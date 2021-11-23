Банкротство физических лиц: как провести правильно

Трудно сегодня найти человека, у которого не имеется задолженность в банке или в микрофинансовой организации. У некоторых людей таких задолженностей несколько. Поэтому им приходится ежедневно оставлять финансовым организациям львиную долю своих доходов. Нередко бывает и так, что должник не может справиться со взятыми на себя обязанностями и своевременно вносить выплаты по кредитам.

Особенно сложно приходится гражданам, потерявшим работу или бизнес. Отсутствие доходов ставит их в безвыходное положение. Однако отчаиваться в подобных ситуациях не стоит. Существует правовое решение проблемы, благодаря которому можно избавиться от всех долгов.

Процедура банкротства

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Когда необходимо вмешательство юриста по банкротству

Сегодня множество компаний, отдельных граждан или организаций вынуждены связать себя долговыми обязательствами перед кредиторами. Подобные обязательства оформляются:

с банковскими организациями;

микрофинансовыми компаниями;

частными кредиторами;

с компаниями-партнёрами.

Любой долг, оформленный по договору, должен погашаться должником по заранее составленному графику. В противном случае начисляются пени и штрафы, значительно увеличивающие общую сумму задолженности. По этой причине должники не могут выплачивать ежемесячные взносы. Единственно правильным выходом в подобных ситуациях является инициирование процедуры банкротства. Физическое лицо подает соответствующее исковое заявление в судебный орган, который назначает рассмотрение дела.

"Банкрот Консалт"

Обратившись к профильным специалистам данной компании, клиент может рассчитывать на комплексное юридическое сопровождение всей процедуры, включая участие в судебных разбирательствах. Благодаря этому заинтересованная сторона всегда достигает желаемого результата и полностью освобождается от долгов. Занимается подобными делами арбитражный суд. Опытные юристы компании позаботятся о правовом решении проблемы без всяких осложнений или проволочек. Они помогут грамотно подготовить необходимую исковую документацию и будут активно участвовать в судебных дискуссиях. Юристы сделают всё необходимое, чтобы клиент получил статус банкрота.