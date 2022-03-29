Скелеты ЮКОСа. Что связывает Алексея Голубовича с бывшими владельцами НК

За отказом России платить 50 миллиардов долларов экс-акционерам ЮКОСа последуют новые расследования.

Московский городской суд 31 марта суд рассмотрит апелляцию на решение о выплате 35 миллионов долларов бывшему акционеру ЮКОСа Алексею Голубовичу его экс-супругой Ольгой Миримской. Якобы деньги она получила за продажу акций ЮКОСа 15 лет назад, бывший супруг потребовал свою долю в рамках бракоразводного процесса, который тянется уже 10 лет. Необычность подобных требований заключается в том, что Миримская никогда не владела долями в нефтяной компании, а Голубович был не только ее акционером, но и занимал кресло директора по стратегическому планированию и корпоративным финансам ОАО "НК "ЮКОС" и владел всей информацией о финансовых схемах нефтяного гиганта. Подробности этого дела в расследовании Pravda.Ru, которое показало, что Алексей Голубович, вероятно, до сих пор остается в компании экс-владельцев ЮКОСа.

Алексей Голубович, основатель группы компаний Arbat Capital

Бывший акционер нефтяной компании ЮКОС Алексей Голубович и председатель совета директоров банка БКФ Ольга Миримская развелись в 2012 году, но судебные споры о разделе их совестно нажитого имущества продолжаются и по сей день. Ольга Миримская — основатель компании "Русский продукт", президент банка БКФ. Сейчас Миримской вменяют в вину дачу взятки в 2017 году двумя автомобилями общей стоимостью 3,25 миллиона рублей следователю подмосковного управления СК Юрию Носову. Он вел дело, в котором она была потерпевшей в связи с похищением ее дочери. Носов и Миримская арестованы по делу о получении и даче взятки. Вину они не признают, считая дело заказным.

"По мнению обвиняемой, оно инициировано ее бывшим сожителем — совладельцем платежной системы "Золотая корона" Николаем Смирновым — как месть за возврат дочери и Алексеем Голубовичем с целью завладения ее имуществом", — заявил адвокат Миримской Александр Чернов.

Продолжение эта история получила на прошлой неделе, когда был арестован некто Сергей Соколов, имевший ранее судимости, за провокацию взятки в 33,5 миллиона рублей адвоката Миримской Юлии Журавлевой, являющейся единственным представителем обвиняемой в гражданском деле, в котором она ведет тяжбу со своим бывшим мужем.

Свидетели под ударом

Рассказывая историю Ольги Миримской, нельзя не вспомнить и о самом деле нефтяной компании, в которой работал ее муж.

"Каким-то мистическим образом сразу у двух свидетелей по делу ЮКОСа в декабре 2021 года начались и уже в текущем году продолжаются серьезные проблемы с российским законом, — отмечало издание "Версия". — Показательно, что именно на их показаниях был основан пожизненный приговор Леониду Невзлину (скрывающемуся в Израиле одному из бывших руководителей нефтяной компании. — Ред.)".

Леонид Невзлин

Речь идет о самой Ольге Миримской, арестованной и отправленной в СИЗО 17 декабря прошлого года, и о владельце небольшого АО "Южно-Аксютино", зарегистрированного в подмосковном Дмитрове. С 2016 года находится под проверкой московской областной налоговой службы. ФНС предъявляет неуплаченных налогов едва ли не на 500 миллионов рублей, и фактически это сумма активов компании.

Сейчас, как пишет "Версия", "все выглядит таким образом, что в деле АО "Южно-Аксютино" и Евгения Рыбина появляется новый и могущественный интересант. В результате чего появляется информация о том, что следственный комитет Дмитрова возбуждает против Рыбина уголовное дело по неуплате налогов в особо крупном размере. Не выглядит ли то так, что в этом процессе появился новый заказчик того, чтобы одного из свидетелей по делу ЮКОСа посадить в тюрьму и раздеть до нитки".

Издание напоминает, что во время процесса по делу ЮКОСа Евгений Рыбин дал показания о том, что в 1998–1999 годах на него было совершено два покушения, в организации которых обвиняется Леонид Невзлин.

Интернет-издание newsru.com сообщало о том, что в суде с показаниями против Невзлина выступила Ольга Миримская. Она заявила, что "Невзлин страдает маниакальной страстью преследования". Якобы он собирал компромат как на сотрудников компании, так и на других людей и впоследствии использовал его для принятия необходимых ему решений. Давая показания в суде, Миримская рассказала, что дважды на нее были совершены покушения. Под подозрение пострадавшей попала лишь служба безопасности "ЮКОСа", работу которой курировал Невзлин. Евгений Рыбин также тогда заявил, что у Невзлина есть "маниакальная страсть" к убийствам.

"Это человек с маниакальным характером, неуравновешенная личность, способный на все, убийца в прямом смысле слова. И пока он не будет сидеть, еще многие люди будут в опасности", — сказал на суде Рыбин.

О мстительности Невзлина говорили многие.

"C Невзлиным иногда было страшно разговаривать, — рассказывала "Известиям" работавшая под непосредственным началом у Невзлина Ольга Костина. — Он просто помешан на сверхвеличии и сверхвозможностях спецслужб. Его кредо: самый эффективный способ управления людьми — это страх". Костина уволилась — ушла работать в московскую мэрию. "Невзлин постоянно меня преследовал, все выпытывал, чем я занимаюсь, почему не рассказываю, что делается в мэрии, — продолжает Костина. — Я говорю: "Я у вас уже не работаю". "Нет, — говорит, — ошибаешься. Ты всегда работаешь у меня".

В ноябре 1998 года под дверью квартиры Костиной раздался взрыв. А на суде по первому делу Пичугина было доказано, что это именно он по заказу Невзлина организовал покушение на бывшую сотрудницу.

Московский городской суд 1 августа 2008 года приговорил Леонида Невзлина к пожизненному лишению свободы. Но приговор был заочный, экс-владелец ЮКОСа находился в бегах. И сейчас он живет в Израиле, поэтому его возможности в России явно ограничены. Но не во всём. Со слов адвоката Александра Чернова, к возбуждению дела против Миримской может иметь отношение ее бывший муж Алексей Голубович.

"Несмотря на то, что они давно развелись, они все еще делят имущество. А недавно Голубович подал иск о разделе драгоценностей Ольги, приобретенных в период их брака, в Головинский суд Москвы", — рассказал Чернов. При этом защитник добавил, что 16 декабря в ходе следственных действий по делу о даче взятки следователи без оснований изъяли все драгоценности его подзащитной. "В настоящее время в различных гражданских и уголовных делах против Миримской участвуют одни и те же адвокаты Смирнова и Голубовича, которые, судя по всему, объединились", — заключил юрист.

Драгоценности, изъятые у Миримской в декабре по делу о взятке, теперь фигурируют в бракоразводном процессе — удивительное совпадение.

Редакция изучила документы процессов, в том числе Миримской и Рыбина, и пришла к выводу, что возможным "партнером" Невзлина и других бывших топ-менеджеров ЮКОСа в России может быть бывший муж Ольги Миримской. Мы нашли немало других странных совпадений и нестыковок, возможным бенефициаром которых всегда оказывался Алексей Голубович и нередко — экс-владельцы ЮКОСа.

Связанные одной нитью

Алексей Голубович неоднократно утверждал, что после 2001 года никак не связан с экс-владельцами ЮКОСа. Но факты свидетельствуют об обратном.

В декабре 2016 года "Коммерсант" сообщил, что Алексей Голубович собирается построить в Ивановской области комплекс по производству полиэфирного волокна для нужд легкой промышленности. Он — единственный собственник АО "Ивановский полиэфирный комплекс", а с деньгами помогает Внешэкономбанк (ВЭБ), выдавший компании бизнесмена кредит на 20,4 миллиарда рублей.

Руководитель ВЭБа Сергей Горьков в феврале 2017 года докладывал Владимиру Путину:

"В декабре мы одобрили несколько проектов, таких как Ивановский полимерный завод, к примеру, — по техническому текстилю. В России не было такого завода, большая инвестиция — 500 миллионов долларов".

А это уже порядка 30 миллиардов рублей.

В августе 2017 года экономист Никита Кричевский в своем блоге на "Эхе Москвы" высказал предположение, что часть кредита ВЭБа, выданного на строительство "Ивановского полиэфирного комплекса" (ИПК), может уйти в структуры, подконтрольные Михаилу Ходорковскому.

Михаил Ходорковский

"Со стоимостью возведения ИПК происходят странные изменения, — отмечал МК, ссылаясь на публикацию Кричевского на "Эхе Москвы", — сумма кредита ВЭБа буквально за пару месяцев выросла с 20,4 до 30 миллиардов рублей".

При том, что весной 2015 года губернатор Ивановской области Павел Коньков в интервью РИА Новости оценивал строительство, которое лоббировал и замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов, в 17,7 миллиарда рублей. К слову сказать, Горьков, председатель ВЭБа в тот момент, — тоже выходец из ЮКОСа.

По данным "Ведомостей", ИПК выкупила кипрская компания "Хонсон менеджмент лимитед", конечными бенефициарами которой являются Сергей Пресняков (чуть более 50 процентов), Алексей Голубович (25,1 процента), Алексей Прудников (около 15 процентов) и Руслан Кряжев (около 10 процентов). Издание отмечает, что в 1990-х Кряжев, как и Голубович, работал в структурах ЮКОСа. Расхождение в данных позволило Кричевскому предположить, что Голубович является номинальным владельцем акций. По его словам, в Чехии Ходорковского связывают с бизнесменом Душаном Новотным, как писала "Комсомольская правда", "обеспечивающим интересы Ходорковского в ряде девелоперских проектов компаний Panorama, Unistav Holding и Novodevelop". С ними через Unistav International связан чешский холдинг Unimex Group. Как раз Unistav и стал подрядчиком по строительству Ивановского комплекса. Странным образом инициаторы проекта — Алексей Голубович, ВЭБ и Минпромторг — не нашли российских строительных компаний, готовых "освоить" бюджет в более ста миллионов евро, которые предназначались чешскому строительному холдингу за работу в Ивановской области.

"Программа ИПК оказалась беспрецедентной по своей наглости схемой вывода государственных средств и не куда-нибудь за границу, что, к сожалению, привычно, а в направлении (…) Михаила Ходорковского", — констатирует Кричевский.

И на самом деле строительство стоило гораздо меньше 20 миллиардов рублей. Сама чешская компания Unistav оценивала возведение завода в Ивановской области в 140 миллионов долларов, или 8,4 миллиарда рублей. Впрочем после скандала проект свернули.

Можно привести и другое сравнение. Заявленная мощность ИПК была 175 тысяч тонн волокна в год при стоимости проекта 25-30 миллиардов рублей. После закрытия ивановского проекта правительство Ростовской области объявило о строительстве аналогичного завода мощностью в 75 тысяч тонн в год и стоимостью всего 3 миллиарда рублей. То есть фактически в 4-5 раз дешевле проекта ИПК, если исходить из мощности и считать в рублях, а в валюте выходит еще дешевле. Был ли прав Никита Кричевский в том, что проект был нацелен на вывод заграницу средств ВЭБа, вопрос, похоже, риторический.

Кстати, не все участники той схемы с ИПК и Ходорковским чувствуют себя так же хорошо, как Алексей Голубович, управляющий фондом Arbat Capital, и Виктор Евтухов, до сих пор продолжающий трудиться на месте статс-секретаря Минпромторга. Бывший губернатор Ивановской области Павел Коньков был арестован в 2019 году и до сих пор находится под домашним арестом в рамках уголовного дела о коррупционном преступлении. Но это другая история.

Свидетели Будды

Связь Голубовича прослеживается не только с Михаилом Ходорковским, но и с другими бывшими топ-менеджерами ЮКОСа. Так, в 2020 году стало известно об иске в Высокий суд Лондона дочери Алексея Голубовича Натальи. Как писала The Daily Mail, она обвинила своего проживающего отдельно отца в краже скульптур на сумму более 4 миллионов фунтов стерлингов в ходе серии ночных визитов в ее дом.

"Согласно документам, поданным в Высокий суд, 26-летняя мать двоих детей Наталья Голубович утверждает, что Алексей Голубович "систематически" забирал значительную часть коллекции из 349 скульптур из ее лондонского дома", — сообщало британское издание.

Утверждается, что в период с 2012-го по 2016 год он несколько раз посещал особняк в Хаммерсмите и использовал чемоданы, чтобы унести произведения искусства.

"Предполагается, что коллекция произведений искусства включает в себя несколько статуй Будды, а также ряд редких произведений из Юго-Восточной Азии. Она была собрана бывшей женой Ольгой Миримской для обстановки семейного дома в Лондоне. Сообщается, что Миримская, российский магнат розничной торговли, приобрела эти произведения искусства на торгах в Лондоне, Париже и Нью-Йорке и имела личный счет в аукционном доме Christie's", — пишет британская газета.

В данном случае любопытен даже не сам иск, являющийся по сути семейным делом. В этом году пройдут его слушания, и стоит обратить внимание на список свидетелей, который подготовил Алексей Голубович для предстоящего заседания. Среди них несколько экс-сотрудников ЮКОСа. Например,

находящийся в международном розыске бывший вице-президент нефтяной компании Юрий Бейлин,

бывшая подчиненная Алексея Голубовича Нина Горбоносова,

аудитор кипрских компаний ЮКОСа Светлана Романова,

правая рука экс-главы совета директоров Group MENATEP Платона Лебедева Гитас Анилионис

и Андрес Баумгартнер — юрист, который представлял интересы Голубовича во всех сделках с GML (Group MENATEP Limited), как минимум, в 2003–2009 годах, то есть в то время, когда Голубович якобы не имел никаких контактов с экс-акционерами ЮКОСа.

Видимо, даже в процессе против собственной дочери Алексей Голубович не может обойтись без "человеческого капитала" ЮКОСа.

Может ли это служить подтверждением того, что Алексей Голубович до сих пор контактирует с бывшими акционерами ЮКОСа? По крайней мере, совсем недавно "Российская газета" предполагала, что бывший директор по стратегическому планированию и корпоративным финансам ОАО "НК "ЮКОС" Алексей Голубович может стать фигурантом новых расследований уголовных дел против самих экс-акционеров и связанных с ними лиц. Это связано с их иском к России на 50 миллиардов долларов, рассматриваемом в Гааге.

Напомним, что в 2020 году Апелляционный суд в Гааге оставил в силе арбитражное решение 2014 года, в котором Российской Федерации было предписано выплатить компенсацию в размере 50 миллиардов долларов трем бывшим крупным акционерам нефтяной компании ЮКОС — компаниям Yukos Universal, Hulley Enterprises и Veteran Petroleum Ltd., подавших иск через GML (Group MENATEP Limited). В ноябре 2021 года Верховный суд отменил окончательное решение апелляционного суда, а также предыдущее решение суда. Верховный суд удовлетворил одно из оснований для апелляции Российской Федерации. Дело было передано в Апелляционный суд Амстердама для нового решения по этому основанию. Учитывая такое решение в Нидерландах, сведения о получении и сокрытии Голубовичем денежных средств за продажу акций бывшим акционерам ЮКОСа или по другим основаниям могут иметь важное значение для дальнейшего оспаривания их неправомерных требований к России. И в данном случае, видимо, кому-то выгодно, чтобы Ольга Миримская находилась в тюрьме и не смогла что-либо сказать по этому делу.