России нужно создавать двухконтурную валютно-финансовую систему

С недавних пор тема создания двухконтурной валютно-финансовой системы стала в нашей стране весьма популярной. Рядовым гражданам вряд ли интересно вникать в её детали, однако порочность принятой у нас модели очевидна многим. Руководство ЦБ долгие годы манкировало своими обязанностями по обеспечению устойчивости рубля и твердило о призрачном "таргетировании инфляции" на фоне валютных спекуляций и бегства капитала.

Сила инерции и дальше толкала бы по наезженной колее нашу экономическую модель, наспех сколоченную в 1990-е годы реформаторами "в розовых штанишках", если бы наши кумиры прошлого, США и Европа, не продемонстрировали свою враждебность к нам в неприкрытой и радикальной форме. На радостях быть принятыми в "цивилизованный мир" мы позволяли им скупать за бесценок наши предприятия, грабить природные богатства и подчинить нашу кредитно-денежную политику интересам американской гегемонии.

В условиях, когда власти США официально заявили о своих целях ослабить Россию и нанести ей "стратегическое поражение", продолжать по накатанной в сфере экономики и финансов было бы явным предательством по отношению к своей стране и народу. В интервью "Российской газете" секретарь Совбеза России Николай Патрушев отметил, что Запад присвоил себе интеллектуальную монополию на оптимальное устройство общества. Он позволяет другим странам быть его партнёром, только когда это выгодно ему.

В разгар пандемии коронавируса США накачивали свои банки, бизнес и население деньгами под залог государственных обязательств, что подстегнуло инфляцию в Америке, Европе и других странах. Власти США пытаются искусственно создать ситуацию технического дефолта для России, хотя сами реально находятся в преддефолтном состоянии с внешним долгом в $30 трлн.

Вашингтону крайне важно разжечь конфликт на Украине, создать рукотворный глобальный кризис в надежде вновь обогатиться и решить свои проблемы за счёт создания хаоса в Европе и остальном мире.

Чтобы противостоять американским планам, необходима суверенизация национальной финансовой системы. Как сообщил Николай Патрушев, научным сообществом предложен проект по созданию двухконтурной валютно-финансовой системы, где рубль обеспечат золотом и товарами — валютными ценностями. Платёжные средства должны обладать "внутренней ценностью и ценовой устойчивостью, не привязываясь к доллару", только в этом случае курс рубля удастся привести в соответствие реальному паритету покупательной способности.

С точки зрения нормальной логики и экономики, основанной не на финансовых спекуляциях, а производстве реальных товаров, невозможно понять, почему американский доллар стоит 70 рублей, а не 30, например. Ведь Россия имеет профицит бюджета и золотовалютные резервы страны постоянно растут.

Подписавшись под правилами пресловутого "вашингтонского консенсуса", мы добровольно пошли в кабалу финансовых акул капитализма и позволили им выкачивать наши национальные богатства по колониальному принципу.

При создании двухконтурной валютной системы можно во многом прибегнуть к опыту СССР с использованием двух национальных валют: одной — для расчётов внутри страны и другой — для внешней торговли. Как отмечают эксперты Финансового университета при правительстве РФ, такая система позволяет отделить внешнюю стоимость денег (валютный курс) от их внутренней стоимости (покупательной способности) с целью разрешения проблем

инфляции,

занятости,

обеспечения реального сектора экономики финансовыми ресурсами

и равномерного распределения доходов.

Что дозволено ФРС, не дозволено ЦБ РФ

В декабре 2020 года вышел очередной том научных трудов Вольного экономического общества России, в котором была опубликована статья "Двухконтурная валютно-финансовая система как инструмент развития национальной экономики РФ и обеспечения её суверенитета" за авторством группы ученых НИИ "Инновационные финансовые инструменты и технологии" РЭУ им. В. Г. Плеханова — это

Сергей Рябухин ,

, Михаил Минченков ,

, Вера Водянова

и Максим Заплетин.

Они отмечают, что мировые эмиссионные центры работают по принципу двухконтурности: центральные банки (ФРС, ЕЦБ, Банк Англии и другие) занимаются эмиссией, а казначейства министерств финансов соответствующих стран формируют пассивы за счёт приобретения государственных и корпоративных долговых обязательств. Подобного рода эмиссия позволяет создавать длинные и дешёвые денежные средства.

Правда нижестоящие центральные банки (в том числе и российский) такой возможности лишены: им вменено в обязанность следовать правилу соответствия денежной базы объёму золотовалютных резервов, а принцип двухконтурности запрещён на законодательном уровне.

Как показывает опыт использования двухконтурной финансовой модели в Российской империи XIX века и в советский период, экономика страны успешно развивалась в те периоды, когда её финансово-денежное обращение носило суверенный характер и не было направлено на подражание и слепое копирование международных стандартов и правил. Международные обязательства обеспечивались не только золотом, но и такими дуальными товарами (то есть имеющими и товарные, и денежные функции), как

нефть,

зерно,

лес,

пушнина,

предметы роскоши

и т. д.

Национальные богатства России недооценены

После распада СССР валютно-финансовая система России оказалась в плену у западных финансовых центров, и билет ЦБ РФ де-факто зависит от изменений валютного курса с привязкой к резервным валютам, в первую очередь к доллару США. Валютные поступления от продажи дуальных товаров не обеспечивают стабилизацию контура финансового обращения страны, а служат формированию золотовалютных резервов.

Министерство финансов ограничено в привлечении финансовых средств на развитие национальной экономики, нет прямого межконтурного взаимодействия между ним и Банком России, что препятствует крупномасштабному финансированию проектов длинными и дешёвыми средствами.

По мнению авторов статьи, существующая система позволяет получать сверхприбыли финансовому сектору в ущерб развития реального сектора и стимулирования внутреннего платёжного спроса. Выход из ситуации они видят в воссоздании двухконтурной системы с использованием государственных стратегических резервов, не вовлечённых пока в народно-хозяйственный оборот и являющихся достоянием страны в широком смысле.

В 2012 году западные эксперты оценили национальные богатства России всего в $4-5 трлн. Их мотивация понятна: чем дешевле оценка, тем проще обманывать и грабить. Между тем Институт экономики РАН провёл исследования по методологии Всемирного банка и определил долю России в мировом национальном богатстве на уровне 11%. Общая стоимость национального богатства в материально-вещественном выражении (основные и оборотные фонды плюс природные ресурсы) составила $40 трлн, что в 2,5 раза превысило оценку национального богатства США ($24 трлн).

Вышеназванные эксперты из РЭУ им В. Г. Плеханова предлагают монетизировать все имеющиеся активы и средства и создать финансовые инструменты и технологии неэмиссионной природы с доходностью в фиатных деньгах, соответствующей цене монетарного золота. Существующий финансовый контур, базирующийся на ЗВР, будет взаимодействовать с инвестиционным контуром, основанным на товаро-валютных резервах, через новый финансовый инструмент "расчётное золото".

По мнению многих экспертов, отвязывание рубля и других валют от доллара может нанести сокрушительный удар по основам американской экономики. Гегемонии "зелёных бумажек" рано или поздно придёт конец, зато будут больше цениться национальные валюты развивающихся стран.

В идеале следует не только продавать наши экспортные товары за рубли, но и определять их стоимость для иностранных компаний внутри России. Только следуя такому алгоритму действий, можно добиться того, чтобы российский рубль стал полновесной денежной единицей мирового уровня.

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