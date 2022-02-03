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Автор Антон Куликов

"Мы не поняли, за что?!": Литву возмутил ответ Белоруссии на санкции

Экономика

Ответ Минска на решение Вильнюса запретить транзит белорусских калийных удобрений по территории Литвы возмутил власти прибалтийского государства. Например, премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что споры должны решаться цивилизованным и правовым путём.

"Мы не поняли, за что?!": Литву возмутил ответ Белоруссии на санкции

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Белоруссии Анатолий Глаз заявил накануне, что с 7 февраля будет запрещён транзит следующих из Литвы железнодорожным транспортом нефтепродуктов, химических и минеральных удобрений, которые были погружены на станциях, относящихся к ведению Литовских железных дорог.

По словам Анатолия Глаза, таких грузов перевозится около 1,5-1,6 млн тонн на сумму более 1 млрд долларов ежегодно.

В Минске подчёркивают, что это ответная мера на действия властей Литвы. С 26 января Литва перестала пропускать в своих портах поставки белорусского калия, с 1 января были расторгнуты все контракты на доставку продукции компании "Беларуськалий", которая попала под санкции США. Продукция "Беларуськалия" — одна из основных статей экспорта для Белоруссии.

Новости из Минска власти Литвы приняли близко к сердцу. Например, премьер-министр Ингрида Шимоните сообщила, что в Вильнюсе восприняли как угрозу информацию о запрете транзита. Споры, по её словам, должны решаться цивилизованным и правовым путем.

"Расцениваем как угрозы, к которым нужно относиться серьёзно, потому что пусть даже такие угрозы иногда кажутся странными или непонятными, но у нас есть опыт, когда такие угрозы были выполнены. Такая ситуация была с организацией нелегальной миграции у границ Европейского союза. Это тоже была угроза Минска, организованная с помощью минского режима", — подчеркнула она.

Премьер-министр сообщила, что не знает, как будут реализованы эти "угрозы", но сейчас в литовском правительстве заняты поиском альтернатив.

В свою очередь, министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте сообщила, что вероятные убытки для литовской экономики пока не подсчитаны: "Мы не знаем, какие конкретно ответные санкции может применить Белоруссия. Эти модели есть, но пока конкретную цифру просто невозможно назвать, потому что ситуация меняется".

А вот министр финансов Литвы Гинтаре Скайсте считает, что особых проблем из-за решения властей Белоруссии не будет. По её мнению, поскольку литовские товары пользуются повышенным спросом, то не будет и проблем со встраиванием их в другие логистические цепочки.

Напомним, что Литва с конца прошлого года находится в состоянии конфликта с Китаем. Причиной стало открытие представительства Тайваня в Вильнюсе. В Пекине отреагировали быстро, ограничив экономическое сотрудничество с Литвой. В связи с чем власти этой страны обратились за помощью к Евросоюзу.

Так что нынешние власти Литвы поднаторели в том, чтобы создавать самим себе проблемы. Но впрочем, может быть, в Вильнюсе таковыми их не считают? Но тогда к чему эти комментарии в духе "А нас-то за что?!"?

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"России есть чему поучиться у Белоруссии"
Редактор: Елена Тимошкина
Темы литва белоруссия ингрида шимоните
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