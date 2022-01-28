Что ждёт рынок кредитования: тренды на 2022 год

Банковский рынок всегда был очень динамичным в России: постоянно что-то меняется, то в лучшую, то в худшую для граждан сторону. Не обещает быть скучным и этот год. О том, какие тренды ждут банковский сектор в 2022 году, рассказал читателям Pravda.Ru руководитель кредитного центра "Эксперт" Александр Широков.

Главные тренды на рынке кредитования

Снижение уровня одобрений по необеспеченным кредитам

Это вызвано двумя основными причинами:

ЦБ РФ проводит политику по охлаждению рынка потребительского кредитования.

Об этом свидетельствует неоднократное повышение ключевой ставки рефинансирования.

Из последних нововведений — это количественные ограничения или (макропруденциальные лимиты) по выдаче необеспеченных кредитов, которые будут вводиться со второй половины 2022 года.

Банки сейчас охотятся за действительно хорошими клиентами с хорошим запасом финансовой прочности. ЦБ при этом не хочет допускать раздувание пузыря и массовых просрочек по кредитам. В первую очередь ограничения ударят по клиентам с низким официальным доходом и значительной кредитной нагрузкой.

Пандемия коронавируса.

Получить необеспеченный кредит было легче в допандемийных годах: 2017-м, 2018-м, 2019-м. Был шире перечень банков, которые одобряли кредиты клиентами с неофициальным трудоустройством по двум документам. Сейчас же даже если клиент идёт в банк по двум документам, банк очень строго смотрит кредитную историю и с пристрастием задаёт вопросы при прозвоне самого заемщика, а также работодателя и контактных лиц заёмщика.

Кроме того, банки посредством sms запрашивают согласие на подтверждение пенсионных отчислений. Если клиент не подтверждает запрос банка на проверку этих отчислений — вероятность отказа в кредитовании возрастает.

Пандемия коронавируса очень сильно повлияла на сферу потребительского кредитования. Банки смотрели в 2020-м и первой половине 2021 года не только на то, действительно ли человек работает в указанной им организации, но и также на сферу деятельности работодателя. Если сфера была отнесена к наиболее пострадавшим от пандемии отраслям — такому клиенту банки отказывали в необеспеченном кредитовании.

Рост рынка микрокредитования

Согласно статистике ЦБ, темпы роста выдачи микрозаймов превышают темпы роста потребительских кредитов. Клиентам, кому ранее одобряли кредиты по двум документам, теперь отказывают. В итоге такие клиенты вынуждены обращаться в МФО за займами. Но многие не понимают, что, кредитуясь в МФО, они снижают шансы кредитоваться в банках в будущем под более выгодные условия.

Возникает вопрос к финансовой грамотности: ставка по микрозаймам иногда до 365% годовых! Тенденция увеличения клиентов у МФО сохраняется и в этом году.

Рост количества "чёрных" брокеров

Очень много мошенников развелось сейчас в сфере кредитного консалтинга! "Чёрные" брокеры играют на том, что клиенту любым способ нужно получить деньги. И их цель выманить любыми путями средства, например, в форме "обязательной оплаты за 2-3 месяца".

Также в последнее время "предоплатчики" стремятся максимизировать свою прибыль путём одобрения их жертвам микрозаймов на оплату их "услуг".

Как правило, после получения с вас оплаты подобные "специалисты" больше вам не позвонят. А если вы придёте к ним в офис — вас отправят в юридический отдел, где главный юрист вам популярно объяснит, что вы заключили договор на консультационные услуги, акт о выполнении которых вы уже подписали в первый визит.

Главный совет для заемщиков: если вам отказали уже 2-3 банка — не подавайте заявки в банки ни лично, ни онлайн! При получении большого количества отказов качество вашей кредитной истории снижается. Лучше остановиться, более внимательно проанализировать свою ситуацию по кредитной истории, выявить причины отказов, посмотреть, под какую программу банка вы подходите и только потом подавать заявку в правильный банк.

Рост процентных ставок по всем видам кредитных продуктов

Это связано с ростом ключевой ставки ЦБ. Средние ставки по ипотеке уже достигли двухзначных значений. Совет заемщикам — не надо ждать, что ставки станут ниже в этом году. В ближайшей перспективе ставки по кредитам ниже не будут. Они будут только расти. Поэтому если, например, вы хотите поменять авто, то это стоит сделать уже сейчас. Вы сэкономите на переплатах по кредитам и на стоимости самого авто. По прогнозам экспертов, цена на автомобили также будет расти в ближайшие годы.

Сокращение количества банков на рынке

В этом году тенденция сохранится. Более мелкие банки будут присоединяться к более крупным. Также сохранится тенденция ухода с российского рынка банков с иностранным капиталом. Для заемщиков это невыгодно, так как предложение кредитных программ на рынке сократится.

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