Bloomberg: Европа начала тратить газ из зимних запасов

Сокращение поставок российского природного газа вынудило страны Европы использовать запасы, созданные для потребления в пик предстоящего зимнего сезона, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, снижение поставок коснулось Германии, Франции, Италии и Австрии. Это связано с решением компании "Газпром" приостановить работу газотурбин Siemens из-за проблем с ремонтом, который вызван санкциями в отношении Москвы.

Запасы топлива в европейских подземных газовых хранилищах сократились впервые с середины апреля текущего года, тогда как обычно в летний период газ только закачивают, а полученные объёмы хранятся до пика зимнего сезона.

Согласно пессимистическому сценарию компании Wood Mackenzie Ltd., в случае полной остановки российского трубопровода "Северный поток" Европе к началу отопительного сезона не удастся достичь уровня запасов газа, установленного Евросоюзом. В таком случае запасы будут исчерпаны уже к январю 2023 года.

Напомним, как заявил президент России Владимир Путин, от Москвы требуют большей транспортировки газа через территорию Украины, чтоб Россия платили за транзит. По его словам, это "выглядит совсем нелогично и комично", потому что "платить не хотят Украине, а хотят, чтоб мы платили".