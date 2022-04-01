Эксперт рассказал, почему в России не будет дефицита продуктов

Почему на фоне антироссийских санкций не стоит скупать как можно больше товаров, в том числе продовольственных; как покупатели сами делают некоторые товары дефицитными; что за странная ситуация с сахаром сложилась в магазинах, рассказал Pravda.Ru вице-президент Ассоциации производителей и реализаторов "Гастроном", предприниматель Илья Завельский.

Сахар и гречка будут всегда

— Илья Александрович, что сейчас происходит с ценами на товары первой необходимости?

— Здесь идёт давление с двух сторон. Во-первых, цены подогревает ажиотаж. Люди понимают, что в современных реалиях цена будет только расти. Во-вторых, они боятся, что этот продукт пропадёт с прилавков магазинов. В основном ажиотажным спросом пользуются:

сахар,

гречка.

Они наверняка с полок магазинов не пропадут. Тем более сейчас производители сахара работают практически на полную мощность, то есть через какое-то время дефицит перекроется, сахар будет спокойно лежать в магазинах и даже немного подешевеет.

— Почему именно сахар активно скупают?

— В основном ажиотажному спросу подтверждены малоимущие слои населения. Осенью придётся делать консервы, закатывать варенье, понадобится достаточно много сахара. Люди запасаются, потому что боятся, что будут дорогие продукты, каких-то продуктов не будет. Поэтому делают консервы, рассчитывая на себя.

— Торговые сети как-то пытаются регулировать этот спрос?

— В торговых сетях "Магнит", X5 Retail, условно говоря, 2 кг сахара тебе дают по одной цене, а сверх 2 кг идёт по другой цене. И стараются фасовать именно по 2 кг в одной упаковке.

— Но сахар и гречка всё-таки будут в магазинах?

— Они будут. Это отечественные продукты. Просто сейчас из-за ажиотажа производители не успевают: реализация сахара выросла в десятки раз.

Но уже в последние дни закупка сахара пошла на спад. А производитель как производил на максимуме, так и производит. Поэтому сейчас уже нет, наверное, такого магазина, где сахара вообще нет или он заканчивается, — сразу подвозят.

Спасёт импортозамещение

— Что происходит с товарами женской гигиены? Они же тоже импортные.

— Достаточно много предметов личной гигиены действительно импортные. Соответственно, когда компания Procter&Gamble заявила, что уходит с российского рынка, народ сразу побежал в магазины, чтобы скупить их продукцию. Но мы видим, что была недостоверная информация. Кто-то говорит, что он всё равно остаётся, так как есть производство, но просто сужается ассортимент. Поэтому панические настроения просто создают дополнительный дефицит, ничем не оправданный.

Например, кофе Nespresso (принадлежит Nescafe). Они заявили, что уходят с российского рынка, закрывают свои:

бутики,

онлайн-магазины.

Возник колоссальный спрос на эти капсулы для кофе. Оказалось, что они закрыли бутики, но не закрыли онлайн-магазины. То есть в интернет-магазинах ты можешь спокойно заказывать товар. Единственное, сроки доставки увеличились до 10 дней. Но всё там есть в наличии.

Поэтому паническим настроениям я бы посоветовал не поддаваться. Через какое-то время ассортимент восполнится. Даже импортное восполнится. Что-то будет замещаться продукцией уже других стран, которые не приняли санкции в отношении нас. Многие продукты, которые сегодня, как мы считаем, исчезнут, всё равно будут на полках, но от другого производителя.

— К каким изменениям нам придётся привыкать в дальнейшем? От чего нам придётся отказаться или заменить на отечественные товары?

— Пока сложно сказать, какие бренды уйдут с российского рынка навсегда, а какие взяли паузу и смотрят, как будет дальше развиваться ситуация. Не исключено, что через какое-то время они опять появятся. Конечно, какие-то товары мы, скорее всего, не увидим на полках магазина. Придётся их замещать или от них отказываться. Появятся другие товары, другие производители.

Не будет тотального дефицита, как было в 1990-е годы.

Просто, может быть, какое-то время будет ассортимент поскуднее, чем сейчас, — в одежде, продуктовой линейке. Но это не смертельно, поверьте. Может быть, только гурманов это затронет. Например, мой знакомый любит американский бурбон. Ну ничего. Я думаю, что переживёт человек без американского бурбона, будет пить что-то другое. А жизненно важные продукты и вещи не будут в дефиците. Это абсолютно точно.

— Какие советы вы можете дать нашим зрителям и слушателям относительно потребительского поведения в непростое переходное время?

— Все мы прекрасно понимаем, что на всю жизнь мы не закупимся продукцией. И надо разумно к этому подходить. Возьмите себе небольшой запас для спокойствия, чтобы вы знали, что у вас продуктов хватит на несколько, условно говоря, недель. Потому что срок годности есть у любой продукции, будь то сахар, гречка или тушёнка. Кроме того, это необоснованное вложение денег.

Вы тратите все деньги на продукты. Но потом вам надо будет что-то купить, а у вас просто не будет такой возможности. Кредиты сейчас дорогие. Поэтому вкладывать все деньги в запас продуктов не очень разумно.