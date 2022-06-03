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Автор Кирилл Горшенин

Центробанк объяснил, почему Россия давно не зависит от зарубежных систем

Экономика » Финансы

Как уход из России платежных систем Visa и Mastercard повлияет на граждан, работоспособна ли платежная система "Мир", что такое СПФС и почему экономике нашей страны отключение от системы SWIFT ничем не угрожает, рассказал начальник отдела финансового просвещения Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Борис Кулик.

Центробанк объяснил, почему Россия давно не зависит от зарубежных систем

— Борис, многие беспокоятся из-за ухода Mastercard и Visa из России. К каким последствиям может привести их уход?

— Visa и Mastercard — это такие же платежные системы, как наша национальная платежная система "Мир". Уход из страны данных платежных систем практически никак не сказался на простых потребителях, поскольку все операции по данным картам в России проводятся через национальную систему платежных карт, то есть никак не связаны с иностранными контрагентами. Поэтому их карты продолжают работать в России.

Единственная проблема, которая может возникнуть, — оплата товаров в зарубежных интернет-магазинах либо непосредственно с карты Mastercard и Visa за границей. Но система "Мир" работает и за рубежом:

  • в Белоруссии,
  • Вьетнаме и т. д.

Всё больше стран присоединяется к системе "Мир". Актуальную информацию можно узнать на сайте mironline. ru. Поэтому связываться с Visa и Mastercard вообще не стоит.

Сейчас наши банки продлили у себя сроки действия карт Visa и Mastercard либо сделали их бессрочными. На простом потребителе это никак не отражается.

Все средства на этих картах доступны вам в полном объеме, вы можете ими оперировать в пределах России без ограничений.

— Каковы последствия отключения России от системы SWIFT?

— SWIFT — это просто финансовый мессенджер, то есть банки в нем обмениваются сообщениями о том, что Вася перевел некую сумме Диме. Сами денежные потоки на данной системе никоим образом не завязаны — только информация о денежных переводах.

С 2014 года в России действует свой финансовый мессенджер СПФС (система передачи финансовых сообщений). К СПФС подключены более 80 банков, в том числе зарубежные, которые заинтересованы работать с Россией.

Поэтому отключение от системы SWIFT коммерческих банков не сказывается на их операционной деятельности. Они передают всю информацию через СПФС, все деньги на счетах в этом банке остаются доступны потребителям.

Но мошенники всегда используют актуальную информационную повестку, поэтому звонят людям: "Сейчас вашу карту заблокируют, срочно переводите деньги на безопасный счет". Или предлагают назвать номер карты, имя её владельца, срок действия, код с обратной стороны, чтобы "включить карту в белый список": "Сообщите нам эти данные, и мы вашу карту не отключим".

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Редактор: Алексей Ткаченко
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