"Роскосмос" вершит историю на фоне уголовных дел

В прошедшем году деятельность госкопорации "Роскосмос" часто поставляла информационные поводы для многочисленных СМИ. К счастью, главным образом это были успехи в развитии отечественной космонавтики, сопровождавшиеся лишь незначительными просчётами. Обошлось без неудачных запусков ракет, но не без уголовных дел в связи с хищением выделенных из госбюджета денежных средств. Сегодня есть повод остановиться на достижениях прошлого года и планах на год текущий.

Знаменательные события в сфере российской космонавтики

Ракета-носитель "Ангара-А5"

Под занавес года произошло несколько знаменательных событий в сфере космоса.

27 декабря был успешно проведён третий испытательный пуск тяжёлой ракеты-носителя "Ангара-А5" с габаритно-массовым макетом полезной нагрузки с космодрома Плесецк.

Любопытно отметить, что первый запуск был произведён ещё в 2014 году, а второй — через шесть лет. Программа лётных испытаний ракеты по плану должна ускоренно завершиться уже в наступившем 2022 году.

Ракеты "Ангара", разработанные Центром имени Хруничева, имеют ряд преимуществ по сравнению с используемыми в настоящее время ракетами-носителями "Протон". Например, в них используются универсальные ракетные модули (УРМ) с менее вредными для экологии кислородно-керосиновыми двигателями, их грузоподъёмность варьируется в диапазоне от 3,5 до 38 тонн ("Ангара-А5В"). Кроме того, будет решена задача по созданию ракетного комплекса, способного выводить на геостационарную орбиту полезные нагрузки с российской территории (космодромы "Плесецк" и "Восточный"). Предполагается, что недостаток в виде дороговизны пусков будет нивелирован с началом серийного производства данных ракет.

Космический туризм

В декабре впервые за 12 лет на российском корабле "Союз" на МКС отправились космические туристы — японский миллиардер Юсаку Маэдзава и продюсер Ёдзо Хирано.

Как отмечает член-коррепондент Российской академии космонавтики Андрей Ионин, космический туризм возник и процветал в начале 2000-х годов, когда у России были свободные места на пилотируемых кораблях, летающих к МКС: производственные мощности позволяли отправлять по три-четыре "Союза" в год. С завершением программы NASA "Спейс Шаттл" для туристов мест не стало, но с началом полётов Crew Dragon они появились вновь.

Само собой, туристов отправляют к звёздам не на благотворительной основе: по оценкам экспертов, за полёт на МКС на космическом корабле "Союз" богатым искателям приключений необходимо выложить около $50 млн. Маркетинговые услуги "Роскосмосу" в организации полётов туристов оказывает американская компания Space Adventures. В будущем космический туризм, возможно, ожидают радужные перспективы. У руководства "Роскосмоса" есть планы изготовить два "Союза" для туристов и создать туристический модуль на российской орбитальной станции, которая придёт на смену МКС.

Фильм "Вызов"

Как известно, по техническим причинам в этом году пришлось отложить до лета следующего года первую часть российской лунной программы — миссию "Луна-25", основной задачей которой является отработка технологии мягкой посадки.

Но зато мы опередили Голливуд и NASA, отправив для съёмок художественного фильма в космосе экипаж кинематографистов — актрису Юлию Пересильд и режиссёра Клима Шипенко.

Теперь важно, чтобы фильм "Вызов" получился увлекательным, зрелищным и, особенно, кассовым: по словам Ионина, только два места в экипаже обошлись в 4,5 млрд рублей (к ним добавляются затраты на подготовку к полёту и на съёмки), что делает его самым дорогим кино в истории России.

Марсоход

В прошедшем году "Роскосмос" продолжал работать над подготовкой российско-европейской миссии ExoMars-2022, которая является вторым этапом крупнейшего совместного проекта по исследованию поверхности и подповерхностного слоя Марса.

На сентябрь-октябрь 2022 года запланирован запуск, с тем чтобы обеспечить доставку на поверхность Марса российской посадочной платформы "Казачок" с европейским автоматическим марсоходом "Розалинд Франклин" на борту.

В сентябре этого года в СМИ сообщалось о том, что испытательный макет марсохода впервые пробурил твёрдый грунт и извлёк образцы с глубины 1,7 метра. Учитывая, что наибольшая глубина бурения на Красной планете на сегодняшний день составляет лишь семь сантиметров, успешный забор грунта с большой глубины и его доставка в лабораторию внутри марсохода знаменуют особую веху для миссии ExoMars-2022. Это даёт надежду, что удастся изучить хорошо сохранившийся органический материал, который образовался четыре миллиарда лет назад — в условиях, схожих с земными.

Модули "Наука" и "Причал"

В самом "Роскосмосе" главным своим достижением за прошлый год считают доставку на орбиту с интервалом в четыре месяца двух модулей — "Наука" и "Причал".

Как сообщается на сайте госкорпорации, на каком-то этапе было решено дополнить российский сегмент МКС ещё тремя модулями. МЛМ "Наука" предназначался для экспериментов и исследований. Научно-энергетический модуль (НЭМ) позволил бы уйти от зависимости по электроэнергии от американского сегмента. Модулю "Причал" с его обилием портов отводится роль центрального элемента и связующего звена. Замысел состоит в том, чтобы вся эта конструкция могла отстыковаться от устаревшей МКС и стать базой для наращивания новой станции.

Карта звёздного неба

В декабре российская орбитальная обсерватория "Спектр-РГ" в четвёртый раз просканировала Галактику в рентгеновских лучах и приступила к пятому сканированию.

С помощью российского телескопа ART-XC имени М. Н. Павлинского и германского телескопа eROSITA удалось создать намного более точную карту звёздного неба. Через два года планируется завершить восьмое сканирование неба, что позволит удвоить время экспозиции наблюдаемых объектов. Как отмечает научный руководитель миссии академик Рашид Сюняев, они надеются создать звёздную карту, в десятки или даже сто раз более чувствительную, чем предыдущие, которая сможет служить учёным всего мира следующие 20 или 30 лет.

Движение вверх без эксцессов

Деятельность госкорпорации "Роскосмос" не только овеяна славой, но и становится порой источником криминальной хроники.

К огромным финансовым средствам, которые вращаются в космической отрасли, как мухи на мёд, слетаются разного рода вороватые служащие и алчные лжепредприниматели.

Только на строительстве космодрома "Восточный" украли, по официальным данным, как минимум 11 млрд рублей. В 2019–2020 годах, по материалам службы внутреннего аудита госкорпорации, следственные органы возбудили 22 уголовных дела.

Не зря в своё время глава Счетной палаты Алексей Кудрин присвоил "Роскосмосу" нелестное звание "рекордсмена по масштабам финансовых нарушений". Имелись в виду такие проблемы, как

неправильное применение процедур закупок,

завышение цен,

омертвление средств на недостроенных объектах

и прямое, откровенное воровство в крупных масштабах.

В сентябре прошлого года получило продолжение уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере при реализации оборонного заказа между Научно-испытательным центром ракетно-космической промышленности, являющимся головным центром "Роскосмоса" по огневым испытаниям жидкостных ракетных двигателей, и подрядчиком в лице ООО "Москапстрой", возбуждённое СКР еще в январе 2019 года. Наконец у следователей появились первые фигуранты — два соучредителя компании, обвинённые в хищении более 600 млн рублей.

В том же месяце суд приговорил к длительным срокам заключения бывших руководителей "НПО имени Лавочкина", признанных виновными в хищении у предприятия 180 млн рублей. В мае прошлого года стало известно о том, что управление СКР завершило расследование хищения более 1 млрд рублей при поставках электроники для научно-энергетического модуля. По материалам дела, обвиняемый экс-гендиректор РКК "Энергия" Владимир Солнцев вступил с несколькими подельниками в заговор и, паразитируя на госконтракте, похитил миллиард рублей. Как отмечалось выше, НЭМ был необходим для снабжения энергией российского сегмента МКС, но на орбиту его так и не доставили.

Увы, историю свершений в российском космосе последних лет сопровождали обидные и не укладывающиеся в голове факты криминальной хроники.

Остаётся надеяться, что руководители госкорпорации "Роскосмос", наученные горьким опытом, смогли создать надёжные механизмы для предотвращения подобных эксцессов в будущем. Без этого российской космической отрасли будет невозможно решать масштабные, амбициозные задачи, с которыми связано движение вверх всей страны.

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