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Автор Антон Куликов

Китай осваивает маршруты в обход России

Экономика » Правила игры » Мировая кооперация

Китайские власти запустили новый маршрут для грузовых поездов в Европу. Отправляться они будут из города Сиань в северо-западной провинции Шэньси в город Мангейм в Германии. И проходить этот маршрут будет в обход России.

Китай осваивает маршруты в обход России

Согласно заявлению на официальном сайте таможенного управления Сианя, первый поезд, груженный 42 контейнерами общим весом 316 тонн, отправился из Сианя 13 апреля. Отмечается, что он проследует через Казахстан, Азербайджан, Грузию, Румынию, Венгрию, Словакию, Чехию и, преодолев в общей сложности 11,3 тысяч километров, доберётся до города Мангейм.

Как сказал глава компании Xi'an Free Trade Port Construction and Operation Co Юань Сяоцзюнь, новый маршрут охватывает страны и регионы, через которые раньше проходило мало поездов сообщением Китай — Европа.

По его словам, этот маршрут открывает новые рынки как для китайских, так и для международных предприятий. Он также заявил о новых транспортных возможностях для отечественных и иностранных логистических компаний.

В настоящее время из Сианя ведут 16 основных маршрутов грузовых поездов в Европу, проходящих через 45 стран вдоль трассы "Пояса и Пути".

Насколько востребованным окажется новый маршрут, пока сказать сложно. Почему он не появился ранее — очевидно: помимо прочего, грузовые поезда придётся перевозить через Каспийское и Чёрное моря. А это, надо сказать, не самый дешёвый и простой процесс.

При этом надо учитывать, насколько велик торговый оборот между Китаем и Евросоюзом. В январе-ноябре 2021 года он составил 747 млрд долларов. Понятно, что китайские власти едва ли заинтересованы в том, чтобы эти показатели снижались.

Стоит заметить, что заинтересованность в транзите через свою территорию выражает и Турция.

"Все эти проблемы и кризисы на самом деле открывают возможности для стран, наций, людей и предпринимателей. Чтобы воспользоваться этими возможностями, необходимо иметь сильную инфраструктуру и видение. Сегодня продукция, которая не транспортируется через Россию, направляется в Турцию. Отсюда она идёт на Балканы и в Восточную Европу", — заявил накануне министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Хотя, надо заметить, новый маршрут из Китая в Европу не проходит через территорию Турции.

Но, в общем-то, всё это можно было предполагать. И поспешных выводов делать не стоит. Надо всё-таки подождать данных хотя бы за полгода, чтобы понять, насколько востребованными оказываются подобные маршруты.

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Редактор: Елена Тимошкина
Темы китай европа турция торговля мевлют чавушоглу
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