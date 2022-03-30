Эксперт рассказал, почему "Газпрому" выгодно продавать газ за рубли

Готовы ли иностранные компании производить все расчёты с Россией за газ только в рублях и правда ли, что вразрез с громкими заявлениями собственных политиков Евросоюз в последние годы только наращивает закупки российского газа, рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой президент Института энергетики и финансов Марсель Салихов.

Нестандартное решение

— Марсель Робертович, какова будет реакция недружественных стран на заявление нашего президента о том, что теперь расчёты за газ будут производиться в рублях? Насколько это повлияет на мировую экономику?

— Есть много разных последствий этого решения — как положительные для российской экономики, так и рискованные. Из положительного что можно отметить? Переход на расчёты в рублях снижает риски для "Газпрома", потому что средства в иностранной валюте могут быть заблокированы в результате новых санкций. Кроме того, рубль укрепился.

Это решение эквивалентно обязательству 100%-й продажи экспортной выручки на валютной бирже при продаже природного газа.

Сейчас действует требование о 80%-й обязательной продаже. Плюс 20% должно продаваться на бирже. Ожидание прихода валюты на биржу уже привело к укреплению курса рубля.

Но как будут реагировать европейские компании и страны на подобные предложения? Как это может повлиять на систему долгосрочных контрактов "Газпрома"? Мы видим сейчас заявления европейских чиновников и представителей европейских компаний, которые являются покупателями российского газа, что они не готовы идти на подобные условия. Возникает вопрос, какой будет реакция российской стороны.

Система долгосрочных контрактов сейчас защищает позиции российского газа в Европе. Потому что есть контракты, по которым действуют условия take-or-pay, — это минимальный объём закупки, который должен происходить независимо ни от чего. Если сейчас будет идти речь о разрыве этих контрактов, в том числе из-за требований перевода расчётов в рубли, то это может угрожать российскому экспорту в долгосрочной перспективе, через 5-10 лет.

— В долгосрочной перспективе западные страны неоднократно говорили о переходе на зелёную энергетику, о необходимости отказаться от газа и нефти, причём не только российских.

— Нужно разделять политические заявления и то, что происходит по факту. А по факту за последние годы экспорт российского газа в Европу рос, несмотря на:

экологические факторы,

политическую напряжённость.

"Газпром" зарабатывал больше денег в Европе. Сейчас европейские чиновники, страны говорят о том, что будут впоследствии отказываться от российского газа, искать ему альтернативы. Понятно, что отказаться от российского газа невозможно в обозримой перспективе, но снизить покупки российского газа — это вполне реально. Но с российской стороны помогать этому процессу дополнительно, мне кажется, странно. Потому что это обоюдная зависимость. Именно поступление от экспорта нефти и газа является основным источником притока валюты в страну. А валюта тратится на ту же импортную продукцию.

Нужен диалог

— Газовые контракты — это действительно долгосрочная перспектива. Но речь о том, что нужно менять условия контракта здесь и сейчас. Именно об этом было заявление президента Российской Федерации. Это значит, что либо вы платите в рублях сейчас, либо мы не даём вам газ?

— Это работает не так. Есть заявление. Даже если это заявление президента, в "Газпроме" должны быть приняты нормативно-правовые акты, которые представляют собой такое требование.

Контракты заключаются между компаниями, а не между странами.

У "Газпрома" есть набор европейских контрагентов и есть процедуры пересмотра контрактов. Должны быть приняты изменения в российском законодательстве, чтобы расчёты за природный газ осуществлялись в рублях. Это и станет формальным основанием для "Газпрома" обратиться к контрагентам с предложением пересмотреть контракты.

— Президент сказал, что "порядок операций по оплате газа рублями Центробанк должен определить в течение недели".

— Центральный банк должен предложить механизм того, каким образом всё это можно сделать. Этот механизм "Газпром" будет предлагать европейским компаниям. Они будут каким-то образом официально реагировать. Даже если Еврокомиссия делает какие-то заявления сейчас, это тоже не является основанием для европейских компаний сразу бежать и делать.

— Но мы видели, как быстро вводили санкции и SWIFT закрыли, хотя обычно такие решения долго согласовываются. Просто сейчас немного другое время.

— Другое время. Смотрите, сейчас "Газпром" предложит всем делать расчёты в рублях. Они скажут: "Нет, мы не будем". В экстремальном варианте Россия перекрывает поставки газа в Европу. Мне кажется, этот шаг не является благоприятным для российской экономики.

— Сейчас вся ситуация неблагоприятная для российской экономики. Тем не менее некоторые страны уже сказали, что готовы расплачиваться в рублях. Кроме того, мы говорим именно о недружественных странах.

— Сейчас общий экспорт газа в ЕС — 200 миллиардов кубометров.

— Ряд стран готов платить в рублях.

— Тогда 150 миллиардов. Это 75% от других важных рынков, которые не входят в СНГ:

Турция,

Китай.

Расчёты с Турцией и Китаем так же будут осуществляться в долларах США, и "Газпром" будет получать экспортную выручку в иностранной валюте при продаже газа этим странам.

— Вы считаете, мы не готовы к тому, что недружественные страны откажутся покупать газ за рубли?

— Надо понимать, что не страны заключают контракты, а компании. В стране может быть несколько компаний, которые покупают российский газ. У них могут быть разные позиции. Кто-то согласится на подобные условия, кто-то нет, а кто-то потребует для себя дополнительные преференции. Нам нужно вести диалог.

— Вы говорите, что не страны, а компании заключают контракты. На самом деле государство в Америке и Европе серьёзно влияет на свои компании. Крупные западные компании, которые вынуждены были уйти из России, получили бумаги от правительства США о том, что должны в течение 24 часов закрыть своё представительство. Это было прямое давление на частные компании, причём на крупный американский бизнес. Там было много слёз, потому что 70% прибыли американской компании делалось в России. И для них эти санкции просто харакири. Об этом мне рассказывали знакомые, которые работают в этой организации. К сожалению, бывают ситуации, когда решение принимают страны, а не компании.

— Вам виднее.

— Мы все хотим, чтобы эта ситуация все-таки разрешилась, и мы нашли общий язык.

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