Простаков: Россия и ЕС вступили в газовую войну

Новость о резком сокращении поставок топлива в Германию по существующему газопроводу "Северный поток-1" встревожила как Берлин, так и Брюссель.

Официально объявленная причина — неспособность концерна Siemens отремонтировать турбины газовых компрессоров, поэтому "Газпром", действуя по указанию Ростехнадзора, временно прекратил эксплуатацию турбин, из-за чего с начала июня два из четырех газовых компрессора были отключены, а суточный расход снизился на 60%.

Напомню, неделю назад немецкий концерн Siemens сообщил, что не может вернуть "Газпрому" турбину для газопровода "Северный поток-1" после ремонта в Канаде из-за санкций, введенных там против России. По словам представителя Siemens, турбины отремонтированы на заводе в Монреале и подготовлены к отправке, но проблема "по-видимому, носит не столько технический, сколько политический или, скорее, геополитический характер".

На этом фоне цена фьючерсных сделок на газ резко выросла, достигнув значений до $1500 за тысячу кубометров.

В свою очередь министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что сокращение поставок голубого топлива было не более чем попыткой России "исказить рынок и поднять цены".

СП-1 — единственная надежда Европы

На самом деле приостановка — даже частичная — "Северного потока-1" становится существенной преградой для закачки российского газа европейским покупателям просто потому, что это единственный полнофункциональный маршрут для его поставок.

Второй — через Украину — пал жертвой хотелок Киева, который в мае отказался принимать газ через газораспределительную станцию "Сохрановка" в подконтрольном РФ районе Луганской области.

А чуть позже уже Москва объявила, что не будет поставлять газ через польский участок трубопровода "Ямал — Европа" из-за введения санкций против польской компании, являющейся владельцем трубопровода.

Газовая война на измор

Были ли проблемы Siemens истинной причиной резкого сокращения поставок газа или они просто как предлог, по большому счёту не имеет значения, уверен бизнес-аналитик Глеб Простаков.

По его мнению, газовая война, которая уже началась, когда был введен шестой пакет санкций, набирает обороты, несмотря на все заверения европейских властей в том, что "российский газ не рассматривается как потенциальная цель санкций".

"Они понимают, что альтернативы российскому газу в отличие от нефти нет. На Россию приходится до 40% потребления газа ЕС. В отличие от нефти, которая в основном транспортируется по морю, газ в основном транспортируется по трубопроводам. Однако для потребления сжиженного природного газа (СПГ) в Европе нет развитой инфраструктуры. Кроме того, во всем мире нет свободных газовых ресурсов в необходимых количествах. Но и, наоборот, ЕС также является предпочтительным рынком сбыта для группы "Газпрома", которая поставляла туда до 70% своего экспорта. Однако Россия, похоже, более уверенно идет в нынешнюю конфронтацию", — цитирует слова Простакова издание "Взгляд".

Напомню, выступая на ПМЭФ, глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что компания "не разочарована" снижением поставок в ЕС, поскольку цены на сырьевые товары одновременно выросли в несколько раз, а также уведомил контрагентов в том, что Россия вводит новый принцип в торговле газом: "Наш товар — наши правила". А постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов предупредил, что "Северный поток-1" может быть даже полностью остановлен, если все турбины газовых компрессоров отправятся в Канаду на ремонт".

Объективная реальность

Бизнес-аналитик отмечает, что ни жалобы ЕС на российское злонамерение, ни уверенность российских политиков не отражают всей реальной картины. А она, по его мнению, такова:

Брюссель на самом деле намерен "когда-нибудь потом" — году в 2027-ом — полностью отказаться от российского газа и других энергоносителей. Сейчас руководство ЕС активно ищет новых поставщиков, готовится строить инфраструктуру для приема СПГ, "зеленой энергии" и изобретает способы экономии на потреблении.

"Удастся ли ЕС добиться ожидаемого эффекта — за счет объявленных поставок газа из Израиля, в частности, или за счет пресловутой "экономии против Путина", сокращения потребления воды во время купания и принятия душа — трудно сказать. Но в России справедливо пришли к пониманию того, что газ стал геополитическим оружием, которое следует использовать здесь и сейчас. И начинают переориентировать поставки. Это правильно, ведь ЕС, США и их государства-сателлиты, введя санкции, предоставили России все основания для ответных мер", — говорит Простаков.

На сегодняшний день европейские газохранилища имеют рекордно низкие запасы. В Германии, например, они заполнены только на 56%. Если и дальше так пойдёт, то ситуация для экономики страны станет патовой.

Однако есть проблема и для России, ведь у нее под вопросом возможности транспортировать газ в среднесрочной перспективе. Полный поворот газа на восток, будь то строительство "Сибири-Силы-2" или новых сжижительных терминалов на Дальнем Востоке, займет не менее пяти лет. То есть когда собственные газовые хранилища России будут заполнены, производство придётся сократить.

Война за выживание

С учётом вышесказанного, газовая война — это война за выживание в энергетической политике, в результате которой обе стороны понесут значительный ущерб.

И хотя для России сокращение поставок газа связано со снижением доходов от экспорта и, вероятно, с необходимостью частичной остановки производства, предстоящая зима может иметь еще худшие последствия для Европейского Союза. Потому что когда необходимо взвесить между деньгами и критическим ресурсом, последний весит тяжелее, ибо означает:

масштабные остановки промышленности;

холод в домах;

трудности с поставками продуктов;

внутреннюю миграцию в ЕС;

критический рост социальной напряженности

— всё это не переживут не только отдельные правительства, но и ЕС в целом.

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