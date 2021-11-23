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Автор Антон Куликов

Банкротство физических лиц: как провести правильно

Экономика » Финансы

Трудно сегодня найти человека, у которого не имеется задолженность в банке или в микрофинансовой организации. У некоторых людей таких задолженностей несколько. Поэтому им приходится ежедневно оставлять финансовым организациям львиную долю своих доходов. Нередко бывает и так, что должник не может справиться со взятыми на себя обязанностями и своевременно вносить выплаты по кредитам.

Банкротство физических лиц: как провести правильно

Особенно сложно приходится гражданам, потерявшим работу или бизнес. Отсутствие доходов ставит их в безвыходное положение. Однако отчаиваться в подобных ситуациях не стоит. Существует правовое решение проблемы, благодаря которому можно избавиться от всех долгов.

Процедура банкротства

"Банкрот Консалт" — это частная юридическая организация, предлагающая помощь гражданам, не справляющимся со своими долговыми обязательствами. Здесь любой должник может заказать качественные услуги юристов по банкротству в Москве и освободиться от обязательств законным путем. В активе компании уже десятки выигранных судебных разбирательств, в результате которых многие должники получили статус банкрота. Высококвалифицированные юристы "Банкрот Консалт" берутся за дела любой сложности, обеспечивая желаемый для заказчиков результат.

Когда необходимо вмешательство юриста по банкротству

Сегодня множество компаний, отдельных граждан или организаций вынуждены связать себя долговыми обязательствами перед кредиторами. Подобные обязательства оформляются:

  • с банковскими организациями;
  • микрофинансовыми компаниями;
  • частными кредиторами;
  • с компаниями-партнёрами.

Любой долг, оформленный по договору, должен погашаться должником по заранее составленному графику. В противном случае начисляются пени и штрафы, значительно увеличивающие общую сумму задолженности. По этой причине должники не могут выплачивать ежемесячные взносы. Единственно правильным выходом в подобных ситуациях является инициирование процедуры банкротства. Физическое лицо подает соответствующее исковое заявление в судебный орган, который назначает рассмотрение дела.

"Банкрот Консалт"

Обратившись к профильным специалистам данной компании, клиент может рассчитывать на комплексное юридическое сопровождение всей процедуры, включая участие в судебных разбирательствах. Благодаря этому заинтересованная сторона всегда достигает желаемого результата и полностью освобождается от долгов. Занимается подобными делами арбитражный суд. Опытные юристы компании позаботятся о правовом решении проблемы без всяких осложнений или проволочек. Они помогут грамотно подготовить необходимую исковую документацию и будут активно участвовать в судебных дискуссиях. Юристы сделают всё необходимое, чтобы клиент получил статус банкрота.

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