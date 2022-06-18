Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Reuters: США приостановили сделку по продаже Украине "Серых орлов" из-за России
Глава "Газпрома": наш товар — наши правила
В Японии заявили, что Запад устал от требований Украины
Токаев поспорил с Путиным: "Политики импортозамещения не существует"
Путин: От России требуют большей транспортировки газа через Украину
Шукшина о выступлении Путина на ПМЭФ: "Пятую колонну он взбодрил"
Сын Жириновского: "Были версии, что его убивают"
ВС РФ поразили цели в Харькове ударами ОТРК "Искандер" из Белгородской области
Украинский генерал: потеряно около половины тяжелых вооружений

Bloomberg: Европа начала тратить газ из зимних запасов

Мир

Сокращение поставок российского природного газа вынудило страны Европы использовать запасы, созданные для потребления в пик предстоящего зимнего сезона, сообщает Bloomberg.

Bloomberg: Европа начала тратить газ из зимних запасов

По данным агентства, снижение поставок коснулось Германии, Франции, Италии и Австрии. Это связано с решением компании "Газпром" приостановить работу газотурбин Siemens из-за проблем с ремонтом, который вызван санкциями в отношении Москвы.

Запасы топлива в европейских подземных газовых хранилищах сократились впервые с середины апреля текущего года, тогда как обычно в летний период газ только закачивают, а полученные объёмы хранятся до пика зимнего сезона.

Согласно пессимистическому сценарию компании Wood Mackenzie Ltd., в случае полной остановки российского трубопровода "Северный поток" Европе к началу отопительного сезона не удастся достичь уровня запасов газа, установленного Евросоюзом. В таком случае запасы будут исчерпаны уже к январю 2023 года.

Напомним, как заявил президент России Владимир Путин, от Москвы требуют большей транспортировки газа через территорию Украины, чтоб Россия платили за транзит. По его словам, это "выглядит совсем нелогично и комично", потому что "платить не хотят Украине, а хотят, чтоб мы платили".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Денис Постольский, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Силовые структуры
Евсеев: после Польши США и Британия дорого заплатят за бои с ВС РФ на Украине

Владимир Евсеев высказался о военной помощи Запада Украине.

Евсеев: после Польши США и Британия дорого заплатят за бои с ВС РФ на Украине
Боевик из батальона "Кракен" попал в плен под Харьковом
Силовые структуры
Боевик из батальона "Кракен" попал в плен под Харьковом
Силовые структуры
Начальник штаба обороны Британии Радакин: Россия стратегически проиграла Украине
Военные новости
"Подумай дважды, Россия" — в США предупредили по поводу казни американских наёмников
Людмила Черткова "ЛГБТ-гордость" приведёт Запад к тому, что гордиться станет некем Людмила Черткова Любовь Степушова У России есть все условия, чтобы атаковать Запад в прокси-войне Любовь Степушова Игорь Буккер ООН не признала изнасилование "боевым оружием" на Украине Игорь Буккер
Мир. Новости мира
Риттер: Россия раздавит армию Польши, если Варшава введёт войска на Украину
Мир. Новости мира
Sky News: Великобритания планирует отправить войска к границам России
Разведчики ЮВО ВС РФ взяли в плен подразделение ВСУ в Донбассе
Силовые структуры
Разведчики ЮВО ВС РФ взяли в плен подразделение ВСУ в Донбассе
Последние материалы
Bloomberg: Европа начала тратить газ из зимних запасов
Reuters: США приостановили сделку по продаже Украине "Серых орлов" из-за России
Глава "Газпрома": наш товар — наши правила
В Японии заявили, что Запад устал от требований Украины
Токаев поспорил с Путиным: "Политики импортозамещения не существует"
Путин: От России требуют большей транспортировки газа через Украину
Шукшина о выступлении Путина на ПМЭФ: "Пятую колонну он взбодрил"
Сын Жириновского: "Были версии, что его убивают"
ВС РФ поразили цели в Харькове ударами ОТРК "Искандер" из Белгородской области
Украинский генерал: потеряно около половины тяжелых вооружений
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников