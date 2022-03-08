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Автор Игорь Рябов

The Hill: от санкций против РФ пострадают простые граждане США

Мир

Попытки Запада нанести максимальный ущерб российской экономике могут привести к непредсказуемым последствиям для мировой экономики, сообщили эксперты в беседе с The Hill.

The Hill: от санкций против РФ пострадают простые граждане США

По словам бывшего помощника министра финансов США Дэниела Глейзера, Соединённые Штаты и Европа стремятся к тому, чтобы как можно сильнее наказать РФ за спецоперацию на Украине. Фактически, Запад объявил Москве экономическую войну, причём он не просчитал побочный ущерб от антироссийских санкций, отметил Глейзер.

Основатель макроэкономической консалтинговой фирмы Ziemba Insights Рэйчел Зиемба убеждена, что беспрецедентные антироссийские санкции нанесут удар и по экономике США, граждане которых столкнутся с резким ростом цен на топливо и продукты питания. Однако сильнее всего американская экономика пострадает, если Вашингтон ограничит поставки нефти из РФ.

В ответ на спецоперацию Вооружённых сил РФ на Украине Запад ввёл санкции против России. В "чёрный список" попали крупнейшие российские банки, в том числе Сбербанк и ВТБ. Самолётам российских авиакомпаний запретили летать в Евросоюз, США, Канаду и другие страны. Для госкомпаний РФ затруднили возможности по привлечению иностранного капитала. Также санкции затронули поставки высокотехнологичной продукции в Россию.

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