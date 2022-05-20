Зерна на рынке всё меньше. Россия может сделать это оружием против Запада

Нехватку зерна на мировом рынке создал Запад. Россия может использовать этот фактор, ослабляя недружественные страны.

Россия контролирует 30% экспорта пшеницы

В последнее время в повестке мировых СМИ стоит вопрос о грядущем мировом голоде из-за нехватки зерновых. Проблема появилась после того, как США и ЕС вошли в конфликт с РФ, не захотев учесть её обеспокоенности в области безопасности.

Запад решил развязать прокси-войну на Украине и санкционным давлением заставить Россию снять свои требования.

Однако западные стратеги не учли, что Россия снабжает мир не только углеводородами, но и зерном, а вместе с Украиной ответственна по пшенице за четверть мирового экспорта. Также страны являются крупными поставщиками ячменя, подсолнечного масла и кукурузы и другого продовольствия.

На Украине экспорт зерна теперь практически приостановлен из-за закрытия морских портов, акватории которых находятся под контролем армии РФ, а Россия ввела ограничения на экспорт, чтобы стабилизировать внутренний рынок из-за роста цен.

Запасы зерна снижаются по всему миру

Внутренний рынок стали стабилизировать и другие страны экспортёры зерна. Так, Индия также объявила о приостановке своего экспорта, а засуха не обещает хорошего урожая. Как сообщает Hindustan Times, запасы пшеницы в Индии в 2022–2023 годах могут упасть до самого низкого уровня за последние шесть лет, при этом собственные закупки зерна государством, вероятно, будут самыми низкими за 15 лет.

Запасы сокращаются во многих странах. Правительство Марокко заявило, что запасов пшеницы хватит всего на четыре месяца, Алжира — на восемь, Иордании — на полтора года.

Виновники "торжества" тоже забеспокоились.

"Если все начнут вводить экспортные ограничения или закрывать рынки, это усугубит кризис", — цитирует Reuters министра сельского хозяйства Германии, который так прокомментировал решение Индии.

Агентство сообщило вдогонку, что США могут вооружить Украину противокорабельными ракетами для борьбы с морской блокадой черноморского побережья.

После того, как в Одессе с инспекцией побывал главный дипломат ЕС Жозеп Боррель, к попыткам решить проблему подключили генсека ООН. СМИ сообщили о переговорах Антониу Гутерриша "с Российской Федерацией, Украиной, Турцией, США и Европейским союзом, а также рядом ключевых государств" о доступе к украинскому зерну в обмен на снятие экспортных ограничений для российских и белорусских калийных удобрений.

"Козырная карта" в руках Москвы

В результате, стало понятно, что у России образовалась козырная карта в борьбе против западных санкций.

У России есть подозрения, что экспортируемое украинское зерно идёт не нуждающимся странам, а в запасы ЕС, заявил постпред РФ в ООН Виталий Небензя. Он добавил, что так Украина расплачивается за поставляемое Западом вооружение.

И хотя он опроверг версию, что Гуттерриш предлагал обмен разблокирования украинского зерна на снятие санкций с российских калийных удобрений, версию о том, что "консультации идут" подтверждает другой факт. The Wall Street Journal сообщила о том, что Вашингтон рассматривает возможность на полгода отменить санкции в отношении белорусских производителей калийных удобрений.

Запад волнует не столько зерно, сколько оружие

Как сказал Pravda. Ru эксперт по вопросам безопасности Игорь Герасимов, блокада морских портов, о которой "кричат" на Западе связана с тем, с тем, что "мы им перекрыли поставки вооружения путём ракетных ударов, нарушив логистические цепочки в районе Одесской области и Западной Украины".

То есть это не столько блокада зерна, сколько поставок оружия в обратную сторону — на Украину.

"Поэтому велись бои за ключевой для контроля остров Змеиный — они хотят поставлять оружие, боеприпасы, вооружение морским путем", — сказал эксперт.

Нужны удары по складам и логистике поставок зерна на Украине

Игорь Герасимов полагает, что российские власти должны решиться на удары по фурам, складам, с которых Запад вывозит с территории Украины продовольствие для оплаты поставок оружия, тем самым обрекая украинцев на голод.

Голод на Украине — это антигуманный акт западных стран по отношению к украинскому народу, поэтому удары по логистике и складам зерна — более "гуманный акт", так как, может быть, что-то останется на Украине, отметил эксперт.

По его мнению, санкции с РФ Запад не снимет даже под угрозой голода собственного населения.

"Они до того ввязались в эту локальную войну, что у них даже неадекватная реакция. Они не согласятся никогда отменить санкции. Нам придется их просто победить", — сказал Игорь Герасимов.

Цены на пшеницу на европейском рынке на этой неделе накануне побили исторический рекорд и достигли почти 440 евро за тонну. Предыдущий рекорд был установлен в начале марта, тогда торги закрылись на уровне чуть больше 420 евро.

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