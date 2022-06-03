Центробанк объяснил, почему Россия давно не зависит от зарубежных систем

Как уход из России платежных систем Visa и Mastercard повлияет на граждан, работоспособна ли платежная система "Мир", что такое СПФС и почему экономике нашей страны отключение от системы SWIFT ничем не угрожает, рассказал начальник отдела финансового просвещения Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Борис Кулик.

— Борис, многие беспокоятся из-за ухода Mastercard и Visa из России. К каким последствиям может привести их уход?

— Visa и Mastercard — это такие же платежные системы, как наша национальная платежная система "Мир". Уход из страны данных платежных систем практически никак не сказался на простых потребителях, поскольку все операции по данным картам в России проводятся через национальную систему платежных карт, то есть никак не связаны с иностранными контрагентами. Поэтому их карты продолжают работать в России.

Единственная проблема, которая может возникнуть, — оплата товаров в зарубежных интернет-магазинах либо непосредственно с карты Mastercard и Visa за границей. Но система "Мир" работает и за рубежом:

в Белоруссии,

Вьетнаме и т. д.

Всё больше стран присоединяется к системе "Мир". Актуальную информацию можно узнать на сайте mironline. ru. Поэтому связываться с Visa и Mastercard вообще не стоит.

Сейчас наши банки продлили у себя сроки действия карт Visa и Mastercard либо сделали их бессрочными. На простом потребителе это никак не отражается.

Все средства на этих картах доступны вам в полном объеме, вы можете ими оперировать в пределах России без ограничений.

— Каковы последствия отключения России от системы SWIFT?

— SWIFT — это просто финансовый мессенджер, то есть банки в нем обмениваются сообщениями о том, что Вася перевел некую сумме Диме. Сами денежные потоки на данной системе никоим образом не завязаны — только информация о денежных переводах.

С 2014 года в России действует свой финансовый мессенджер СПФС (система передачи финансовых сообщений). К СПФС подключены более 80 банков, в том числе зарубежные, которые заинтересованы работать с Россией.

Поэтому отключение от системы SWIFT коммерческих банков не сказывается на их операционной деятельности. Они передают всю информацию через СПФС, все деньги на счетах в этом банке остаются доступны потребителям.

Но мошенники всегда используют актуальную информационную повестку, поэтому звонят людям: "Сейчас вашу карту заблокируют, срочно переводите деньги на безопасный счет". Или предлагают назвать номер карты, имя её владельца, срок действия, код с обратной стороны, чтобы "включить карту в белый список": "Сообщите нам эти данные, и мы вашу карту не отключим".