EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Олег Артюков

Вице-премьер Новак: жители Германии начали массово запасаться дровами

Экономика

Вице-премьер РФ Александр Новак отметил, что в нынешней кризисной ситуации жители европейских государств вынуждены прибегать к наиболее несовременным источникам энергии.

Вице-премьер Новак: жители Германии начали массово запасаться дровами

Говоря о планах государств Евросоюза по скорейшему отказу от поставок энергоресурсов из России, вице-премьер отметил, что сделать это будет очень сложно. По словам Александра Новака, в Европе отсутствует необходимая инфраструктура для приёма сжиженного природного газа, чтобы можно было быстро нарастить поставки СПГ.

"Объём российского газа на европейском рынке в прошлом году превысил порядка 156 млрд кубометров, что в десять с лишним раз больше объёмов, заявленных США (для поставок в этом году. — Ред.). Кроме того, стоимость сжиженного газа значительно выше трубопроводного из России. Немаловажным остаётся фактор надёжности. Мы помним, как прошлой осенью из-за более высоких цен на азиатском рынке Европа недосчиталась существенного объёма СПГ", — написал Новак в статье, которая была опубликована в журнале "Энергетическая политика".

Кроме того, вице-премьер обратил внимание на ещё один аспект. По его словам, снизить зависимость от российского угля в Европе пытались при помощи угля.

"Стремительный возврат к угольной генерации происходит на фоне заявлений стран ЕС о декарбонизации экономики и выходе на углеродную нейтральность к 2050 году. По данным Международного энергетического агентства, глобальный объём выбросов углекислого газа в 2021 году в среднем увеличился на 6% и достиг рекордных 36,3 млрд тонн. Одними из лидеров стали США и ЕС с показателями примерно в 7%. Основной причиной роста выбросов стало как раз использование угля", — отметил вице-премьер.

Кроме того, подчеркнул Александр Новак, в кризисной ситуации, европейцы вынуждены прибегать к наиболее несовременным источникам энергии: "Например, жители Германии на фоне стремительного роста цен на природный газ начали массово запасаться дровами".

Здесь стоит отметить, что в январе в ходе Гайдаровского форума Александр Новак отмечал, что дрова на сегодняшний день составляют десять процентов всего энергетического баланса.

"В Великобритании, которая поставила себе задачу отказаться от двигателя внутреннего сгорания к 2025 году, огромное количество населённых пунктов, где снабжение теплом, то есть выработка идёт за счёт сжигания дров, и они не собираются от этого отказываться", — заявлял тогда Новак.

Не исключено, что в нынешней ситуации доля дров в энергетическом балансе ещё больше возрастёт. Правда не совсем понятно, откуда жители европейских государств будут их брать в необходимом количестве. И благодарить за такой вариант развития событий им следует собственные власти, которые призывают их пересаживаться с автомобилей на велосипеды и понижать температуру отопления в домах.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Газ за рубли. Крах доллара или Газпрома?
Редактор: Елена Тимошкина
Темы александр новак
Sberbank
Новости
Мединский оказался самым высокооплачиваемым работником Кремля в 2021 году
Экипаж затонувшего крейсера "Москва" перевезли в Севастополь
Турецкий ВМФ спас 54 члена экипажа затонувшего крейсера "Москва"
Гражданину Колумбии предъявили обвинение в распространении фейков о ВС РФ
В Литве предложили переименовать 9 мая в "день памяти жертв геноцида на Украине"
AFP: целью ударов по Киеву в ночь на 15 апреля стал завод "Визар"
Украинцы в ФРГ требуют не давать работу бежавшей из РФ редактору "Первого"
Силовики РФ обнаружили в Бердянске колл-центр, обманывавший россиян
Пленный: морпехи ВМС Украины сдались в плен из-за бессмысленности сопротивления
Леонков рассказал, что простые солдаты ВС РФ думают о противостоянии с НАТО
Популярное
Силовые структуры
Пленные украинские солдаты рассказали о российском "черном дьяволе"

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал видео, на которой пленные украинские солдаты рассказали о потерях

Пленные украинские солдаты рассказали о российском "черном дьяволе"
Детонация крейсера "Москва": подробности и версии
Военные новости
Детонация крейсера "Москва": подробности и версии
Мир. Новости мира
Военный эксперт Евсеев рассказал, какие места в Киеве могут уничтожить ВС РФ
Мир. Новости мира
Зеленский: Украина ещё в прошлом году начала готовиться к столкновению с Россией
Любовь Степушова В Польше рассказали, зачем Россия "убила" польских наёмников Любовь Степушова Ирина Шлионская В Патагонии жили великаны, пока не приплыл Магеллан Ирина Шлионская Усам Оздемиров Рублю суждено стать мировой резервной валютой Усам Оздемиров
Силовые структуры
Минобороны: российский военный корабль серьёзно повреждён
Силовые структуры
Нарышкин: граждан мира, которые против СВО, ждёт судьба изменника Мазепы
Россия изменит характер спецоперации на Украине
Мир. Новости мира
Россия изменит характер спецоперации на Украине
Последние материалы
AFP: целью ударов по Киеву в ночь на 15 апреля стал завод "Визар"
Вице-премьер Новак: жители Германии начали массово запасаться дровами
Украинцы в ФРГ требуют не давать работу бежавшей из РФ редактору "Первого"
Силовики РФ обнаружили в Бердянске колл-центр, обманывавший россиян
Пленный: морпехи ВМС Украины сдались в плен из-за бессмысленности сопротивления
Леонков рассказал, что простые солдаты ВС РФ думают о противостоянии с НАТО
В Польше рассказали, зачем Россия "убила" польских наёмников
ФСБ пресекла подготовку теракта на военном объекте в Калужской области
Генпрокуратуру попросили проверить работу Чубайса в "Роснано"
Киевский политолог: Медведчука накажут за поддержку русского мира
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников