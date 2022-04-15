Вице-премьер Новак: жители Германии начали массово запасаться дровами

Вице-премьер РФ Александр Новак отметил, что в нынешней кризисной ситуации жители европейских государств вынуждены прибегать к наиболее несовременным источникам энергии.

Говоря о планах государств Евросоюза по скорейшему отказу от поставок энергоресурсов из России, вице-премьер отметил, что сделать это будет очень сложно. По словам Александра Новака, в Европе отсутствует необходимая инфраструктура для приёма сжиженного природного газа, чтобы можно было быстро нарастить поставки СПГ.

"Объём российского газа на европейском рынке в прошлом году превысил порядка 156 млрд кубометров, что в десять с лишним раз больше объёмов, заявленных США (для поставок в этом году. — Ред.). Кроме того, стоимость сжиженного газа значительно выше трубопроводного из России. Немаловажным остаётся фактор надёжности. Мы помним, как прошлой осенью из-за более высоких цен на азиатском рынке Европа недосчиталась существенного объёма СПГ", — написал Новак в статье, которая была опубликована в журнале "Энергетическая политика".

Кроме того, вице-премьер обратил внимание на ещё один аспект. По его словам, снизить зависимость от российского угля в Европе пытались при помощи угля.

"Стремительный возврат к угольной генерации происходит на фоне заявлений стран ЕС о декарбонизации экономики и выходе на углеродную нейтральность к 2050 году. По данным Международного энергетического агентства, глобальный объём выбросов углекислого газа в 2021 году в среднем увеличился на 6% и достиг рекордных 36,3 млрд тонн. Одними из лидеров стали США и ЕС с показателями примерно в 7%. Основной причиной роста выбросов стало как раз использование угля", — отметил вице-премьер.

Кроме того, подчеркнул Александр Новак, в кризисной ситуации, европейцы вынуждены прибегать к наиболее несовременным источникам энергии: "Например, жители Германии на фоне стремительного роста цен на природный газ начали массово запасаться дровами".

Здесь стоит отметить, что в январе в ходе Гайдаровского форума Александр Новак отмечал, что дрова на сегодняшний день составляют десять процентов всего энергетического баланса.

"В Великобритании, которая поставила себе задачу отказаться от двигателя внутреннего сгорания к 2025 году, огромное количество населённых пунктов, где снабжение теплом, то есть выработка идёт за счёт сжигания дров, и они не собираются от этого отказываться", — заявлял тогда Новак.

Не исключено, что в нынешней ситуации доля дров в энергетическом балансе ещё больше возрастёт. Правда не совсем понятно, откуда жители европейских государств будут их брать в необходимом количестве. И благодарить за такой вариант развития событий им следует собственные власти, которые призывают их пересаживаться с автомобилей на велосипеды и понижать температуру отопления в домах.

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