в Донбассе
ВС РФ поразили взводы РСЗО и артиллерии ВСУ, которые обстреливали Донецк
Армия РФ уничтожила на Украине новый взвод американских гаубиц М-777
Простаков: Россия и ЕС вступили в газовую войну
Клавишник "Ласкового мая": я говорил с Шатуновым два дня назад
Бизнесмена избили в Подмосковье из-за символа СВО на куртке
"Граты": суд над Медведчуком пройдёт в закрытом режиме на западе Украины
Пригожин предложил антироссийским журналистам съездить на Донбасс
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников