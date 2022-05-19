"Сильный ход Байдена": Медведев посмеялся над запретом платить по долгам в долларах

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал намерение властей США запретить Российской Федерации обслуживать суверенный долг в долларах.

Глава американского Минфина Джанет Йеллен заявила накануне, что Соединённые Штаты скорее всего не продлят лицензию, которая позволяет обслуживать суверенный долг России в условиях санкций. Сейчас срок действия этой лицензии — до 25 мая.

По её словам, окончательное решение на сей счёт ещё не принято, но "разумно было бы предположить, что лицензия завершит свое действие".

Дмитрий Медведев считает, что в том случае, если власти США примут решение о том, чтобы не продлевать действие лицензии, это никак не скажется на репутации России как надёжного плательщика. По мнению зампреда Совбеза, это "не самое плохое решение для нас".

Он отметил, что речь идёт о политическом дефолте, а не о финансовом. По словам Медведева, Россия способна погашать любые свои обязательства и в любой валюте, если ей не будут создавать искусственных проблем. И на реальной финансовой репутации нашей страны решение Вашингтона никак не скажется.

"Следует также помнить, что подобные действия США, создающие технические помехи для исполнения обязательств, должны рассматриваться судом или как форс-мажор, или как виновное поведение кредитора", — написал Медведев в своёv telegram-канале.

Помимо того, российские деньги не получат и американские держатели долговых бумаг. Дмитрий Медведев с иронией назвал это "сильным ходом" Байдена, который укрепляет "доверие к своей финансовой системе на фоне инфляции и энергетического кризиса".

По мнению зампреда Совбеза, Россия может исполнить свои обязательства в рублях. Или же не платить вовсе.

И неистраченные деньги использовать именно на те цели, которые очень не понравятся американским маразматикам. Как говорится, he laughs best who laughs last (хорошо смеётся тот, кто смеётся последним — Прим. ред.) …" — написал Медведев.

О том, что Россия не собирается объявлять дефолт по долгу, ранее заявлял и министр финансов Антон Силуанов.

"Никакие дефолты объявлять мы не собираемся, у нас деньги есть. Если только западные страны не сделают так, что для нас будет закрыта западная инфраструктура. <…> 26-го скажут: "Нет у вас такого права", а потом скажут: "Вот видите, Россия не рассчиталась по долгам". Будем рассчитываться в рублях, значит, деньги у нас есть", — заявил министр 18 мая в ходе просветительского марафона "Новые горизонты".

Россия 27 мая должна заплатить купон по еврооблигациям "Россия-2026" на сумму 71,25 миллиона долларов, а также совершить платеж по еврооблигациям "Россия-2036" на сумму 26,5 миллиона евро.