Шестой пакет санкций может погубить Европу

Кто про что, а Еврокомиссия про санкции против России и её международную изоляцию. На очереди шестой пакет, в который мучительно подбирают рестрикции, способные побольней ударить по российской экономике. Евробюрократы подняли градус конфронтации до такого уровня, когда отдача от санкционных ударов бьёт больше по европейцам, чем по россиянам.

Многочисленные западные СМИ в один голос заявляют, что шестой пакет санкций предусматривает "определённый запрет" на импорт российской нефти и отключение ряда российских банков, включая "Сбер", от системы SWIFT. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель надеется достичь согласия по этому вопросу на заседании Совета ЕС по иностранным делам 10 мая.

Евробюрократы под "чутким руководством" Вашингтона и так делали всё возможное для подрыва традиций сотрудничества в энергосфере между Россией и Европой: чего стоит длительная "осада" проекта "Северный поток — 2", который в итоге заблокировали по чисто политическим мотивам. Проведение военной спецоперации на Украине стало чуть ли не долгожданным поводом для тех западных политиков, кто хочет либо подчинить Россию, либо отделиться от неё "железным занавесом".

Очередной вехой на пути к разрыву экономических связей стал неформальный саммит ЕС, прошедший 10-11 марта в Версале, на котором европейские лидеры приняли решение в кратчайшие сроки поэтапно устранить зависимость от импорта энергоносителей из России. Но недостаточно провозгласить такую амбициозную цель, надо найти других поставщиков, с чем дела обстоят не важно. Многим ясно, что надежды на возобновляемые источники энергии и американский СПГ с "молекулами свободы" мало обоснованы. Кроме того, ЕК выдал "светлую" идею о партнёрстве Евросоюза с третьими странами для совместных закупок голубого топлива в расчёте на эффект снижения цен, что не решает основной вопрос о наличии поставщиков с необходимыми объёмами газа.

Политикам в Европе надо бы остановиться, подумать о губительных последствиях непродуманных шагов, но они не могут и не хотят. Сверху постоянно грозит Вашингтон, а сзади подгоняет вся эта крикливая камарилья из продажных политиканов и пропагандистов. Плюс накалённое общественное мнение и оболваненный электорат, которым западные СМИ преподносят события на Украине с точностью до наоборот.

Исключения для строптивых?

Немецкий канцлер Олаф Шольц сделал знаменательное заявление. В рамках плана действий по сокращению зависимости Германии от импорта ископаемого топлива из России

этим летом страна прекратит закупки российского угля,

до конца года откажется от российской нефти,

а также "значительно сократит импорт газа".

Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил о решимости немедленно ввести нефтяное эмбарго, хоть оно и будет "тяжёлым бременем". Есть информация, что благодаря успехам в поиске альтернативных поставщиков зависимость страны от импорта российской нефти сократилась за последнее время с 35 до 12%.

У Борреля, Шольца и Хабека есть активная группа поддержки из других недружественных нам стран Евросоюза. Министр энергетики Австрии Леоноре Гевесслер сообщила, что её страна действует на опережение, не дожидаясь указов Еврокомиссии: Вена приобретает у России лишь около 10% нефти и вполне готова к эмбарго. Министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва предлагает ввести налог на российские энергоносители. Это будет специальный сбор, размер которого будет варьироваться согласно степени зависимости от российского сырья. По словам польского министра, налог разработан по модели Европейской системы торговли квотами на выбросы парниковых газов (EU ETS).

У сторонников нефтяного эмбарго всё шло бы как по маслу, да не всем членам Евросоюза эта затея по душе. В числе противников, готовых сопротивляться нажиму Брюсселя с той или иной степенью решимости, называют такие страны, как

Венгрия,

Словакия,

Испания,

Италия

и Греция.

Официальный представитель венгерского правительства Золтан Ковач на днях подтвердил, что его страна выступает неизменно против нефтегазовых санкций против России. Ещё девять стран ЕС, помимо Венгрии, открыли счета в Газпромбанке для оплаты газа по правилам, предложенным Москвой, хотя и не любят это афишировать.

Единодушная позиция всех 27 стран ЕС в вопросе импорта российской нефти пока не вырисовывается, без чего необходимого для санкций консенсуса не достичь. Возможно, эмбарго будет иметь изъятия для особо строптивых. Социально-экономическая ситуация в ряде стран не самая благополучная. Цены на газ, нефть и уголь уже бьют рекорды, с введением новых санкций ситуация усугубится и заставит европейских потребителей и дальше затягивать пояса. Немецкая газета Handelsblatt характеризует запрет российской нефти как эксперимент с непредсказуемыми последствиями, несущий огромные риски. Ведь у Германии пока нет достаточного количества альтернативных источников, сравнимых с российскими поставками по ценам и качеству нефти.

Путь к экономическому коллапсу

Действия европейских и в том числе немецких политиков трудно назвать рациональными, ведь разрушается модель успешного сотрудничества стран ЕС и России, развивавшаяся в течение длительного периода времени. Последовательное введение эмбарго на уголь и нефть, сопровождающееся сокращением поставок газа, будет означать для Германии и Европы в целом усугубление энергетического кризиса и новый скачок цен. Летний период может для них пройти безболезненно, но с приходом зимы европейцы начнут ощущать реальный дефицит энергоресурсов.

Глава Ассоциации немецких торгово-промышленных палат (DIHK) Мартин Ванслебен советует политикам "не действовать так, будто между Россией и Европой нет никакого будущего". Он пытается довести до властей довод о бессмысленности санкций, которые "сильнее бьют не по своему адресату, а по тому, кто их вводит". Особый ущерб может нанести дефицит природного газа, так как на нём держатся химическая, сталелитейная и фармацевтическая отрасли.

Как образно заметил Ванслебен, если в Германии остановится химическая отрасль, "шестерёнки надолго встанут не только в ФРГ, но и во всей Европе".

Войдя в санкционный раж, евробюрократы вольно или невольно ведут немецкую экономику "на убой", а с ней заодно и европейскую. Мечты об ослаблении России и желание "поставить на место" Москву, как бы идеалистично они ни выглядели, вытесяняют из сознания европейских политиков заботу о собственном населении и экономике, которая может оказаться на грани коллапса. Что касается России, то при неизбежном росте цен на энергоресурсы она только выиграет, так как покупатели на них найдутся и в других частях света, например, в Азии.

Редко кто в Евросоюзе осмеливается сейчас идти против мейнстрима антироссийского психоза. Один из таких смельчаков — экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер. Он заявляет о тщетности стараний, направленных на политическое и экономическое изолирование России в долгосрочной перспективе. Вслед за бизнес-сообществом он ратует за продолжение закупок в России столь нужного для немецкой промышленности сырья — нефти, газа, а также редкоземельных элементов. Как отмечает немецкий политик, после завершения спецоперации на Украине странам Европы "придётся вновь вести дела с Россией". Проблем с сотрудничеством между нашими странами не было даже в самые трудные периоды холодной войны, поэтому введение эмбарго на энергоресурсы из России было бы со стороны правительства Германии большой ошибкой.

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