Ответ будет: как отреагирует Россия на эмбарго Запада по нефти и газу

На Западе активно обсуждают идею полного запрета на поставки энергоресурсов из России. Понятно, что сделать это очень не просто — иначе уже отказались бы. Но впрочем, для нашей страны вопрос в другом. Какие перспективы экспорта российских энергоносителей в случае эмбарго?

Отметим, что в ходе обсуждения очередного пакета санкций страны Евросоюза решают, как быть с поставками угля из России. Для некоторых страны Европы они имеют большое значение. Но тем не менее, пусть и не без проблем, но решение об ограничении поставок, скорее всего, будет принято. А это четыре миллиарда евро ежегодно.

Обсуждаются также ограничения поставок нефти, хотя здесь ситуация для тех же европейских стран еще сложнее. Но тем не менее, от планов таких не отказываются. Хотя понятно, что процесс согласований займёт определенное время.

Поставки природного газа пока можно не рассматривать. В Евросоюзе понимают, что взять сопоставимые объёмы негде. А потому заявления звучат в духе "мы готовы отказаться от поставок газа из России, но сейчас это сделать сложно и практически невозможно".

Политолог Михаил Литвинова полагает, что запрет на импорт энергоресурсов из России — пустые угрозы.

"Антироссийские санкции Запада не работают, на мой взгляд, это уже очевидно. Введенные ограничения не парализовали экономику РФ, хотя этого очень желали США. Практически нетронутым пока ещё остается энергетический комплекс России. Понятно, что это весьма волнует Запад", — цитирует эксперта издание "Экономика сегодня".

По словам Литвинова, "на Западе могут расслабиться: мы никого и ничего не боимся", а "в ЕС не смогут отказаться от российского газа, кто бы что ни говорил".

В случае если Евросоюз все-таки введет эмбарго на импорт энергетических ресурсов из России, Москва найдет другие страны, которые будут заинтересованы в покупке российского газа и сотрудничестве с "Газпромом".

"У нас есть прекрасные партнеры из дружественных стран, которые очень нуждаются в нашем газе. Но из-за того, что большие объемы экспортируются в Евросоюз, они не могут заключать более серьёзные контракты. В случае если контракты с европейскими странами остановятся, мы нарастим поставки в Китай, Белоруссию, Грузию и другие страны вне ЕС", — считает политолог.

Стоит добавить, что китайские импортеры, стремящиеся сохранить торговлю энергоносителями с Россией, перешли на оплату импорта российского угля и нефти в юанях. По данным агентства Bloomberg, первая подобная поставка ожидается в апреле.