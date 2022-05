Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал намерение властей США запретить Российской Федерации обслуживать суверенный долг в долларах.

По её словам, окончательное решение на сей счёт ещё не принято, но "разумно было бы предположить, что лицензия завершит свое действие".

Он отметил, что речь идёт о политическом дефолте, а не о финансовом. По словам Медведева, Россия способна погашать любые свои обязательства и в любой валюте, если ей не будут создавать искусственных проблем. И на реальной финансовой репутации нашей страны решение Вашингтона никак не скажется.

Помимо того, российские деньги не получат и американские держатели долговых бумаг. Дмитрий Медведев с иронией назвал это "сильным ходом" Байдена, который укрепляет "доверие к своей финансовой системе на фоне инфляции и энергетического кризиса".

По мнению зампреда Совбеза, Россия может исполнить свои обязательства в рублях. Или же не платить вовсе.

И неистраченные деньги использовать именно на те цели, которые очень не понравятся американским маразматикам. Как говорится, he laughs best who laughs last (хорошо смеётся тот, кто смеётся последним — Прим. ред.) …" — написал Медведев.