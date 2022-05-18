Киев вывозит пшеницу в Европу, рискуя оставить страну голодной

Несмотря на угрозу дефицита пшеницы, а значит, и реального голода в стране, украинские власти распорядились вывезти резервы зерна из портов Одессы в Европу. По сообщению источников, пшеницу пытаются "экспортировать" обходными путями.

Согласно информации, работа в одесских портах ограничивает вывоз по морю, что заставило Киев разработать новые механизмы.

"Под давлением ЕС разработан альтернативный путь через порты Рени и Измаил, откуда они уходят дальше по Дунаю. Это вопреки реальной угрозе дефицита пшеницы внутри самой Украины", — пояснил источник агентства РИА Новости.

Как подчеркнул собеседник, срыв урожая на Украине в этот сезон — перспектива более чем реальная. До 24 февраля в одесском порту находилось более 200 тысяч тонн пшеницы. Кроме того, киевская власть распорядилась изъять и все продовольственные грузы.