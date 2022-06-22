В Германии обвинили Россию в "энергетической агрессии"

В Германии власти всё чаще заявляют об "энергетической агрессии" со стороны России после сокращения поставок по газопроводу "Северный поток".

Вот, например, что заявляет вице-канцлер Германии Роберт Хабек, представитель партии "Зелёных". По его словам, газовые хранилища в Германии заполнены примерно на 60%. А цель заполнить их к началу отопительного сезона, то с есть к 1 октября, как минимум на 80%. Но это минимум, желательно гораздо больше.

Так вот, Роберт Хабек заявил, что если Германия встретит зиму с хранилищами газа, которые заполнены наполовину, а газовый кран будет перекрыт (то есть, надо понимать, прекратятся поставки газа из РФ), то "нам придётся говорить о серьёзном экономическом кризисе, который затронет Германию".

По словам Хабека, "при негативном сценарии экономическая и политическая ситуация будет хуже, чем в разгар пандемии".

"Ограничение газовых поставок по "Северному потоку" — это атака на нас, экономическая атака на нас. И эта атака проходит осознанно. Россия проводит в отношении Германии и Европы стратегию, которая предусматривает сокращение объёмов, задирание цен, и это не случайно", — считает он.

В общем, как обычно, виновата Россия. По мнению вице-канцлера, "целью Москвы является развязывание дебатов о бедствии и страхе".

А потому "демократическое общество должно обсуждать это, но если общество спорит о поддержке даже не Украины, а свободы — это следует пресечь".

Здесь следует заметить, что ранее власти Германии неоднократно заявляли о том, что намерены отказаться от экспорта энергоносителей из России. Причём от нефти — к концу текущего года, а от газа — к 2024-му.

При этом в Берлине отказываются принимать во внимание заявления российской стороны о том, что причиной сокращения поставок газа являются санкции, которые стали причиной того, что "Газпром" не получает необходимые для функционирования "Северного потока" газовые турбины Siemens.

Они были отправлены на техническое обслуживание в Канаду. Однако с завода их в Россию не возвращают под предлогом соблюдения санкций.

В Берлине заявляли, что обсуждают с Оттавой ситуацию вокруг турбин. Но, надо сказать, эту сторону дела в Германии обсуждают весьма немногословно.

Представитель министерства экономики на брифинге в среду, 22 июня, заявил, что ничего не может сообщить о прогрессе в переговорах с Канадой насчёт возвращения газовых турбин.

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