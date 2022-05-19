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Автор Антон Куликов

Медведев о поставках продовольствия: Западу мешает "космический кретинизм"

Экономика

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал ситуацию, которая складывается сейчас на мировом рынке продовольствия.

Медведев о поставках продовольствия: Западу мешает "космический кретинизм"

На протяжении нескольких последних недель официальные лица западных государств постоянно подчёркивают, что проблема с доступностью продуктов питания постоянно ухудшается. И в первую очередь — и в наиболее серьёзной степени — она отражается на развивающихся государствах.

При этом в проблемах на Западе винят Россию. Которая якобы препятствует вывозу из украинских портов на Чёрном море зерна. Речь идёт о 20 миллионах тонн прошлогоднего урожая. Как будто только от этого зависит решение продовольственных проблем, которые явно не вчера возникли…

Надо заметить, что Россия поставляет на мировые рынки больше продовольствия, нежели Украина. Но несмотря на это, страны Запада ввели санкции, которые явно не способствуют стабильности поставок.

Дмитрий Медведев, комментируя ситуацию, отметил, что "грош цена всем этим адским санкциям, когда речь идёт о жизненно важных вещах": "О поставках энергоресурсов, для того чтобы отопить дома. О еде, чтобы накормить людей. О миллионах граждан, которым от политиков надо в общем-то одно: возможность жить нормально, спокойно и благополучно. Санкции этому мешают. И расширение НАТО мешает. И кутерьма с расчётами по долгам, платежами и прочим. А больше всего мешает собственный космический кретинизм".

Он также рассказал, что общался с президентом Намибии, с которым обсуждал эту проблему. И подчеркнул, что в африканских странах понимают, что "богатые страны вводят санкции, чтобы бедные беднели" и "чтобы принуждать подсанкционных пациентов к правильному поведению под угрозой голодных бунтов".

При этом, подчеркнул Дмитрий Медведев, наша страна готова выполнять взятые на себя обязательства. Однако ожидает от своих торговых партнёров содействия.

"А то получается нелогично: с одной стороны, против нас вводят безумные санкции, с другой — требуют поставлять продовольствие. Так не бывает, мы не идиоты", — отметил Дмитрий Медведев в своём telegram-канале.

При этом он подчеркнул, что никаких поставок на экспорт в ущерб российскому рынку не будет. Однако у России есть все возможности, чтобы обеспечить продовольствием другие страны, просто не надо мешать работать.

Напомним, основными покупателями российской пшеницы являются государства Ближнего Востока и Северной Африки. А постпред России при ООН Василий Небензя в четверг сообщил, что в этом году Россия может поставить на экспорт 25 миллионов тонн зерна.

"У нас в этом году намечается рекордный урожай пшеницы. В этой связи можем с 1 августа и до конца года предложить на экспорт 25 миллионов тонн зерна через порт в Новороссийске", — подчеркнул Небензя.

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Автор: Антон Куликов
Темы дмитрий медведев
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