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Автор Антон Куликов

Минфин США дал совет, как легально обходить санкции против России

Экономика

Американский Минфин опубликовал разъяснение, как попавшим под санкции российским банкам обслуживать нефтегазовые сделки в долларах. Речь идёт о так называемых U-образных транзакциях.

Минфин США дал совет, как легально обходить санкции против России

В Минфине уточнили, что, несмотря на выпущенную генеральную лицензию, исключающую из-под санкций "относящиеся к энергетике" сделки, американцам все равно придется проводить обходные транзакции, а не работать с подсанкционными банками напрямую, сообщает РИА "Новости".

Изданная лицензия разрешает то, что "в норме известно как U-образные транзакции (U-turn transactions)", пояснил Минфин США. В рамках таких сделок платежи проходят через свободные от санкций кредитные учреждения в третьих странах, и оттуда поступают на долларовые счета российских компаний в подсанкционных банках.

В американском финансовом ведомстве уточнили, что платежи за российские энергоносители могут поступать на счет экспортёра в подсанкционном банке как от американских клиентов, так и от покупателей из других стран. Лицензия американского ведомства разрешает такие транзакции за покупку нефти, нефтепродуктов, газа, угля, древесины, биотоплива и урана из России. Также разрешены сделки на импорт в Россию оборудования для сжижения природного газа или добычу нефти, если такие поставки не ограничены секторальными санкциями.

Схема, о которой сообщает Минфин США, распространяется на такие российские финансовые учреждения, как ВТБ, ВЭБ. РФ, ФК "Открытие", Совкомбанк, Сбербанк и Центробанк.

При этом в американском ведомстве подчеркнули, что "платежи в сфере энергетики могут и должны продолжаться". Заметим, что для покупателей будут дополнительные расходы в виде комиссий, коль скоро средства сначала будут идти посредникам.

Напомним, в Вашингтоне ранее неоднократно заявляли, что ведут работу со своими союзниками по отказу от поставок нефти из России. При этом подчёркивается, что подобные не должны затронуть стабильность поставок и не стать причиной роста цен на энергоносители (хотя, заметим, цены на нефть и газ растут и без ограничений).

В самих США также идут дискуссии относительно того, чтобы отказаться от импорта нефти из России. Однако единодушия по этому поводу не наблюдается. Вернее сказать, в теории практически все согласны, но многие чиновники и законодатели считают, что спешный отказ от российских энергоносителей станет причиной резкого роста цен.

Стоит заметить, что в субботу в Венесуэлу отправилась высокопоставленная американская делегация. У этой страны хорошие отношения с Россией. И, судя по всему, в Вашингтоне пытаются прощупать почву на предмет того, как вбить клин в эти отношения.

Ещё один момент — до введения санкций против Венесуэлы несколько лет назад эта страна поставляла в США значительные объёмы нефти. Нельзя исключать, что в Вашингтоне могут пообещать властям Венесуэлы отменить эмбарго на поставки нефти.

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